Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğrayarak çalışanlarla sohbet etti. Erdoğan'ı görenler yanına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne doğru ilerlerken Kirazlıtepe'deki bir akaryakıt istasyonuna uğradı. Burada bir süre kalarak çalışanlarla sohbet eden Erdoğan, ardından vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektirip çocuklara oyuncak hediye etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLA BULUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu mesaisine İstanbul'da devam ediyor. Gün içerisinde resmi bir görüşmesi olmayan Erdoğan, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kısıklı'da bulunan konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konvoyuyla Vahdettin Köşkü'ne ilerlediği sırada Kirazlıtepe mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğradı.
AKARYAKIT İSTASYONUNDA HATIRA FOTOĞRAFI
Karşılarında Erdoğan'ı gören akaryakıt istasyonu çalışanları ve çevredeki vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Makam aracından inerek çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı da çektiren Erdoğan, bir süre burada kaldıktan sonra tekrar yola çıktı.
YOL BOYUNCA ÇOCUKLARA HEDİYE VERDİ
Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan güzergahı boyunca çocuklara da oyuncak hediye ederek çevredekileri selamladı.