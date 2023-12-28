RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine para ve yayın durdurma cezası verdi

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı ilk bölümde tepki çekmiş ve RTÜK tarafında inceleme başlatılmıştı. Üst kurul, diziye para ve yayın durdurma cezası verdi.

"TOPLUMUN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNE AYKIRILIK"

CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün FOX TV ve diğer televizyon kanallarına verdiği cezaları paylaştı. X hesabından paylaşım yapan Taşçı, "RTÜK tarikat ve cemaatlere boyun eğdi! Tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisine toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi" ifadelerini kullandı.

YILMAZ GÜNEY'İN ÖVÜLDÜĞÜ PROGRAMA CEZA

Taşçı açıklamasının devamında da "RTÜK, Tele 1'e "kişileri küçük düşürmekten" % 3; aynı kanala kara para aklama yöntemlerinin tartışıldığı program nedeniyle % 3,kanalda Yılmaz Güney'in tartışıldığı programa da "suçluyu övmekten"%3 idari para cezasına karar verdi" dedi.

NE OLDU?

Faniler adlı hayali bir tarikatın üyelerinin seküler bir aileyle yollarının birleşme hikayesini anlatan Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle tepki çekmişti. RTÜK diziyle ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlattığını açıklamıştı. Yaşananların ardından Gold Film'in bazı mekanlarda çekim yapması da engellenmişti. 8 ve 21 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden 2 mekan için alınan izinler iptal edilmişti.

KIZIL GONCALAR'IN KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor. Dizide Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yanı sıra Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.