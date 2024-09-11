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Menzil tarikatında beyin yakan görüntü! Terli mendili öpüp başına koydu

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Tarikat ve cemaatlere yönelik tartışmalar sürerken, Menzil tarikatında çekilen bir görüntü büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen videoda Menzil şeyhinin terini silip mendili yanındakine verdiği görülüyor. O esnada şeyhin uzattığı mendili alan kişi de terli mendili öpüp başına götürdü.

Sıklıkla lüks araçlı konvoyları ve gösterişli yapılarıyla kamuoyunun dikkatini çeken Menzil Tarikatı, bu kez şeyhlerinden Muhammed Saki Elhüseyni'nin camiden çıktığı esnada çekilen görüntüleriyle tartışma yarattı.

Görüntülerde Muhammed Saki Elhüseyni, terini ve burnunu sildiği mendili yanındaki kişiye uzattığı görülüyor. Şeyhin kullandığı mendili eline alan mürit ise büyük bir ciddiyetle mendili öpüp başına koydu. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede içerisinde viral oldu. Görüntünün altına "Utanç verici bir gösteri" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (1)

Ayşe Kahraman:

insanları dinden iğrendirdiniz yeterince bi durun artık

3
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