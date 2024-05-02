CHP Milletvekili, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki Mülakat Skandalını Ortaya Çıkardı

MERVE GÜVEN

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kadrosundaki sivil memurlara yönelik yapılan "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı"nda yaşanan mülakat skandalını belgeleriyle ortaya koydu. Öztürkmen'in ANKA Haber Ajansı ile paylaştığı belgelere göre, 4-5 Kasım 2023'te yapılan yazılı sınavda 98,72 puanla birinci olan adayın mülakatta 64 puan verilerek elendi. Yazılı sınavdan 60,64 gibi düşük puan alan adaylara mülakatta 100 tam puan verilerek görevde yükseltildiğini açıklayan Öztürkmen, "AKP, her kamu kurumuna yerleşmiş tarikat ve cemaat yandaşlarını kayırarak liyakatli vatandaşlarımızı mağdur ediyor. Bunların yatacak yeri yok" dedi.

EGM kadrosundaki sivil memurlara yönelik 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı"nda yaşanan mülakat skandalını ANKA Haber Ajansı ortaya çıkardı.

EGM'deki mülakat skandalının belgelerini CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ANKA ile paylaştı. Öztürkmen'in paylaştığı belgelere göre, bilgisayar işletmeni bir aday görevde yükselme sınavından 97,44 puan alırken sözlü mülakatta 62 puan, diğer bir aday yazılı sınavdan 96,15 puan alıp mülakatta 64 puan, yine yazılı sınavdan 96,15 puan alan bilgisayar işletmeni kadrosundaki bir başka aday sözlü mülakatta 55 puan verildiği için "başarısız" sayıldı.

Öztürkmen'in paylaştığı belgelere göre, EGM'de yazılı sınavdan 91,92,93,94,95 gibi yüksek puan alan personelin mülakatta düşük puanlar verilerek elendi.

"AKP iktidarında gün geçmiyor ki başka mağduriyet, haksızlık, hukuksuzluk ortaya çıkmasın" diyen Öztürkmen, önceki günlerde ANKA Haber Ajansı aracılığıyla Adalet Bakanlığı'nda yaşanan mülakat skandalını duyurduğu belgeleri anımsatarak, o günden itibaren ülkedeki tüm kamu kurumlarından benzer hukuksuzluklara dair bilgi, belge aldıklarını söyledi.

"98 PUAN ALAN TÜRKİYE BİRİNCİSİ MÜLAKATTA 64 VERİLEREK ELENDİ"

EGM'deki mülakat skandalını gündemine aldığını dile getiren Öztürkmen, görevde yükselme sınavından 98,72 alarak Türkiye birincisi olan personelin mülakatla 64 puan verilerek elendiğini ifade etti. Öztürkmen, "Türkiye ikincisi 98,72 almış mülakatat taban puan olan 6 verilerek başarısız sayılmış elenmiş" dedi. Şu anda en az 120 kişinin belgesi elimizde, bu 120 kişinin tamamına yakını Türkiye'de en yüksek puanları yapan kişiler olmasına rağmen mülakatta elemişler" diye konuştu. Öztürkmen, "mülakatta kazandırılanlar" olduğunu da belgeleriyle açıklayarak, şunları belirtti:

"MÜLAKATTA KAYRILAN KİŞİLER 98 PUAN ALANIN ÜZERİNE AMİR EDİLİYOR"

"R.Ç. denilen birisi bir ilimizde yazılı sınavdan 60,26 yani taban puanın üzerinde binde 26 almış olmasına rağmen mülakatta 100 puan verilmiş. Hiç kusuru yok, hepsini bilmiş 100 tam puan almış... Yine bir başka ilimizde bilgisayar işletmeni yazılı sınavdan 64,10 almasına rağmen yine mülakatta 100 tam puan alarak başarılı sayılıp yükseltilmiş. Şırnak'ta şehit çocuğu 98 puan almış, daha ne alması lazım? Bunlar eğer sakıncalı personelse neden hala istihdam ediliyor ya da meslek içi yükselme sınavına alınıyor? Eğer sakıncalı değillerse almış oldukları 98,72 puana rağmen neden eleniyorlar? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Bu insanlar hasta çocuklarına bakamamışlar ama sabahlara kadar ders çalışmışlar, uykusuz bir halde mesaiye gelmişler. Buna rağmen hiç işe gelmeyen ya da işe gelmesine rağmen hiç iş yapmayan ama bir takım kişilerin yakını olan kişiler sözlü sınavda 98, 99, 100 verilerek kayırılmış ve yükseltilmişler. 98 puan alanın üzerine amir edilmişler.

"BUNLARIN YATACAK YERİ YOK"

Sizin alnınız secdeye vardığında kendinizi Allah'a teslim etmiş, vicdanınızı aklamış sayıyorsunuz? Türkiye'de hukuk, hak, adalet bırakmadınız. Bir ülkenin devlet memuru o ülkenin Cumhurbaşkanı'nın sözüne güvenmezse neye güvenecek? Bu AKP 'Aldatma ve Kandırma Partisi'; ülkede aldatmadığı, kandırmadığı vatandaş kalmadı. Kamu kurmlarında, her kamu kurumuna yerleşmiş tarikat ve cemaat yandaşlarını kayırarak liyakatli vatandaşlarımızı mağdur ediyor. Bunların yatacak yeri yok."