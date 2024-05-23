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Ünlü Sanatçı Onur Akay Edremit'te Saldırıya Uğradı

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Türk Sanat Müziği sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir saldırıya maruz kaldı. Akay, aldığı yumruk darbeleri sonucu bilincini kaybetti ve yaralandı. Saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunacak olan Akay, saldırıyla ilgili darp raporu alacağını belirtti.

Ünlüler dünyasından duyurduğu kötü haberlerle "Felaket tellalı" olarak anılan Türk Sanat Müziği sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Balıkesir'in Edremit ilçesinde saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde Türk Sanat Müziği sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, sahilde bir arkadaşının karavanının önünde yumruklu saldırıya uğradı. Akay, aldığı iki yumruk darbesi nedeniyle bir süre bilincini kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Onur Akay'ın sağ gözünde ciddi morluklar ve kaşında açılma meydana geldi. Saldırgan hakkında suç duyurusunda bulanacağını ifade eden Akay, saldırı ile ilgili darp raporu alacağını belirtti.

Yaşanan olayı anlatan Onur Akay, bir süredir Kadir Doğulu ile husumetli olduklarına dikkat çekerek, "Arkadaşımız karavanda kaldığı için onu oraya bırakmaya gittik. Orada da biraz oturalım, hava alalım dedik. Hava da çok güzeldi. Birden karşı taraftan bir çocuk geldi. Genç bir çocuk. Yumruk attı gözüme. 'Birinci yumruk Kadir Doğulu için7 dedi. Yanımdakiler de duydu. İkinci yumruk da bir şey için dedi. Ben onu sosyal medyada yazdım" dedi.

Geçtiğimiz yıl da yine saldırıya uğradığını ifade eden Akay, "Geçen sene de saldırmışlardı iki kız. Bir dişimi kırmışlardı. Magazinde yer aldı. Onlar da oradan çıktı. Sanırım bunlar da onların yakınları herhalde. Bugün de mahkememiz var" dedi.

Saldırı ile ilgili şikayetçi olacağını ifade eden Onur Akay, "Dart raporu alacağım bugün. Zaten yanıma hemen polis ve ambulans geldi. Ben yere düşmüşüm. Arkadaşlarım aramış. Ambulans, dikiş atmak istediler de ben bir şey yoktur diye düşündüm. Eve gelince bir baktım ki sorma ne haldeyim" dedi.

Sanatçı dostlarının kendisini aradığını ifade eden Akay, "Bülent Ersoy aradı beni. Değerli sanatçımız, Türk sanat müziğinin değerli ismi. 'Böyle şeyler olabiliyor çocuğum. Ben böbreğimi kaybettim, senin gözün morarmış çok mu' dedi. Belki de haklı" dedi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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