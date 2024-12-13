Üye Girişi
Haberler
Ankara'daki kritik görüşmenin ardından ABD'den Türkiye'ye teşekkür

Ankara'daki kritik görüşmenin ardından ABD'den Türkiye'ye teşekkür

 Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti

Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti

 Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu

İlk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Şam sokaklarında

Tarikat lideri olduğunu söyleyen sosyal medya fenomenine soruşturma

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada kendisini kişisel gelişim uzmanı ve "Sophia Tarikatı lideri" olarak tanıtan Yeliz Ergün isimli kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada kendini 'spiritüel danışman' olarak tanıtan Yeliz Ergün hakkında dolandırıcılık, intihara yönlendirme ve cinsel istismar iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. İddialar üzerine hakkında inceleme başlatılan Yeliz Ergün, internet üzerinden 18 bin liraya 'İçimizdeki Çocuk 2.0' isimli eğitimi satışa sunuyor ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda 'Annenizle görüşmeyi keserseniz zengin olursunuz' gibi ifadelerde bulunuyor.

İDDİALAR CİDDİ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avukat Melih Demirer, "İntihar eden mağdurlar arasında 16 yaşındaki bir kız çocuğu yer alıyor. İncelemelere devam ediyoruz çünkü kazıdıkça daha çok şey ortaya çıkıyor. Devletimiz araştırmaları doğrultusunda daha net veriler elde edecektir" dedi. Psikolog Nesime Bakırtaş ise "Borca giren, ailesinden zorla isteyerek bu eğitimleri satın alan çok kişi var. Bu eğitimleri aldıktan sonra birden zengin olmuyorlar ya da çok güzel bir hayatları olmuyor. Bu noktada da çok büyük bir hayal kırıklığına uğrama var" diye konuştu.

TARİKAT LİDERİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

'Zihin Kontrol Tarikatı' çıkışlı olduğunu ve kendisinin tarikat lideri olduğunu söyleyen Ergün'ün özellikle gençleri hedef aldığı sözde eğitimlerle aile bağlarını koparmaya teşvik ettiği ve umutlarını istismar ederek maddi kazanç sağladığı iddia ediliyor.

Yeliz Ergün tarafından verilen eğitimlerle ilgili mağduriyet yaşayan H.K. (22), "'Mutlu ilişki, başarılı olmak, her şeyin sebebi annedir. Anne izin vermediği için biz onlara sahip değiliz. Ben şu an mutlu ve başarılı değilsem, işim yoksa bunları hepsi annem istemediği içindir. Rahim alanından beni engellediği içindir' söylemleriyle daha çok bağlandım" dedi.

Kızının aldığı eğitimler sonucu Yeliz Ergün'ün yanında yaşamaya başladığını iddia eden baba F. Y. (45) ise "Kendisinden 'kutsal rahibe' olarak bahsediyordu. Yeliz Ergün'ün evinde kaldığı ise bize duyum olarak geldi. 6 aylık kirası verilmiş bir villa ya da yalı da yaşıyormuş, kandırdığı çocukları da orada yatırıp kaldırıyormuş diye başka bir duyumda aldık" diye konuştu.

Tarikat lideri olduğunu söyleyen sosyal medya fenomenine soruşturma
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
img

Orta Doğu kaynarken Hamas'tan kritik karar
img

Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte başına geçeceği takım
img

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdullah Ağaç.:

Bu Tiplere İnanan Varmı :D)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bursa elektrik kesintisi! 13 Aralık İnegöl, Mudanya, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Led Zeppelin neden geri gönderildi? Ankara elektrik kesintisi! 13 Aralık Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1972'de Led Zeppelin grubu konser için Singapur'a geldiğinde onlardan hangisi istenmiş uçaklarından bile inmeden ülkelerine geri gönderilmişlerdir? 13 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 13 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Aralık Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bodo Glimt Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bodo Glimt Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Avrupa Ligi puan durumu 12 Aralık Perşembe CANLI GÜNCEL! Van yarın okullar tatil mi 13 Aralık Cuma?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.