12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser'e bir şok daha

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Como'ya 9-1 gibi tarihi bir skorla mağlup olan Fransız ekibi Lens'te sular durulmuyor. Alınan ağır yenilgi sonrası teknik direktör Yannick Cahuzac neşteri vurmaya hazırlanıyor.

12 ŞUTTA 9 GOL YİYEN KALECİ KIZAĞA ÇEKİLİYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Cahuzac, Como karşılaşmasında kalesine gelen 12 isabetli şutta 9 gol yiyerek kabus gibi bir gece geçiren 21 yaşındaki kaleci Robin Risser’i bundan sonraki maçlarda yedek kulübesine çekme kararı aldı. Maçı 3.7 rating ile tamamlayan genç eldivenin moralinin oldukça bozuk olduğu belirtildi.

KADRO SİL BAŞTAN

Tarihi hezimetin faturası sadece genç kaleciyle de sınırlı kalmayacak. Yannick Cahuzac'ın, takımdaki birçok as oyuncunun sergilediği vurdumduymaz performanstan büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Fransa Ligue 1'de oynanacak kritik Marsilya mücadelesinde radikal değişikliklere gitmeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcının, Como karşısında ilk 11'de sahaya çıkan birden fazla ismi kulübeye çekeceği ve kadroda adeta bir temizlik yapacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Risser, bu maçlarda kalesinde 29 gol gördü. Genç eldiven, 1 maçta kalesini gole kapadı.