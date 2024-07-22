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Adıyaman Menzil'de ne oldu? Olay ne?

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Adıyaman'da Menzil cemaatinin köyünde otobüs durakları kadın-erkek şeklinde ayrıldı. Duraklardaki haremlik-selamlık uygulamasının yanı sıra otobüslere de kadın ve erkeklerin ayrı kapılardan inip bindiği ortaya çıktı.

Menzil Cemaatinin Adıyaman'daki köyünde kadın ve erkekler için otobüs duraklarının ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrıca otobüslere kadınlarla erkeklerin ayrı kapılardan bindiği öğrenildi. Peki, Adıyaman Menzil'de ne oldu? Olay ne?

ADIYAMAN MEZİL'DE NE OLDU?

Menzil cemaatinin Adıyaman'daki köyünde tartışma yaratan bir uygulamaya geçildi. Köyde otobüs durakları kadın ve erkek şeklinde ayrıldı. Paylaşılan fotoğraflarda kadınlarla erkeklerin ayrı duraklarda beklediği görüldü.

OLAY NE?

Haremlik-selamlık uygulaması bununla da sınırlı kalmadı. Kadın ve erkeklerin otobüslere de ayrı kapılardan inip bindiği ortaya çıktı. Kadınların arka kapıdan, erkeklerin ise ön kapıdan otobüse bindiği öğrenildi. Cemaate yakın Buhara Evleri sitesinde, kadın ve erkeklerin otobüste de kendilerine ayrılan alanda seyahat ettikleri bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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