Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğrayarak çalışanlarla sohbet etti. Erdoğan'ı görenler yanına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne doğru ilerlerken Kirazlıtepe'deki bir akaryakıt istasyonuna uğradı. Burada bir süre kalarak çalışanlarla sohbet eden Erdoğan, ardından vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektirip çocuklara oyuncak hediye etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu mesaisine İstanbul'da devam ediyor. Gün içerisinde resmi bir görüşmesi olmayan Erdoğan, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kısıklı'da bulunan konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konvoyuyla Vahdettin Köşkü'ne ilerlediği sırada Kirazlıtepe mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı

AKARYAKIT İSTASYONUNDA HATIRA FOTOĞRAFI

Karşılarında Erdoğan'ı gören akaryakıt istasyonu çalışanları ve çevredeki vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Makam aracından inerek çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı da çektiren Erdoğan, bir süre burada kaldıktan sonra tekrar yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı

YOL BOYUNCA ÇOCUKLARA HEDİYE VERDİ

Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan güzergahı boyunca çocuklara da oyuncak hediye ederek çevredekileri selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin İstanbul Kısıklı Üsküdar Gündem Yaşam Politika Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title