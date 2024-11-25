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Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı

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19 sezondur devam eden Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde işlenen "tarikat" konusu büyük tartışma yaratmıştı. Yapılan çağrıların ardından konuyla ilgili açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Yayınlarda özellikle dramatik yapımlar olarak adlandırdığımız dizilerde barış dini olan İslam karşıtı sahnelere, dinimize mensup kimseleri küçük düşüren, din adamlarımızı hor gören içeriklere fırsat vermez" dedi.

2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve 19 sezondur izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde işlenen konu izleyiciler arasında tartışma yarattı. Dizinin son bölümünde çocuk istismarı konusu ele alındı.

MESUT KOMİSER, TARİKAT LİDERİNE TOKAT ATTI

Mesut Komiser karakteri ,"Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?" sorusunu yönelttiği tarikat liderine tokat attı. Bir diğer sahnede ise Hüsnü Komiserin "Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu?" repliği dikkat çekti.

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA VAR

Dizideki "tarikat" sahnesi kısa sürede gündem olurken çağrıların ardından konuyla ilgili bir açıklama da RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi. Şahin, X hesabından yaptığı açıklamada "Düzenleme ve denetleme alanımızdaki yayın kuruşlarında yer alan diziler, programlar ve spor müsabakalarıyla ilgili RTÜK ve şahsım üzerinden yapılan eleştiriler ve yapıcı yorumların tamamını dikkatle takip ediyoruz.

"İSLAMOFOBİ" MESAJI

Konuları tam idrak edemeden veyahut meselelere hâkim olunmadan ya da doğru bilgi sahibi olunmadan şahsıma ve kurumuma yapılan haksız ithamların, hatta daha ötesi iftiraların kabul edilmesi mümkün değildir. RTÜK, çağın hastalığı İslamofobiyi körükleyici yayınlara asla ve asla müsaade etmez.

Üst Kurulumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle ülkemizde ilk defa "Uluslararası İslamofobi ve Medya Zirvesi"ni icra eden kurumdur. Özellikle Batı'da sirayet eden İslam karşıtlığının medya zemininde tartışılmasını temin eden RTÜK, uluslararası camiada faaliyet gösteren uzmanların engin görüşleriyle konuya neşter atarak çözüm önerilerini kamuoyuna sunmaktadır. RTÜK şiddete özendiren, teşvik eden yayınları da görmezden gelmez. RTÜK yapılan her türlü yayında, spor müsabakalarında yasal olmayan reklamlara yer verilmesine asla müsaade etmez.

RTÜK millî güvenliğimizi tehdit eden, terör ve terör propagandası içeren yayınlara geçit vermez ve bağımsız mahkemelerimiz tarafından verilen yayın yasaklarını uygulamayan yayıncı kuruluşları görmezden gelemez. Yayınlarda özellikle dramatik yapımlar olarak adlandırdığımız dizilerde barış dini olan İslam karşıtı sahnelere, dinimize mensup kimseleri küçük düşüren, din adamlarımızı hor gören içeriklere fırsat vermez.

"ÜST KURULUMUZ GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAKTADIR"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, milletçe bizi biz yapan değerlerimize zarar verecek, birlik ve beraberliğimize halel getirecek söylemlere müsaade etmez ve bu minvaldeki görüntülere izin vermez. Üst Kurulumuz dizilerdeki hayat ışığı, huzurlu yaşam kılavuzu dinimizden uzaklaştırıcı sahneleri görmezden gelmeyerek gerekli tedbirleri almaktadır.

Son dönemde İslam karşıtı ve muhafazakâr camiaya yönelik içeriklerin yer aldığı dizi fragmanlarının yayınlanma aşamasında bile sansür iddialarına azami dikkat ederek usulüne uygun olarak gerekli uyarı önlemlerini almıştır. Yapıcı ikazları dikkate almayan yayın kuruluşları hakkında dün olduğu gibi bugün de gerekli yasal yaptırımlar uygulanmıştır ve uygulanmaya devam edecektir. Kadına ve çocuğa yönelik başta olmak üzere toplumsal şiddeti özendirici yayınların hiçbirini tasvip etmemiz ve bu yayınlara müsaade etmemiz düşünülemez.

Üst Kurulumuz son dönemde millî ve manevi değerlerimizi tahrip eden yayınlara 119 kez müeyyide uygulamıştır. Şiddet içeriklerine 18, terör propagandası içeren yayınlara ise 14 kez yaptırım uygulanmıştır. 6112 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin a, b ve c fıkraları hükümlerini ihlalden de toplam 69 farklı müeyyide kararı alınmıştır. Bilinmelidir ki RTÜK sansür kurumu değildir. Anayasamız net bir hükümle sansürü yasaklar.

RTÜK, medya hizmet sağlayıcı kuruluşları yayın sonrası denetler ve gerekli durumlarda cezai müeyyide uygular. Ayrıca, RTÜK icra ettiği her düzenleme faaliyeti hakkında gerekmedikçe bilgi paylaşımı yapmak durumunda değildir. RTÜK görevinin başındadır. İcraatlarını hayata geçirdikçe kamuoyuyla paylaşmaktadır. Duyarlı kamuoyumuzun takipleri ve yapıcı eleştirileri için teşekkür eder, RTÜK olarak halkımızın beklentileri doğrultusunda çalıştığımızı tekraren belirtir, kamuoyuna saygılarımızı arz ederiz."

Arka Sokaklar'daki
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (22)

Haber Yorumlarıyusuf:

Allahtan başka herşeye tapan din adamları :)

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Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıYunus Sağlam:

RTÜK başkanı dizilerde ahlaksız sahnelere kızmıyor da Buna mı kızıyor hedef alınan din değil

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Bunlara göre fetullah da din adamıydı, ne olur hocam dön geri diyerek zırlayan zihniyet bu millete kimlere din adamı denileceğini öğretemez

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıHarun Yerişenoğlu:

Tamam bu RTÜK başkanı da AK Parti'ye geçer yalakalık başladı

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıAlkurt:

S.Baskan, evet İslam Dini Barış dinidir ama tarikat dini değildir, her sakali olan cübbe giyinende din adamı değildir..Para bunlarda, yat villa kat Jet skiler hep sizin din adamları dediklerinizde...Gençleri dinden soguttunuz Arkadaşlar, Kur'an'ı anladığımız dilde anlayarak okuyalım öğrenelim öğretelim başka çıkar yol yok

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıHsyn AYD:

dizinin o kısmını biraz seyrettim, dizide sarık ve cübbe takanlar hep yanlışın içerisinde gösterilmeye çalışılmış, dini kullanarak gelir ve menfaat elde edilenler olabilir ama herkesi aynı kefene koyarak dizi çekinmesi provokatörlük olmuş.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıMEHMET EMİN BİRGÜL:

doğrular bukadar mı sizin için rahatsız edici. bunu gündemi sarsan olaylar ve programlar içinde yapsanız ????

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Haber YorumlarıHalil İbrahim Deliser:

Kapatın gitsin ne böyle dizilere nede diğer kadın programları adı altında din düşmanlığı yapıp aile yapısına zarar veren hiç bir programlara izin verilmemelidir

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıRamazan Avcu:

tam bir din dümanlığı sahnesi bu sahnede bana müslüm gündüz hatırlattı ancak islamla alakası olmayan iki din düşmanı çıkmış aha islamdini bu diye din düşmanlığı yapıyorlar görmek isdediginiz islam bu deyil yazıklar olsun islamı bilmeyip müslümanlıgı karalayanlara yazıklar olsun islam dinini başka mecralara çekenlere birileri islamı yaşamıyorsa bunu islama müslümanlığa mal etmenin bir anlamı yok

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMuhammed Yslbs:

Senin de geldiğin yer belli

Yorum Beğen15
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