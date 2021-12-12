Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın merakla beklenen kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın merakla beklenen kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın merakla beklenen kadrosunu açıkladı. Eski yarışmacıların yeniden kıyasıya mücadele edeceği sezonun kadrosunda ise birbirinden iddialı isimler yer aldı. İşte Survivor All Star'ın ünlüler takımı.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen Survivor'ın son sezonunu İsmail Balaban kazanmış ve büyük ödülün sahibi olmuştu. Bu yıl All Star formatı ile ekranlara gelecek olan Survivor için geri sayım başladı.

ACUN ILICALI KADROYU AÇIKLADI

Oldukça sevilen eski yarışmacıların hünerlerini sergileyeceği Survivor All Star'ın kadrosunu Acun Ilıcalı açıkladı. Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti. İşte Survivor All Star'ın ünlüler kadrosu;

Survivor All Star'ın kadrosu sır gibi saklanıyordu! İşte Acun Ilıcalı'nın resmen açıkladığı kadro

Survivor All Star'ın kadrosu sır gibi saklanıyordu! İşte Acun Ilıcalı'nın resmen açıkladığı kadro

Survivor All Star'ın kadrosu sır gibi saklanıyordu! İşte Acun Ilıcalı'nın resmen açıkladığı kadro

Survivor All Star'ın kadrosu sır gibi saklanıyordu! İşte Acun Ilıcalı'nın resmen açıkladığı kadro

Survivor All Star'ın kadrosu sır gibi saklanıyordu! İşte Acun Ilıcalı'nın resmen açıkladığı kadro

Survivor All Star'ın kadrosu sır gibi saklanıyordu! İşte Acun Ilıcalı'nın resmen açıkladığı kadro

Survivor All Star'ın kadrosu sır gibi saklanıyordu! İşte Acun Ilıcalı'nın resmen açıkladığı kadro

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title