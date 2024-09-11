Menzil tarikatında beyin yakan görüntü! Terli mendili öpüp başına koydu

Sıklıkla lüks araçlı konvoyları ve gösterişli yapılarıyla kamuoyunun dikkatini çeken Menzil Tarikatı, bu kez şeyhlerinden Muhammed Saki Elhüseyni'nin camiden çıktığı esnada çekilen görüntüleriyle tartışma yarattı.

Görüntülerde Muhammed Saki Elhüseyni, terini ve burnunu sildiği mendili yanındaki kişiye uzattığı görülüyor. Şeyhin kullandığı mendili eline alan mürit ise büyük bir ciddiyetle mendili öpüp başına koydu. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede içerisinde viral oldu. Görüntünün altına "Utanç verici bir gösteri" şeklinde yorumlar yapıldı.