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Guatemala'da Çocuk İstismarı ve İnsan Kaçakçılığı Suçlamasıyla Tarikat Lideri Tutuklandı

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Yahudi tarikatı Lev Tahor'un liderlerinden Yoel Alter, çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla Guatemala'da tutuklandı. Kendisinin Meksika'ya iadesi bekleniyor.

Guatemela'da çocuk istismarı ve insan kaçakçılığıyla suçlanan Yahudi tarikatı Lev Tahor'un liderlerinden Yoel Alter tutuklandı.

Guatemala'da geçtiğimiz yıl çocuk istismarıyla gündeme gelen ultra Ortodoks Yahudi tarikatı Lev Tahor'un liderlerinden Yoel Alter, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Meksika tarafından insan kaçakçılığı suçlamasıyla iadesi talep edilen 35 yaşındaki Alter, Guatemala'da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yoel Alter'in insan kaçakçılığı yapmak suçlamasıyla yargılanmak üzere Meksika'ya iade edilmesi bekleniyor.

Çocuklar kurtarılmıştı

İsrail'de 1988'de kurulan Lev Tahor tarikatı 2014'den bu yana Meksika ve Guatemala'da faaliyet yürütüyor. Tarikat, tecavüz, insan kaçakçılığı ve çocukları zorla evlendirmekle suçlanıyor. Guatemala'nın Santa Rosa bölgesinde Aralık 2024'te polis, tarikata baskın düzenlemiş ve 160 çocuk ile 40 kadını kurtarmıştı. Ülkenin İçişleri Bakanı Francisco Jimenez, çocukların tarikat üyeleri tarafından istismara uğramış olabileceğini belirtmişti.

Tarikat üyeleri 2022 yılında Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde düzenlenen bir polis operasyonuyla gözaltına alınmış, kurtarılan çocuklar ve gençler, İsrail'e götürülerek akrabalarına teslim edilmişti. Ancak tarikat üyeleri daha sonra delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı. - GUATEMALA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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