Yeni kabinede Karadeniz rüzgarı, İç Anadolu'ya geçti! 4 bakan aynı memleketten

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'ye Konya damga vurdu. Konyalı 4 isim bakan olarak görevlendirilirken, bunlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat oldu. Bir önceki Kabine'de Karadenizli bakanların sayısı daha fazlaydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'yi açıkladı. Yeni Kabine'nin neredeyse tamamı yeni isimlerden oluşurken, Konya damga vurdu.

ZİRVEDE KONYA VAR

Yeni Kabine'de Konyalı 4 bakan yer aldı. Konya'nın ardından Kabine'ye Trabzon, Rize, Bartın ve Giresun'dan biri İstanbul, diğeri Hatay doğumlu beş Karadenizli bakan girdi.

4 BAKAN KONYALI

Konyalı olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kabine'de görev aldı.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

Konya ve Emirdağ'dan Belçika'ya göç etmiş bir aileden gelen olan Mahinur Özdemir, Brüksel doğumlu. Brüksel Meclisi'nde Hristiyan Demokrat CDH'de milletvekilliği yapan Özdemir, Avrupa'da ve Belçika'da vekil seçilen ilk başörtülü kadın oldu. Ermeni soykırımını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi ve bağımsız milletvekili olarak siyasi kariyerine devam etti. Özdemir, 2019'a kadar Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği görevlerini yaptı. İki yıl Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

ALİ YERLİKAYA

Aslen Konyalı olan Ali Yerlikaya, İstanbul SBF mezunu. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık ve İçişleri Bakanlığı'nda çeşitli idari görevlerde bulunan Ali Yerlikaya; 2007'de Şırnak, 2010'da Ağrı, 2012'de Tekirdağ, 2015'te Gaziantep ve 2018'de ise İstanbul'da valilik görevine atandı.

FAHRETTİN KOCA

Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı beldesinde doğdu. Ailesinin isteği üzerine İstanbul Tıp Fakültesine gitti. Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurucu başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesinin Mütevelli Heyeti başkanlığını yürüttü. 2018 Türkiye genel seçimleri sonrasında oluşan Bakanlar Kurulu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atandı.

ÖMER BOLAT

1963 İstanbul doğumlu olan Ömer Bolat, aslen Konyalı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi uluslararası ekonomik ilişkiler mezunu. Bolat, MÜSİAD'da 4 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Genel Başkan olarak görev yaptı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenen Bolat, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğini de yürüttü.

OSMAN AŞKIN BAK

Bak, 11 Ekim 1966 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bölümünden mezun oldu. İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği programında doktorasını tamamladı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odasında Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2007-2011 yıllarında Güreş Federasyonu Başkanı olan Bakan Bak, 2017-2018 yıllarında ise Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmıştı.

MEHMET FATİH KACIR

Kacır, 16 Ekim 1984, İstanbul'da doğdu. Kurucusu ve yöneticisi olduğu şirketlerde faydalı model ve endüstriyel tasarımlar geliştirmiştir. T3 Vakfı kurucularındandır. 31 Temmuz 2018'de Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

İBRAHİM YUMAKLI

Yumaklı, Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından, 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Ekim 2016'dan itibaren Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ'ta görev yapmış olup, 7 Nisan 2022 Perşembe Günü yayınlanan Resmi Gazete ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.