Üye Girişi
Haberler

CHP Eğitim Maratonu'nda Kamusal Eğitim Tartışıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin düzenlediği Eğitim Maratonu'nda kamusal eğitim konusu ele alındı. Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Yıldız, dar gelirli ailelerin çocuklarının tarikat yurtlarına muhtaç bırakıldığını belirtirken, Eğitim Sen eski Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, eğitim ve sağlığın kamusal olması gerektiğini vurguladı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali ise öğretmenlerin ucuz işgücü olarak değerlendirilmesine eleştiri getirdi.

(ANKARA) - CHP'nin düzenlediği Eğitim Maratonu'nda konuşan Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Yıldız, 5 yaş grubunun yaklaşık yarısının okula erişemediğine işaret ederek, "LGS sınavlarına göre anne-babanın eğitim ve gelir düzeyi arttıkça, çocuğun eğitim düzeyi de artıyor. Çocukların ailelerinden taşıdığı sermaye, eğitim düzeyini belirliyor. Dinselleştirme ile piyasalaştırma birbirlerini besler hale geldi. Dar gelirli ailelerin çocukları, tarikat yurtlarına muhtaç bırakıldı. Çare, kamucu, nitelikli, laik eğitimdir" dedi.

CHP'nin Eğitim Maratonu'nun on birinci oturumu, "Kamusal Eğitim" başlığıyla gerçekleştirildi. Oturuma katılan Eğitim Sen eski Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, Ankara Üniversitesi'nden Ahmet Yıldız, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali kamusal eğitimde yaşanan sıkıntılara değindi.

"Eğitim kamusaldır"

Eğitim-Sen eski Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, "Kadınların soyadı hakkını elinden almaya çalışan, sokak hayvanlarını bir kıyımın içine çeken, ÖMK gibi öğretmenlerin sorunlarını çözemeyen, aksine sorun getiren bir yasa teklifi ile karşı karşıyayız" dedi. Sağlık ve eğitimin kamusal olmak zorunda olduğunu vurgulayan Kurul, "Bu iki hizmet tüm literatürde kamusal bir hizmet ve hak olarak konuşulur. Erkek egemenliğinin yoğunlaştığı ve katılaştığı bir zamandayız. Oysa kamusal alanda toplumun çeşitliliklerine bakarız, bir çeşitlilikten söz ederiz. Eğitim kamusaldır" diye konuştu.

"Dar gelirli ailelerin çocukları, tarikat yurtlarına muhtaç bırakıldı"

Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Yıldız, 5 yaş grubunun yaklaşık yarısının okula erişemediğine işaret ederek, "LGS sınavlarına göre anne-babanın eğitim ve gelir düzeyi arttıkça, çocuğun eğitim düzeyi de artıyor. Çocukların ailelerinden taşıdığı sermaye, eğitim düzeyini belirliyor" diye konuştu. Yıldız, eğitim sisteminin sınav odaklı hale gelmesini eleştirerek, "Bizi buraya getiren neoliberal politikalardır. Dinselleştirme ile piyasalaştırma birbirlerini besler hale geldi. Dar gelirli ailelerin çocukları, tarikat yurtlarına muhtaç bırakıldı. Çare, kamucu, nitelikli, laik eğitimdir" ifadelerini kullandı.

"Öğretmen boyun eğmez, ders verir"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, Meclis Parkı'nda 52 gün boyunca büyük bir mücadele gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Öğretmenler öğretmendir ve kategorize edilemez. Mücadeleyi günlerce sürdüren ve ÖMK'ye karşı mücadele eden Eğitim-İş ve Eğitim-Sen'i selamlıyorum" diyerek konuşmasına başladı. Edebali, daha önce özel okullarda çalışan öğretmenlerin, kamuda çalışanların aldığı ücretin dört katı kadar ücret aldığını belirterek, "Bugün ise yüz binlerce öğretmen asgari ücret koşullarında çalışıyor. Yüz binlerce öğretmenin güvencesiz koşullarda çalışmasına neden oluyor" dedi.

Öğretmenin ucuz işgücü olarak değerlendirilmesine eleştiri getiren Edebali, şöyle konuştu: "Emekçiler de artık çocuklarını özel öğretim kurumlarına göndermek zorunda hissediyor. Kamusal eğitimi ne güçlendirir? Sermayeye karşı mücadele eden somut bir eğitim hareketi güçlendirir. 52 günlük mücadelemizde söylediğimiz gibi öğretmen yalvarmaz, öğretmen el açmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen ders verir"

Kaynak: ANKA / Güncel

Ankara Üniversitesi Ankara Eğitim Politika Güncel Haberler

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

 ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

 Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Hull City maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe Hull City maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Galatasaray Trencin maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Trencin maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Hull City maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Hull City maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Galatasaray Trencin maçı CANLI izle! (HD) 18 Temmuz Galatasaray Trencin maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Hull City maçı CANLI izle! (HD) 18 Temmuz FB Hull City maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (FENERBAHÇE-HULL CİTY) EXXEN spor canlı izle! 18 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın TV8.5 canlı izle! FENERBAHÇE-HULL CİTY TV8.5 CANLI 4K İZLE! 18 Temmuz TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! Adnan Menderes Havalimanı seferleri iptal! İzmir'de uçak seferleri iptal mi edildi, ne oldu? Seferler neden iptal edildi? D-Smart Spor Smart CANLI izle! Galatasaray Trencin Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY TRENCİN MAÇI) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 18 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Mehmet Büyükekşi ve Ali Koç neden kavga etti? TFF Başkanlık seçimleri sonuçlandı mı? Yabancı sınırı değişecek mi? İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı sınırı hakkında ne demişti? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kim, nereli, kaç yaşında? Yeni TFF Başkanı kim oldu? SON DAKİKA! TFF Başkanı belli oldu İbrahim Hacıosmanoğlu kaç oy aldı? TFF seçim sonuçları
5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu

5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title