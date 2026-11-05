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Alexander Nübel'e Almanya Milli Takımı'ndan müjdeli haber

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Alexander Nübel'e Almanya Milli Takımı'ndan müjdeli haber
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Beşiktaş'ın sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ve Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Almanya Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta 13 Kasım Cuma günü Belgrad'da Sırbistan ve 16 Kasım Pazartesi günü Berlin'deki Olimpiyat Stadyumu'nda grup lideri Hollanda ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı. 

NÜBEL, ADAY KADROYA DAVET EDİLDİ

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un belirlediği 24 kişilik kadroda Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Alexander Nübel de yer aldı.

90 DAKİKA SAHADA KALDI

Nübel, eylül ayında açıklanan milli takım kadrosuna da davet edilmiş ve Yunanistan karşılaşmasında 90 dakika sahada kalmıştı.

8 MAÇTA GOL YEMEDİ

30 yaşındaki file bekçisi, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 19 maçın 8'inde kalesini gole kapatırken, ağlarında ise 18 gol gördü.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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