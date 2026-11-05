Çiğdem Tunç oyuncu maaşlarındaki adaletsizliğe isyan etti

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Çiğdem Tunç, televizyon sektöründe yaşanan ekonomik sorunlara ve oyuncular arasındaki kazanç farkına tepki gösterdi. Yıllardır sinema ve televizyon dünyasında yer alan Tunç, özellikle genç oyuncularla emektar isimler arasındaki ücret uçurumunu eleştirdi.

ÇİĞDEM TUNÇ'TAN OYUNCU MAAŞLARINA SERT TEPKİ

Şabaniye filmindeki Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan Çiğdem Tunç, bu kez oyunculuğuyla değil, dizi sektöründeki ücret politikalarına yönelik açıklamalarıyla dikkat çekti. Uzun yıllardır sektörde çalışan oyuncuların ekonomik açıdan hak ettikleri karşılığı alamadığını savunan Tunç, bazı yeni oyuncuların kazançlarının oldukça yüksek olduğunu belirtti. Oyuncular arasındaki gelir farkının adaletsizliğe dönüştüğünü ifade eden usta isim, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Yeni oyuncular bir haftada daire alıyor, emektar mağdur. Bu adaletsizlik!" Tunç'un açıklaması, dizi sektöründe oyunculara ödenen yüksek ücretler ile uzun yıllardır mesleğini sürdüren isimlerin kazançları arasındaki farkı yeniden tartışmaya açtı.

"BİR HAFTA BÖLÜM ÇEKİP ONUN PARASIYLA DAİRE ALIYOR"

Televizyon kanallarının reklam gelirlerinde yaşanan düşüş nedeniyle oyuncuların ücretlerine zam yapılmaması tartışılırken Çiğdem Tunç, yüksek kazanç elde eden isimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bazı oyuncuların bir haftalık dizi çekiminden kazandıkları parayla ev sahibi olabilecek durumda olduğunu söyleyen Tunç, ücret artışlarına ilişkin görüşünü şu ifadelerle açıkladı: "Bugüne kadar aldıklarına sayacaklar o zaman. Bir hafta bölüm çekip onun parasıyla daire alıyor olabilmek..."

Kaynak: Haberler.com