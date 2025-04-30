CHP'li Öztürkmen, Menzil Tarikatı'nın Çakarlı Araç Kullanımını TBMM'ye Taşıdı

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Hasan Öztürkmen, Menzil tarikatı mensuplarının çakarlı araç kullanmasını TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, tarikat mensuplarına hangi gerekçeyle trafikte geçiş üstünlüğü tanındığını soran Öztürkmen, "Türkiye'de çakar kullanma hakkı tanınmış olan araç sayısı kaçtır? Bunların kaçı resmi, kaçı gayrı resmi araçtır?" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Öztürkmen'in, Menzil tarikatı mensuplarının çakarlı araç kullanmasına ilişkin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması için TBMM'ye verdiği soru önergesinde, şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyaya 29 Nisan 2025 tarihinde düşen görüntülerde, 34 GH 1525 plakalı siyah renkli Mercedes marka bir aracın çakarla İstanbul trafiğinde dolaştığı ve emniyet şeridini kullandığı görülmüştür. Söz konusu aracın, daha önce kamuoyunda Menzil Tarikatı olarak bilinen cemaatin mensupları tarafından kullanıldığına dair görüntüler de ortaya çıkmıştır.

Türkiye'de çakar ya da geçiş üstünlüğüne sahip ışıklı-sesli ikaz sistemi kullanımı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmiştir. Çakar hakkı yalnızca belirli kamu görevlilerine, resmi kurum araçlarına ve acil durum hizmeti veren araçlara tanınmış bir ayrıcalıktır. Belli makamların koruma araçları da dahil olmak üzere çakar kullanabilmek için somut kriterlere ve resmi izne tabi olma şartı vardır. Usulsüz kullanımı suçtur ve cezaya tabidir.

Bu bağlamda;

- İstanbul trafiğinde görüntülenen 34 GH 1525 plakalı araca çakar kullanma yetkisi hangi gerekçeyle verilmiştir?

- 34 GH 1525 plakalı aracın çakar kullanma hakkı hangi kurum tarafından hangi tarihte verilmiştir?

- Tarikat liderleri çakarlı araç kullanma hakkına sahip midir? 34 GH 1525 plakalı aracın sahip ya da sahipleri hakkında koruma kararı bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise gerekçesi nedir?

- 34 GH 1525 plakalı söz konusu araç usulsüz çakar kullanıyorsa işlem yapılmış mıdır?

- 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Türkiye'de çakar kullanma hakkı tanınmış olan araç sayısı kaçtır? Bunların kaçı resmi, kaçı gayrı resmi araçtır?"