CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Cumhuriyet karşıtlarına şiddetle karşı çıkacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, hilafetin kaldırılması, Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi Şeriye ve Evkaf Vekaleti ile Harbiye Vekaleti'nin kaldırılmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Yücel'in açıklaması şöyle:

"3 Mart 1924'te üç önemli yasa Meclis'te kabul edildi. Bunlar Hilafetin kaldırılması, Şeriye ve Evkaf Vekaleti ile Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması ve Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesinin 100'üncü yıl dönümüdür. Her biri devrim niteliğindedir. Her biri, halkın beyinlerini bağlayan zincirlerin kırılıp atılmasıdır. Cumhuriyete, aydınlanmaya, çağdaşlaşmaya karşı çıkan gerici zihniyet, 94 yıl önce Menemen'de Cumhuriyetimizin öğretmeni Teğmen Kubilay'ı şehit etti. İzmir'de çocukları gerici isyanın liderlerinden olan ve öğretmen asteğmen Kubilay'ın şehit edilmesine yol açan birisinin mezarına götürdüler. Okul yönetimi ve il, ilçe milli eğitim müdürlüğü açıkça suç işlemiş ve Anayasa'ya karşı gelmişlerdir. Bu sözde müdür ve yetkililer günümüzün Derviş Memedleri ve Atatürk devrimleri karşıtlarıdır. Tam da Hilafetin kaldırılışıyla aynı günlere denk getirilen bu karanlık ziyaretin manası ve amacı bellidir. İzmir'de yaşananlar gerici bir ayaklanmadır.

Bugün aynı zihniyeti temsil eden bir avuç gerici, Mustafa Kemal Atatürk'e, onun devrimlerine ve ilkelerine saldırıyor. Tarikat ve cemaatlerle yol yürüyenler, ülkenin her köşesine çağ dışı fikirlerini empoze etmeye çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal eden zat da buna öncülük ediyor. Cumhuriyet karşıtlarının türbeleri dershaneye dönüştürülüyor, tazecik beyinler karanlık düşüncelerle zehirlenmeye çalışılıyor. Atatürk devrimlerinin ve cumhuriyet kazanımlarını savunucusu ve mirasçısı olan CHP laikliği hedef alan, cumhuriyete başkaldırı niteliğindeki bu uygulamalara şiddetle karşı çıkacaktır. Devrim şehidimiz Kubilay ve arkadaşlarının mirasçısı Menemenliler de bu karanlık zihniyete gereken dersi verecektir."