2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda... CHP'li Erdem: "Ordu, 86 Milyonun Ordusudur. Komutanlar, Partilerin Değil Milletin Komutanlarıdır"

(TBMM) - CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmanın disiplinsizlik sayıldığı bir ordu milletin ordusu olmaktan çıkmıştır. Buradan askerleri sıcak siyasetten uzak durmaya davet ediyorum. Ordu 86 milyonun ordusudur. Komutanlar, partilerin değil milletin komutanlarıdır" ifadelerini kullandı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Orduda cemaat olursa, tarikat olursa Genelkurmay Başkanı'nı kimse dinlemez. Hangi siyasi görüşü olursa olsun, hangi inancı, mezhebi olursa olsun Genelkurmay'daki bu görevi yapan insanların inancı da siyasi görüşü de kör olması lazım" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, yaptığı konuşmada, uçak kazasından TSK'daki ihraçlara, torba yasa düzenlemelerine ve savunma sanayii projelerine kadar birçok konuda eleştirilerde bulundu. Erdem, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan 20 personelin acısının hala taze olduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Uçaklarla ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaları hatırlatan Erdem, kazanın ardından bakım süreçlerinin titizlikle denetlenip denetlenmediğinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Karakutunun Türkiye'ye getirilmiş olmasını olumlu değerlendiren Erdem, diğer C-130 uçaklarının uçuşlarının tedbiren durdurulmasının, güvenilirlik konusunda ciddi soru işaretlerine yol açtığını vurguladı. Erdem, şehit haberlerinin ailelere resmi tebliğ yapılmadan sosyal medyada paylaşılmasını da eleştirerek, bu konularda daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Erdem, Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım 2023'te yaşanan tartışmaların ardından 7 teğmenin ihraç edilmesini ve devamındaki yargı süreçlerini hatırlatarak, mahkemelerin farklı kararlar vermesinin çelişkiye yol açtığını söyledi. Atatürk'e yönelik saygısız ifadeler kullandığı belirtilen Teğmen M.F.Ş. hakkında verilen iade kararına işaret eden Erdem, buna karşın Cumhuriyet'e ve Atatürk'e sahip çıkan teğmenlerin ihraç edilmesini eleştirdi.

"Atatürk'e saygısızlık edenler geri dönerken, Cumhuriyet'e ve onun kurucusuna sahip çıkanlar kapı dışarı edilmektedir"

Erdem, "Atatürk'e saygısızlık edenler geri dönerken, Cumhuriyet'e ve onun kurucusuna sahip çıkanlar kapı dışarı edilmektedir. Bu, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve iktidarın TSK'daki liyakat ve disiplin anlayışının ne hale geldiğinin acı bir göstergesidir. Bu ordu kimindir?" diye sordu.

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki ihraçlar 30 Ağustos 2024 Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Subay Andı'nı okuyan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan beş teğmenin ihraç edilmesini hatırlatan Erdem, kararın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından 155 gün sonra geldiğini belirtti. Teğmenlerin amirlerinin de oy birliğiyle ihraç edildiğini söyleyen Erdem, bunun ordunun disiplinini koruma değil, siyasi görüşlere göre "hizaya sokma çabası" olduğunu ifade etti.

Erdem, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmanın disiplinsizlik sayıldığı bir ordu milletin ordusu olmaktan çıkmıştır. Buradan askerleri sıcak siyasetten uzak durmaya davet ediyorum. Ordu 86 milyonun ordusudur. Komutanlar, partilerin değil milletin komutanlarıdır" dedi.

"Laikliğin kıymetini bilelim"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Orduda cemaat olursa, tarikat olursa Genelkurmay Başkanı'nı kimse dinlemez. Hangi siyasi görüşü olursa olsun, hangi inancı, mezhebi olursa olsun Genelkurmay'daki bu görevi yapan insanların inancı da siyasi görüşü de kör olması lazım. Tarikattan, cemaatten uzak tutun. Bu konuda çok çektiniz. Bir daha ülkeyi bu ateşe atmayın. Türkiye Müslüman bir ülke. Evet, bir Müslüman ülkeyle Türkiye'yi karşılaştırın. Pakistan'a bakın, Bangladeş'e bakın, Afganistan'a bakın, İran'a bakın, Irak'a bakın, Suriye'ye bakın. Hepsinde kan var, gözyaşı var. Bir şeyin kıymetini bilelim. Laikliğin kıymetini bilelim. Laik demokratik Cumhuriyet'in kıymetini bilelim ve bu toprakların yetiştirmiş olduğu en büyük komutan ve en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetini bilelim. Ondan sapmayalım. Saparsak başımıza 15 Temmuz'daki işler gelir" ifadelerini kullandı.