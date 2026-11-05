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Fatih'te ambulansın önünü kesen M.T. yakalandı, idari para cezası uygulandı

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Fatih'te ambulansın önünü kesen M.T. yakalandı, idari para cezası uygulandı Haber Videosunu İzle
Fatih'te ambulansın önünü kesen M.T. yakalandı, idari para cezası uygulandı
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Fatih'te 4 Kasım'da ambulansın önünü kesen M.T. (48) yakalandı. Annesi için ambulans çağırdığını, aracın geç geldiğini öne sürerek sağlık görevlilerine öfkelendiği belirlenen şüpheliye idari para cezası uygulandı ve şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

FATİH'te yolda ambulansın önünü keserek uygunsuz hareketlerde bulunan M.T. (48), polis ekipleri tarafından yakalandı. Annesi için ambulans çağırdığı, aracın geç geldiğini öne sürerek sağlık görevlilerine öfkelendiği belirlenen şüpheli hakkında idari para cezası uygulandı. M.T.'nin, 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün sanal medya platformlarında paylaşılan yolda ambulansın önünün kesildiği görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın 4 Kasım'da Seyyid Ömer Mahallesi'nde meydana geldiği belirlendi. Ambulansın önünü keserek uygunsuz hareketlerde bulunan kişinin M.T. olduğu tespit edildi.

HASTANEDE YAKALANDI

Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheliyi gittiği hastanede gözaltına aldı. Yapılan araştırmada M.T.'nin annesinin rahatsızlanması üzerine ambulans çağırdığı, ambulansın geç geldiğini iddia ederek sağlık görevlilerine öfkelendiği ve bu nedenle olay sırasında uygunsuz hareketlerde bulunduğu öğrenildi. Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası uygulandı. M.T.'nin, 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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