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Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi izleyicileri ayaklandırdı

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19 sezondur devam eden Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde işlenen "tarikat" konusu izleyicilerin tepkisine neden oldu. Mesut Komiser karakterinin tarikat liderine tokat attığı sahne çok konuşulurken, izleyiciler RTÜK'e dizinin kaldırılması çağrısı yaptı.

2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve 19 sezondur izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde işlenen konu izleyicilerin tepkisini çekti. Dizinin son bölümünde çocuk istismarı konusu ele alındı.

MESUT KOMİSER, TARİKAT LİDERİNE TOKAT ATTI

Mesut Komiser karakteri,"Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?" sorusunu yönelttiği tarikat liderine tokat attı. Bir diğer sahnede ise Hüsnü Komiserin "Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu?" repliği dikkat çekti.

"DİZİ KALDIRILSIN" ÇAĞRISI

Dizi, sosyal medyada infial etkisi yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, dizinin kaldırılması için RTÜK'e çağrıda bulundu.

Arka Sokaklar'daki
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıMr Bombastic:

Gerçekler rahatsız mı etti?

Yorum Beğen142
Yorum Beğenme80
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Haber Yorumlarıokan:

niye zorunuza gidiyor ki? iyi yapmış , çok istiyen o yatağa çocuğunu göndersin.

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme57
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Haber YorumlarıOzcan Yildirim:

ayaklanan derken.. menzilciler ve muridlerudir gev onu sen. yanli haber yspiyrsunuz kimde varsa yara o ayaklanir..ayaklarina bastilar tabi vizik cizik. etmeleri o iste

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıTuran Yurt:

konu tarikat değil bi sapık konusu sapık tarikatta da olsa memur da olsa o da olsa bu da olsa sapıktır

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıMGk:

Küçücük kızları LOLİTA MANKEN diyip piyasaya salan, Aleyna Tilki'yi 14 yaşından itibaren ağızlarının salyasını akıtarak izleyen MODERN (!) kesin sizin derdiniz çocuklar değil İSLAM bunu biliyoruz

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıUgur Karamanli:

Neden rahatsiz etti?

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme18
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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Putçular iş başında.

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıAli Kara:

Bu mesut komi.. yani şevket en son DEM i mi övüyordu, öğle bir şey okumuştum.

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Haber Yorumlarıahmet guzel:

okullarda sapık öğretmenler hastanelerde sapık doktorlar okadar çokken para için bebek öldüren doktorlarımız neden hedef ülkede birkaç tane kalmış hoca

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Haber YorumlarıSeydo:

Süper sahneydi. Çekenlerin eline sağlık. Fetöcüler kudursun.

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