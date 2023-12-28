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RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine para ve yayın durdurma cezası verdi

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RTÜK, tarikat ve cemaatleri konu aldığı için seyircilerin tepkisini çeken Kızıl Goncalar dizisine ceza verdi. Üst kurul, dizi ile kanal için toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıktan idari para ve 2 kez program durdurma cezası verdi.

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı ilk bölümde tepki çekmiş ve RTÜK tarafında inceleme başlatılmıştı. Üst kurul, diziye para ve yayın durdurma cezası verdi.

"TOPLUMUN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNE AYKIRILIK"

CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün FOX TV ve diğer televizyon kanallarına verdiği cezaları paylaştı. X hesabından paylaşım yapan Taşçı, "RTÜK tarikat ve cemaatlere boyun eğdi! Tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisine toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi" ifadelerini kullandı.

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine para ve yayın durdurma cezası verdi

YILMAZ GÜNEY'İN ÖVÜLDÜĞÜ PROGRAMA CEZA

Taşçı açıklamasının devamında da "RTÜK, Tele 1'e "kişileri küçük düşürmekten" % 3; aynı kanala kara para aklama yöntemlerinin tartışıldığı program nedeniyle % 3,kanalda Yılmaz Güney'in tartışıldığı programa da "suçluyu övmekten"%3 idari para cezasına karar verdi" dedi.

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine para ve yayın durdurma cezası verdi

NE OLDU?

Faniler adlı hayali bir tarikatın üyelerinin seküler bir aileyle yollarının birleşme hikayesini anlatan Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle tepki çekmişti. RTÜK diziyle ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlattığını açıklamıştı. Yaşananların ardından Gold Film'in bazı mekanlarda çekim yapması da engellenmişti. 8 ve 21 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden 2 mekan için alınan izinler iptal edilmişti.

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine para ve yayın durdurma cezası verdi

KIZIL GONCALAR'IN KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor. Dizide Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yanı sıra Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine para ve yayın durdurma cezası verdi

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine para ve yayın durdurma cezası verdi

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Kızıl Goncalar Özcan Deniz Özgü Namal Televizyon Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (9)

Hamit Gündoğdu:

RTÜK Türkiye cumhuriyetine uygun olmayan bir özlemin peşinde olanların avukatlığına mı? Soyundu... Bence bu tip diziler milletin bilinçlenmesi için daha da çoğalmali.

Yanıtla1952
sade vatandaş:

Tarikatlar islama ,topluma,devlete zarar veren sapkın topluluklardır Atatürk bunları boşuna kapatmadı sağ olsaydı cezayı diziye değil rütükte bulunan şahıslara keserdi

Yanıtla2145
Selim Güler:

Tsrikat Allaha zikr etmektir .Allahla o sekilde diyalog halindesin .Sen kimsinki insanlarin inanclarini yasaklayacaksin ve senin o liderin..Bu dünya fani öbür alemde sizin bu islam düsmanliginiz sözde müslümanim diye fakat islama düsmansiniz

286
ender türk :

" aç bırak itaat etsin ,cahil bırak biat etsin " 24 saat onlarca tv programının arasından bumu milletin değerlerine karşıymış , bizim değerlerimizle sizin değerleriniz farklı görünüyor.

Yanıtla325
corci:

bu dizi iyice ilgimi çekti, normalde dizi mizi izlemem ama bunu bir izleyelim, belli ki baya iyi.

Yanıtla719
Dr.Kimbel:

Tarikatcilar ülkesinde oldugumuz ap acik belli yarin bende tarikat kuracam simdiden 1 miilyon üyem var

Yanıtla812
ahyed yıldız:

Türkiye tarikat ve cemaatlerle yönetilmiyor, görüyoruz laik Türkiye’nin halini. Adalet hukuk eğitim vs. hepsinde sınıfta kalmış. İnsanlar rahatlıkla suç işleyebiliyor. İdarecilerde Liyakat ve dürüstlük neredeyse yok. Oysaki islam hukuku en mükemmeli.

Yanıtla40
bilal yılmaz :

tesettür, bilinci ile örtüneni en çirkin bile olsa güzel gösterirken, özgü namalın tesettüre hiç yakışmaması...

Yanıtla20
Hakan Acar:

tarihi dizilerde boyun kesmeler zarar vermiyor, yanlış tarihi bilgiler zarar vermiyor, müge anlı zarar vermiyor ama bu dizi zarar veriyor. yazıklar olsun size. bu ülkenin geleceğinin evlatları sizi unutmayacak. nefretle anılacak bu dönem.

Yanıtla00
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