Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi izleyicileri ayaklandırdı
19 sezondur devam eden Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde işlenen "tarikat" konusu izleyicilerin tepkisine neden oldu. Mesut Komiser karakterinin tarikat liderine tokat attığı sahne çok konuşulurken, izleyiciler RTÜK'e dizinin kaldırılması çağrısı yaptı.
2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve 19 sezondur izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde işlenen konu izleyicilerin tepkisini çekti. Dizinin son bölümünde çocuk istismarı konusu ele alındı.
MESUT KOMİSER, TARİKAT LİDERİNE TOKAT ATTI
Mesut Komiser karakteri,"Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?" sorusunu yönelttiği tarikat liderine tokat attı. Bir diğer sahnede ise Hüsnü Komiserin "Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu?" repliği dikkat çekti.
"DİZİ KALDIRILSIN" ÇAĞRISI
Dizi, sosyal medyada infial etkisi yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, dizinin kaldırılması için RTÜK'e çağrıda bulundu.