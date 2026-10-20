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Tarikat liderinin oğlu konuştu: Kardeşlerim iki hafta önce hâlâ aç bırakılıyordu

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Tarikat liderinin oğlu konuştu: Kardeşlerim iki hafta önce hâlâ aç bırakılıyordu
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Kenya'da 191 kişinin ölümünden suçlu bulunan tarikat lideri Paul Mackenzie'nin büyük oğlu Dan Mackenzie, küçük kardeşlerinin iki hafta öncesine kadar zorla aç bırakıldığını, onları kurtarmak için kendi büyükannesini polise ihbar ettiğini anlattı.

  • Paul Mackenzie'nin 27 yaşındaki oğlu Dan Mackenzie, aralarında beş küçük kardeşinin de bulunduğu sekiz çocuğun büyannelerinin evinden alınarak koruma merkezine yerleştirildiğini bildirdi.
  • Paul Mackenzie, Shakahola ormanında açlıktan ölen 190 çocuk ve bir yetişkini öldürmekten suçlu bulundu; davada 28 tarikat yöneticisi daha cinayetten mahkum edildi.
  • 2023'te Shakahola ormanında sığ mezarlarda 400'den fazla ceset bulunmuştu.

BBC'nin haberine göre, Kenya'da çoğu çocuk 191 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan tarikat lideri Paul Mackenzie'nin 27 yaşındaki büyük oğlu Dan Mackenzie, küçük kardeşlerinin iki hafta öncesine kadar hâlâ aç bırakıldığını söyledi.

Dan Mackenzie, durumu polise bildirdiğini, polisin aralarında kendi beş küçük kardeşinin de bulunduğu sekiz çocuğu büyükannelerinin evinden alarak bir koruma merkezine yerleştirdiğini anlattı. BBC Newsday programına konuşan Mackenzie, "Neredeyse üç gün boyunca onlara yemek verilmedi, zorla oruç tutturuldular" dedi. Öğretiye hâlâ inanan aile üyelerini ihbar etmek zorunda kaldığını belirten genç adam, "Büyükannemi ihbar etmek zorunda kaldım" ifadesini kullandı.

Paul Mackenzie, pazartesi günü Shakahola ormanında açlıktan ölen 190 çocuk ve bir yetişkini öldürmekten suçlu bulunmuştu. Kendini papaz ilan eden Mackenzie, kıyamet tarikatının üyelerine "İsa ile buluşmak" için kendilerini ve çocuklarını açlıktan öldürmelerini emretmişti. Davada 28 tarikat yöneticisi daha cinayetten suçlu bulundu.

Başta babasını savunan Dan Mackenzie, suçlamaları önce anlamakta zorlandığını, trajedinin boyutunu ise yargılama sırasında kavradığını söyledi. Çocukken kendisinin de aç bırakıldığını anlatan Mackenzie, "12 yaşındayken neredeyse bir hafta boyunca oruç tutmaya zorlandım" dedi. Mackenzie, çocukken ayine katılması için cemaat üyelerinin kendisini saatlerce dövdüğünü de hatırlattı.

Tarikatın öğretisi eğitimi yasaklıyor, modern tıbbı "şeytani" sayıyordu. "Yedi yaşında okulu bıraktım" diyen Dan Mackenzie, bugün kıyı kenti Malindi'de motosiklet taksi şoförlüğü yaparak hem kendisine hem de küçük kardeşlerine bakıyor. Kentte bazılarının babasının suçları nedeniyle kendisine öfkelendiğini, bazılarının ise o hayattan uzaklaştığı için onu kabul ettiğini söyledi. Mackenzie, kararın yakınlarını kaybedenlere biraz teselli olmasını umduğunu da ekledi.

Mombasa'da sekiz saat süren kararı okuyan Yargıç Diana Mochache, tarikat üyelerinin Mackenzie'yi "İsa'nın sözcüsü" olarak gördüğünü belirtti. Kararda, ormanda yapılan defin törenlerinin "düğün" diye anıldığı, ölenlerin "İsa ile evlendiği" gerekçesiyle kutlandığı aktarıldı.

2023'te Shakahola ormanında sığ mezarlarda 400'den fazla ceset bulunmasının ardından tutuklanan Mackenzie, terör, radikalleştirme ve çocukları eğitimden mahrum bırakma suçlamalarıyla açılan ayrı davalarda da yargılanıyor.

Kaynak: BBC

BBC
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