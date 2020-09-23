Sabri Sarıoğlu hangi takımda? Sabri Sarıoğlu kaç yaşında? Sabri Sarıoğlu nereli? Sabri Sarıoğlu eşi kim?

Türk eski millî futbolcudur. 1999 yılından 2017'ye kadar Galatasaray'da forma giyen Sabri Sarıoğlu kaç yaşında? Sabri Sarıoğlu nereli? Sabri Sarıoğlu hangi takımlarda oynadı? Sabri Sarıoğlu eşi kim?

Samsun doğumlu başarılı futbolcu 26 Temmuz 1984 doğumlu aslan burcudur. Sabri Sarıoğlu hangi takımlarda forma giydi?

SABRİ SARIOĞLU KİMDİR?

Süratiyle "Speedy Gonzales" lakabını alan Sabri, bugüne dek 145 kez milli takımlara çağrıldı. Altyapı takımlarında defansif orta saha olarak görev yapan Sabri Sarıoğlu, asıl mevkii olan sağ kanadın yanı sıra sağ bek de oynayabiliyor. Galatasaray'daki forma numarası olan 55 ise memleketi Samsun'u temsil ediyor.

SABRİ SARIOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1995-1999 yılları arasında amatör kulüplerde top koşturduktan sonra, 1999 yılında o sezon A takımı UEFA Kupası'nı müzeye götürecek Galatasaray A2 takımının kadrosuna katıldı.

2000-01

Sabri ilk sezonunda PAF Ligi'nde forma giyemese de bir sonraki sezonun takımın planlamasında yer almış ve o dönemde yerli olarak Sedat Yeşilkaya ve Murat Akyüz gibi ve yabancı olarak kadrosunda Yaw Rush ve Elvis Nurkovic gibi oyuncular arasında şans buldu.

21 Ekim 2000'de ilk maçına Beşiktaş PAF takımı karşısında çıktı. O sezon toplamda 11 maça çıkan Sarıoğlu, ilk golünü ise 23 Aralık 2000'de Denizlispor ağlarına attı.

2001-02

Sabri bir sonraki sezon ise ilk maçına Gaziantepspor karşısında 12 Ağustos 2001'de çıktı.

O sezon 25 maçta 10 gol atan Sarıoğlu, 16 Şubat 2002'de Fenerbahçe PAF takımıyla oynanan maçta hat-trick yaptı ve savunmadaki Ahmet Görkem Görk ile birlikte en çok dikkat çeken oyuncu oldu.

2002-03

2002-03 sezonunun başında ise memleketinin takımı Samsunspor'un A2 takımı karşısında ilk maçına çıktı. İlk golünü de bu maçta attı. Oyuncu o sezon PAF Ligi'nde 22 maça çıkıp 7 gol attı.

Galatasaray

2001-02

PAF Ligi'nde çıkardığı başarılı maçların ardından ilk kez 2001-2002 sezonunda, teknik direktör Mircea Lucescu tarafından A takıma çağrıldı. "30" numaralı formasıyla A takıma katılan Sabri, ilk kez 23 Şubat 2002 tarihinde Gençlerbirliği ile oynanan Süper Lig maçında 18 kişilik kadroya dahil oldu; fakat maçta süre alamadı.

Ardından 26 Şubat 2002 tarihinde Liverpool FC ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında 18 kişilik kadroda yer alarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk tecrübesini yaşadı; fakat bu maçta da süre alamadı. Sezon sonunda ise Galatasaray ile ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.

2002-03

2002-03 sezonunda takımın başına Fatih Terim'in getirilmesiyle tamamen A takımın bir oyuncusu olan Sabri, "34" numaralı formasıyla 2002-2003 sezonunda, 4 Mayıs 2003 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı Trabzonspor maçı ile A Takım kadrosuna giren Sabri, bu maçın 89.dakikasında Ümit Karan'ın yerine girerek ilk kez resmi formayı Trabzon, Avni Aker Stadyumu'nda giydi.

Bu maçın ardından ise Bülent Korkmaz, Ümit Karan, Arif Erdem, Hakan Ünsal, Vedat İnceefe, Suat Kaya, Hasan Şaş, Ergün Penbe ve Haim Revivo gibi yıldızların bulunduğu kadroda Ali Sami Yen Stadyumu'nda ilk maçına 17 Mayıs 2003'te MKE Ankaragücü karşısında maçın 81.dakikasında Cihan Haspolatlı'nın yerine girerek çıktı.

Bu maçtan sonraki hafta yani ligin son haftasında da 30 Mayıs 2003 tarihinde Gaziantepspor karşısında çıktı. Sabri Sarıoğlu bu maça ilk 11 başladı ve 89 dakika ön libero mevkiinde sahada kaldı.

2003-2004'te dönemin Galatasaray (futbol takımı) teknik direktörü Fatih Terim tarafından A Takım'a kalıcı olarak dahil edilen oyuncu, Galatasaray forması altında ilk maçına yeni forma numarası "55" ile 9 Ağustos 2003'te Diyarbakırspor karşısında çıktı.

Kısa sürede genç yaşına rağmen takımının vazgeçilmezlerinden biri olan Sarıoğlu, ilk golünü ise 23 Ağustos 2003'te Bursaspor ağlarına yolladı.

27 Ağustos 2003 tarihinde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında PFK ÇSKA Sofya karşısında forma giyen ve bu maçta bir de gol atan Sabri, ilk 11'de forma giydiği ilk Avrupa maçında ilk golünü atmış oldu.

Galatasaray'ın grupları 3. sırada tamamlaması üzerine UEFA Kupası'nda mücadele eden oyuncu, böylelikle ilk UEFA tecrübesini de bu sezonda Villarreal CF karşısında Şubat 2004'te yaşadı.

Sarıoğlu sezon boyunca Avrupa'da toplam 594 dakika şans bulurken 8 maçta forma giydi. Süper Lig'de ise 31 maça çıkan oyuncu, ön libero mevkiinde oynamasına rağmen 4 gol attı.

Türkiye Kupası'nda ise o sezon bu alan kariyerinin ilk maçına 17 Aralık 2003'te Türk Telekom karşısında çıktı. Bu maçın arından Çaykur Rizespor maçında da oynayan oyuncu 2 tane de Türkiye Kupası maçına çıkmış oldu. Ancak bu maçı takımının 5-0 gibi farklı bir skorla yenilmesi hayal kırıklığı yarattı ve bu turnuvadan elendi.

Sabri'ye sezon sonunda ise "yeni Emre Belözoğlu" yakıştırmaları yapıldı. Sezon sonlarına doğru ise Sağ bek mevkiinde görev yapmaya başladı.

2004-05

2004-2005'te yani Galatasaray'ın 100. yılında "Şampiyonluk" parolasıyla çıktığı sezonda teknik direktörlüğe takımın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi getirildi. Sezona Sağ bek mevkiinde başlayan oyuncu, ilk maçına Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor maçında oyuna sonradan Elvir Baljic'in yerine dahil olarak çıktı.

12 Aralık 2004'te oynanan Fenerbahçe derbisinde maça teknik direktör Hagi tarafından Sağ bek başlatılan oyuncu, takımının 1-0 galip gelmesinde 90 dakika sahada kalarak büyük pay sahibi oldu.

O sezon sağ bek mevkiinde Orhan Ak ile kıyasıya rekabet içerisin giren Sabri, ilk golünü ise 16 Nisan 2005'te Akçaabat Sebatspor ağlarına yolladı.

28 Mayıs 2005'te de Denizlispor ağlarına gol atan Sabri, Süper Lig'i 31 maç 2 gol ile tamamlarken Galatasaray 100. yılında şampiyon olamadı.

Türkiye Kupası'nda ise o sezon ilk kez Kardemir Karabükspor karşısında Aralık 2004'te forma giyen oyuncu, daha sonra Diyarbakırspor ve yarı finalde de 5-3 kazanılan Trabzonspor maçında çıktı.

2004 Türkiye Kupası Finali'nde ise Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de forma giyen oyuncu takımının 5-1 kazanmasında büyük pay sahibi oldu ve Galatasaray bu kupayı müzeye götürdü.

2005-06

2005-06 sezonuna ise mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray'da takımın başına Belçikalı Eric Gerets getirildi. Sabri ise o sezon ligin ilk haftasında takımın yeni hocası Sağ bek mevkiinde Sabri'nin yerine Cihan Haspolatlı'yı tercih etmiş, Sabri'yi ise yedek bırakmıştır.

Sabri 12 Ağustos 2005'te ise o sezonun kendi adına ilk resmi maçına 0-0 devam eden MKE Ankaragücü maçının 74.dakikasında Altan Aksoy'un yerine dahil oldu. Bu maça sonradan girse de takımının tek golünü 90.dakikada atan Ümit Karan'ın golünün asistini yapmıştır.

15 Eylül'de ise Tromsö maçında yedek olarak başlayan Sabri, sahanın kötü şartları nedeniyle takımının 1-0 mağlup olduğu ve "Tromsö faciası" olarak adlandırılan maçta forma giymese de bu maçın rövanşında ise Ali Sami Yen Stadyumu'nda 29 Eylül 2005'te maçın 46.dakikasında Ergün Penbe'nin yerine çıktı. Ancak Galatasaray bu maçta 1-1 berabere kalırken, elendi.

O sezon zaman zaman Sağ bek'ten daha çok Uğur Uçar'ın performansı nedeniyle sol bek, ön libero ve Sağ açık mevkiilerinde forma giyen Sabri, ilk golünü ise 25 Şubat 2006'da Manisaspor'a attı.

Sezon boyunca Süper Lig'de 21 maça çıkan oyuncu 3 gol atıp 1 asist yaparken, Türkiye Kupası'nda bir maça çıktı. Avrupa'da da bir maça çıkan Sabri, ligin son haftasında Fenerbahçe ile girilen kıyasıya rekabet sonrası sezonun kaderini belirleyecek Kayserispor maçına ilk 11'de başlamış ve 2 güzel gol atarak maçın adamı seçilmiştir.

Bu maçın bitmesiyle Ali Sami Yen Stadyumu tarihinin en sessiz dakikalarını yaşamış ve yaklaşık 10 dakika boyunca Fenerbahçe ile Denizlispor maçının bimesini beklemiştir. Bu maçta Fenerbahçe berabere kalınca Sabri Galatasaray ile ikinci Süper Lig şampiyonluğunu yaşamıştır.

2006-07

2006-07 sezonuna yine Belçikalı Eric Gerets ile devam eden Galatasaray'da Sabri ilk resmi maçına Beşiktaş karşısında Türkiye Süper Kupası maçında çıktı ancak takımı 1-0 mağlup oldu.

Sabri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise o sezon ilk kez eleme maçında Mladá Boleslav karşısında çıktı. Galatasaray ilk maçı 5-2 yenerken, Sabri de Avrupa kariyerinin ikinci golünü attı. Bu maçın rövanşında ise 1-1 berabere kalan Galatasaray adını bir üst tura yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'da ilk maçına 12 Eylül 2006'da çıkan Sabri, Süper Lig'de ise 4 Ağustos 2006'da Ankaraspor karşısında sonradan girdi. Bu maçtan bir hafta sonra Kayserispor maçında 90 dakika forma giyen oyuncu, 4-0 biten maçta 2 golün 2 asistini yaptı.

27 Eylül 2006'da Liverpool FC ile Anfield Road stadyumunda oynanan maçta da süre bulan oyuncu, Ümit Karan'ın 66.dakikada attığı golün asistini yapsa da takımının 3-2 mağlup olmasına engel olamadı.

3 Aralık 2006'da Fenerbahçe derbisinde oynanan maçta Ümit Karan'a asist yapan oyuncu beğeni toplasa da takımının mağlup olmasını engelleyemedi.

Sabri bir hafta sonra Galatasaray ile çıktığı 100. maçta, 10 Aralık 2006 tarihinde Bursaspor'a attığı gol ile unutulmazlar arasına girdi.

Kendi ceza sahasından, karşı kaleye sürdüğü topu filelerle buluşturması, genç yeteneğin ününü pekiştirdi.

2006-2007 sezonundaki Liverpool-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçında performansıyla büyük ilgi gördü. Hızı, ortaları, top kapışı ve asisti ile övgüler alan Sarıoğlu, İspanyol ve İngilizler'in beğenisini kazandı. Ancak Sabri grubu 6 maçın tamamında forma giyse de takımının elenmesini engelleyemedi. Süper Lig'de o sezon 30 maça çıkan oyuncu 2 tane de gol attı ve 4 asist yaptı.

2007-08

2007-08 sezonunun başında ise takımın başına Karl-Heinz Feldkamp'ı getiren Galatasaray'da ilk resmi maçına UEFA Kupası elemelerinde 16 Ağustos 2007 tarihinde Slaven Belupo karşısında çıktı. Her iki maçta da takmının formasını giyen Sabri, bu maçlarda tekrar Sağ bek mevkiine döndürüldü.

Sabri Süper Lig'de ise ilk maçına 12 Ağustos 2007'de Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Takımının 2 Eylül 2007'de deplasmanda oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Manisaspor maçına kadar tüm maçlarda oynayan ve takımıyla puan kaybetmeyen Sarıoğlu, bu maçın 63.dakikasında sakatlanmış ve yerini Uğur Uçar'a bırakmıştır.

Süper Lig'de 6 hafta, UEFA Kupası'nda ise 3 maç forma giyemeyen Sabri, 4 Kasım 2007'de sahalara dönse de Gaziantepspor maçında yedek bekledi.

O sezon ilk Avrupa maçına ise 8 Kasım 2007'de Helsingborgs IF karşısında ilk 11 başlayarak çıkan Sabri, 42.dakikada sakatlanarak oyundan çıkmış yerine giren Arda Turan ise girdikten 1 dakika sonra takımını 1-0 öne geçiren Shabani Nonda'nın golünün asistini yapmıştır.

Daha sonra 13.hafta Trabzonspor maçıyla tekrar sahalara dönen Sarıoğlu, bu maçın 44.dakikasında Barış Özbek'in yerine dahil olmuştur.Bu maçın ardından sonraki maçına UEFA Kupası'nda Panionios maçının bitmesine sadece 5 dakika kala çıkmıştır.

Bu maçın ardından düzenli olarak forma giyen Sarıoğlu, ilk golünü 8 Mart 2008'de Kayserispor ağlarına yollamıştır. O sezon UEFA Kupası'nda 3.tura çıkan Galatasaray, Alman ekibi Bayer 04 Leverkusen ile eşleşmiş ancak 3. turda elenerek turnuvaya veda etmiştir.

Sabri ise sakatlığı nedeniyle 6 maç 345 dakika performans gösterebilmiştir. Türkiye Kupası'nda ise yarı finale kadar mücadele eden takımında içinde 1 Fenerbahçe maçı olmak üzere 7 maçın 6' sında forma giydi. Ancak yarı final'de Gençlerbirliği'ne ilk maçta 1-0'lık skorla boyun eğen Galatasaray rövanşında da 0-0 berabere kalınca bu turnuvaya veda etti. Sabri ise her iki karşılaşmada da forma giydi.

O sezon teknik direktörü ile sezon ortasında yollarını ayıran Galatasaray, neredeyse sezonun yarısın yardımcı antrenör Cevat Güler yönetiminde Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabet içerisinde geçirmiştir.

O sezonun kilit maçı olan Galatasaray - Fenerbahçe maçında 37.dakikada topu şişirerek Shabani Nonda'ya atmasının ardından rakip kaleci Volkan Demirel ve Edu Dracena hata yapmış Nonda ise topu ağlara yollamıştır.

Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2007-08 sezonunda Sabri ise 28'i ilk onbir olmak üzere 34 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştır. Sabri böylelikle takımındaki üçüncü şampiyonluğunu yaşamıştır.

2011-2012 sezonunda ise ilk olarak başkanlığa Ünal Aysal getirilmiş, başkan ise teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirmiştir. "İmparator" lakaplı Fatih Terim'in getirilmesi ve takımın 1.kaptanı Arda Turan'ın Atlético Madrid takımına transfer olmasıyla birlikte ise Ayhan Akman'ın arkasında Galatasaray'ın 2.kaptanı olmuştur.

Sezon öncesinde Liverpool FC, Inter F.C., Olympiakos ve Real Madrid CF maçlarında sağ bek mevkiinde forma giyen Sabri, bu maçların bazılarında ise formasını takımın Atlético Madrid'den transfer ettiği Çek oyuncu Tomáš Ujfaluši'ye kaptırmıştır. Takıma Emmanuel Eboué'nin transferinin ardından asıl mevkii sağ bek olan Eboué, sol açık, sağ açık ve ön libero bölgelerinde denense de o da bir süre sonra kendi mevkii olan Sağ bek'te forma giydi.

Süper Lig'in ilk haftasında maça ilk onbirde İstanbul BB karşısında çıkan Sabri, bu maçta Ön libero'da oynamış savunma kurgusu ise Çağlar Birinci, Gökhan Zan, Servet Çetin ve Tomáš Ujfaluši şeklinde kurulmuştur. Ancak takım 2-0 mağlup olmuştur. Süper Lig'in ikinci haftasında da Felipe Melo ve Selçuk İnan ile orta sahanın ortasında oynayan Sarıoğlu'nun asıl mevkii sağ bek'te ise Emmanuel Eboué forma giymiştir.

Süper Lig'in 8.haftasında ise Eskişehirspor maçında 2-0 galip gelen Galatasaray kadrosunda kendi mevkii Sağ bek mevkiinde forma giymiştir. 4 ile 7.haftalar arasında Emmanuel Eboué'yi yedek bırakarak Süper Lig'de tüm maçlarda 90 dakika forma giyen Sabri, 26 Ekim 2011 günü oynanan Gaziantepspor maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılmıştır.

Bir sonraki hafta da ise Servet Çetin gibi kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Sabri'nin mevkiinde Emmanuel Eboué, Servet Çetin'in mevkiinde ise takımın genç defans oyuncusu Semih Kaya oynamıştır. Bu maçla birlikte savunma kurgusu değişen Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu bir sonraki maçta Mersin İdman Yurdu karşısında ilk 11'de başlamıştır bu maçta Orta saha'nın ortasında görev yapan oyuncu 45 dakika sahada kalmış daha sonra oyundan alınmıştır.

20 Kasım 2011'de oynanan Beşiktaş derbisinde ise oyuna 46.dakikada Ayhan Akman'ın yerine girerek çıkmıştır. Ancak bu maçın 57.dakikasında sakatlanan Sabri, yerini Albert Riera'ya bırakmıştır. Maçtan sonra ise yapılan açıklamada bu oyuncuda diz iç bag yırtığı tespit edildiği açıklanmış ve Sabri Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 6 maçta forma giyemezken sezonu kapatmıştır.

Sabri Süper Lig'in son haftalarında 2011-2012 sezonundaki ilk golünü Orduspor'a atmıştır. Gol sevincini ise yeni doğan oğlu Sarp ile yaşamıştır.

Normal sezonunu lider tamamlayan Galatasaray'da Sabri toplam 26 kez kadrodaydı 15 kez ilk on birde başladı 8 kez oyuna sonradan girdi ve 3 kez kulübede oturdu. Ayrıca bağ yırtığı nedeniyle 6 hafta sakat geçiren Sabri, o sezon statü gereği oynanan Süper Final'de 6 maçın dördünde forma giydi.

Sezonun son maçında ise maçın berabere bitmesi halinde dahi Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edeceği Fenerbahçe maçına yedek başlayan Sabri bu maçta forma giyemese de takımı 0-0 berabere kaldı ve rakibinin sahasında 18. Şampiyonluğunu ilan etti. Sabri ise Galatasaray formasıyla dördüncü şampiyonluğunu yaşadı.

2012-13

2012-13 sezonu öncesinde ise Ayhan Akman'ın takımdan ayrılmasıyla takımın 1. kaptanı olan Sabri'nin 2. kaptanlığını ise Hakan Balta yaptı. O sezon Galatasaray, 2012 Türkiye Süper Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaştı.

Sabri sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi ancak Galatasaray bu kupayı müzesine götürdü Sabri de ikinci Türkiye Süper Kupası şampiyonluğunu yaşadı.

Süper Lig'in ilk 7 haftasında sakatlığı nedeniyle formasını Emmanuel Eboué'ye kaptıran Sabri, 2 Ekim 2012'de SC Braga ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahalara dönse de forma giyemedi.

Süper Lig'de 17 gün sonra Gençlerbirliği maçıyla Süper Lig'e döndü.

Bu maçta kadroya dönen Sabri, bu maçta da forma giyemedi. Süper Lig'de ilk maçına 27 Ekim 2012 tarihinde çıkan Sabri, bu maçın son 22 dakikasında şans buldu. O sezon Elazığspor ile 13.haftada oynanan maçta 90 dakika forma giydi. Daha sonra Süper Lig'de forma giyemeyen Sabri, Türkiye Kupası'nda ise Balıkesirspor ve 1461 Trabzon maçlarında forma giydi ancak takımı 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek bu turnuvaya veda etti.

Süper Lig'in 2. yarısında ise Emmanuel Eboué'nin Aftika Uluslar Kupası'na gitmesi daha sonrasında ise sakat dönmesiyle formasını geri alan Sabri, 18. hafta oynanan Kasımpaşa SK maçında 22. hafta oynanan Akhisar Belediyespor maçına kadar tüm maçlarda forma giydi.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında CFR Cluj'la oynanan iki maçta da forma giyen Sabri, başka maçta şans bulamasa da Galatasaray gruptan çıkmış gruptan sonra ise elemelerde FC Schalke 04 ile eşleşmiştir. Sabri ilk maçta FC Schalke 04 karşısında 83 dakika sahada kaldı. Bu maçın rövanşında ise Sabri, Emmanuel Eboué'nin dönmesi nedeniyle forma giyemedi ve Galatasaray rövanşı 3-2 kazanarak bir üsttura yükseldi.

Çeyrek finalde ise Real Madrid CF ile eşleşen Galatasaray'da Sabri bu maçta yedek beklesede forma giyemedi ve takımı 3-0 mağlup oldu. Bu maçın Türk Telekom Arena'da oynanan rövanşında ise Galatasaray kendi evinde rakibini 3-2 mağlup etti.

Bu maçın 63.dakikasında Umut Bulut'un yerine oyuna giren Sabri, Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü atan Wesley Sneijder'in asistini yaptı. Galatasaray bu maçı 3-2 kazansa da averajla turnuvaya veda etti.

Süper Lig'in 33.haftasında Fenerbahçe ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan maça "Şampiyon" unvanı ile çıkan Galatasaray'da kadroda bulunan Sabri, 75.dakikada oyuna girdi. Bu maçın sonlarına doğru Volkan Demirel ile girdiği bir pozisyon sonrası rakibinin boğazını sıkan Sabri'ye Volkan da cevap verince her iki oyuncu da kırmızı kart gördü ve takımlarını 10 kişi bıraktı.

Maçın ardından ise PFDK kırmızı kart gören Volkan Demirel'e 5, Sabri Sarıoğlu ile centilmenlik dışı harekette bulunan Raul Meireles'e 4'er maç ceza verdi.

Sabri o sezon Süper Lig'de ise toplam 21 kez kadrodaydı 8 kez ilk onbirde başladı 8 kez oyuna sonradan girdi ve 5 kez kulübede oturdu. Ayrıca Galatasaray'daki 5. Süper Lig Şampiyonluğunu yaşadı.

2013-14 sezonu öncesinde SSC Napoli, Malaga CF maçları ve Emirates Kupası'nda mücadele eden Sabri, Emirates Kupası'nı müzesine götüren takımın kaptanı olarak kupayı kaldırdı. O sezon ki ilk resmi maçta ise Galatasaray topkı bir önceki sezon olduğu gibi Türkiye Süper Kupası mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaştı.

Bu maçta cezası nedeniyle forma giyemese de Galatasaray 109. dakikada Didier Drogba'nın golüyle 1-0 kazanmış Sabri de kaptan bulunduğu takımı ile 3. Türkiye Süper Kupası madalyasını almıştır. Süper Lig'de ilk iki haftayı kırmızı kart cezalısı olarak geçiren Sarıoğlu bu maçlarda formasını Emmanuel Eboué'ye kaptırsa da, Süper Lig'in 3. haftasında Eskişehirspor maçıya sahalara döndü.

O sezon Süper Lig'de ilk asistini ise bir sonraki haftada Antalyaspor maçında Didier Drogba'ya yapan Sabri, Bu maçın ardından Süper Lig'de Fenerbahçe, Sivasspor ve Elazığspor maçlarında forma giyememiş ancak diğer tüm karşılaşmalarda yabancı kontenjanının da etkisiyle Fatih Terim ve Roberto Mancini'nin değişilmez oyuncusu olmuştur.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise son maç olan Juventus FC maçı dışında tüm maçlarda kadroda olmasa da diğer tüm maçlarda kadroda bulundu ancak süre bulamadı.

Galatasaray ise Juventus FC'yi Wesley Sneijder'in golüyle 1-0 mağlup etti ve tıpkı bir sezon önce olduğu gibi grupları geçti.

Türkiye Kupası'nda ise ilk maçına Gaziantep BB karşısında maçın 99.dakikasında çıkan Sabri, bu maçta yaptığı hatalarla dikkat çekti ve penaltılara giden karşılaşmada bir de penaltı kaçırdı. Ancak Galatasaray rakibini 8-7 yenerek bir üst tura yükseldi.

Türkiye Kupası 5. tur müsabakasında ise Balıkesirspor karşısında ilk 11 başlayan futbolcu, 90 dakika sahada kaldı ve takımı rakibini 4-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Devre arasında ise Sabri'nin bölgesi olan Sağ bek'e Salih Dursun transfer edildi. Ayrıca Sabri'nin kaptanlığı da Roberto Mancini tarafından Selçuk İnan'a verildi.

SABRİ SARIOĞLU EŞİ KİM?

20 Nisan 2010 tarihinde pilotluk mesleğiyle ilgilenen Yağmur Yılmaz ile evlendi. 19 Haziran 2011 tarihinde baba oldu ve oğluna Sarp ismi konuldu.

Sarıoğlu, 2014 Şubat'ında yayınlanan Turkcell reklamında yer aldı. 3 çocuğu olan çift mutlu evlilikleri ile örnek oluyorlar.

Kaynak: Haberler.com