İnfial yaratan görüntü! Klimalı odadan müritlerine ayak öptürdü

Hindistan'da ruhani lider Sant Rampal Ji Maharaj, takipçileriyle buluşurken kullandığı sıra dışı düzenekle yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Dış basında yer alan görüntülerde Rampal'ın camla çevrili, klimalı bir bölümün içerisinde koltuğunda oturduğu, takipçilerinin ise önünde sıraya girdiği görülüyor. Güncel yabancı kaynaklar da düzeneği, Rampal'ın sıcaktan korunmasını sağlayan klimalı cam kabin olarak aktarıyor.

TAKİPÇİLERİ SIRAYLA AYAĞINI ÖPTÜ

Haberler.com'a ulaşan yaklaşık 19 saniyelik görüntüde Rampal, camla çevrili bölümün içerisindeki koltukta oturuyor. Kabinin dışındaki takipçileri ise sırayla uzanarak Rampal'ın ayaklarına dokunuyor ve ayaklarını öpüyor.

Rampal'ın ayaklarının takipçilerin ulaşabileceği şekilde kabinin dışına doğru uzatıldığı görülürken, kendisi camlı bölümün içerisinde kalıyor.

KLİMALI KABİN DİKKAT ÇEKTİ

Dış basına yansıyan bilgilere göre camla çevrili bölümde klima sistemi bulunuyor. Düzenek, Rampal'ın yüksek sıcaklıklardan etkilenmeden takipçileriyle temas kurabilmesini sağlıyor. Benzer görüntüler farklı ülkelerdeki yayın ve hesaplarda da Rampal'a ait olduğu belirtilerek paylaşıldı.

Ancak kabinin özellikle takipçilerinin ayaklarını daha rahat öpebilmesi amacıyla tasarlandığına ilişkin bağımsız ve güvenilir bir doğrulamaya ulaşılamadı. Görüntüler, ayaklara erişim sağlayan düzeni açıkça gösterirken kabinin amacı konusunda dış basındaki aktarımlar daha çok Rampal'ın sıcaktan korunmasına odaklanıyor.

DAHA ÖNCE DE SOĞUTUCULARLA GEZERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Rampal'ın sıcak havaya karşı aldığı önlemler daha önce de haber olmuştu. Mayıs 2026'da yayımlanan görüntülerde, Haryana'daki aşramında yürüyen Rampal'ın yanında görevlilerin taşınabilir soğutucular taşıdığı görülmüştü. The Straits Times, görüntülerin Hindistan'daki aşırı sıcaklar sırasında kaydedildiğini aktarırken Hint basınında da görevlilerin Rampal yürüdükçe soğutucuları beraberinde hareket ettirdiği belirtildi.

Yeni görüntülerde ise taşınabilir soğutucuların yerini camla çevrili ve klimalı özel bölümün aldığı görülüyor.

Kaynak: Haberler.com