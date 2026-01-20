Senegal'de Layene tarikatı mensupları "beyazlar" içinde birlik mesajı için toplandı

Senegal'e özgü Layene tarikatının takipçileri, tarikatın kurucusu Seydina Limamou Laye'nin Müslümanlara yaptığı birlik ve beraberlik çağrısının 146. yılını kutladı.

Layene tarikatı takipçileri, aynı zamanda tarikatın kuruluşu da kabul edilen, Seydina Limamou Laye'ın Müslümanlara yaptığı birlik ve beraberlik çağrısının 146. yıl dönümü için toplandı.

Bu yıl "Güncel zorluklar karşısında İslami dayanışma" temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında "Layene" olarak nitelenen tarikat takipçileri, kendilerince kutsal sayılan başkent Dakar'ın Almadies semtinde bir araya geldi.

Yediden yetmişe bembeyaz giyinen on binlerce Layene mensupları, Atlantik okyanusu kıyısında, açık havada birlikte zikir çekti, ilahiler söyledi ve dua etti.

Anma kapsamında bölgedeki ana yollar trafiğe kapatıldı, Dakar'ın bir kısmında hayat durma noktasına geldi.

Senegal'e özgü, tasavvuf temelli bir dini tarikat olan Layene takipçileri, bayram namazları ve önemli günlerde sınıfsal farklıları ortadan kaldırdığına inandıkları için bembeyaz giyiniyor.