Toplu ölümlere neden olan Kenyalı tarikat lideri yeniden mahkemeye çıktı

Toplu ölümlere neden olan Kenyalı tarikat lideri yeniden mahkemeye çıktı
Güncelleme:
Kenya'da 'açlık tarikatı' lideri Paul Mackenzie, 52 kişinin ölümüne ilişkin yeni suçlamalarla yeniden mahkemeye çıktı. Mackenzie ve 8 sanık, suçlamaları reddetti.

Kenya'da 400'den fazla müridinin ölümüne yol açan "açlık tarikatı" lideri Paul Mackenzie, Kilifi bölgesinde 52 kişinin ölümüne ilişkin yeni suçlamalar kapsamında 8 sanıkla yeniden hakim karşısına çıktı.

Kenya yerel medyasındaki haberlere göre, Nisan 2023'te kilisesindekilere aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadeden ve 400'den fazla kişinin ölümüne neden olan Good News International Kilisesi Papazı Mackenzie ve diğer 8 sanığın yeni duruşması, ceza mahkemesinde görüldü.

Mombasa'daki Shanzu bölgesindeki mahkemede görülen duruşmada, Mackenzie ve beraberindeki sanıklar, kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Kenya Başsavcılığı, Binzaro köyünde geçen yıl bulunan 52 kişinin ölümünden Mackenzie ve beraberindeki sanıkların sorumlu tutulduğunu, ölümlerin Mackenzie'nin cezaevindeyken verdiği talimatlar doğrultusunda gerçekleştiğine dair deliller bulunduğunu belirtti.

Söz konusu suçlamaların, Mackenzie'nin halihazırda yargılandığı ve Shakahola Ormanı'nda 400'ü aşkın takipçinin ölümünü kapsayan cinayet, adam öldürme, işkence ve terör davalarına ek olarak hazırlandığı kaydedildi.

Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Tarikat lideri hakkında Nisan 2023'te soruşturma başlatılmıştı

Nisan 2023'te Mackenzie hakkında, kilise cemaatine aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşacaklarını telkin ettiği ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Kilisenin bulunduğu Shakahola Ormanı'ndan 429 ceset çıkarılmasının ardından 238 yetişkin ve 191 çocuğa ilişkin dosyaların ayrıldığı belirtilmişti.

Operasyonlarda tarikatın elinden yaklaşık 100 kişinin kurtarıldığı, toplu ölümlerle bağlantılı aralarında tarikat liderinin eşi Joyce Mwikamba'nın da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
500

