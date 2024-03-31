81 ilde seçim heyecanı! İşte sandıklardan ilk görüntüler

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu. Oy verme işlemi sırasında ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı. Yöresel kıyafetler, kral ve astronot kostümüyle sandığa gelen kişiler dikkatleri üzerine çekti.

49 İLDE OY VERME İŞLEMİ SAAT 08.00'DE BAŞLADI

Kahramanmaraş, Rize ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 32 ilde seçmenler saat 07.00 itibarıyla sandık başına giderken, İstanbul, Ankara ve İzmir'in bulunduğu 49 ilde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

İLGİNÇ KIYAFETLERLE SANDIĞA GİTTİLER

Adana'da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bir kişi sandık başına kentin yöresel kıyafetiyle, bir kişi de kral kostümü ile gitti. Kentin yöresel kıyafetlerini giyen 63 yaşındaki emekli Şahin Ünal, Giydiği şalvar takımı ve elinde tespihiyle oyunu kullandı.

Adana'nın tarihi Büyüksaati'nde yöresel kıyafetler giyerek zaman geçirdiklerini anlatan Ünal, "Bugün de seçim günü. Değişiklik olsun dedim. Oy kullanmaya böyle geldim. Şimdi tarihi Büyüksaat'e gidip arkadaşlarımla oturacağım, iftarı bekleyeceğiz. Tespihim çok dikkat çekiyor. Tespih olmazsa olmazımdır. Evden çıkarken kimliğimi unuturum ama tespihimi unutmam." diye konuştu.

"ADANA KRALI" OYUNU KULLANDI

Kral kıyafeti giymesi ve taç takarak kentte dolaşması sebebiyle "Adana Kralı" olarak bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen de oyunu kullandı. Şen, gönüllü olarak kentin tanıtımını yaptığını anlatarak, "Bütün Adanalı kardeşlerim beni kabullendi. Kentte kral olarak geziyorum. Amacım gönüllü olarak Adana'yı tanıtmak. Sokaklarda bu kıyafetle geziyorum. Kıyafetim turuncu ve beyaz. Bu renkler Adana'nın sembolüdür. Bugün de oy kullanmaya böyle geldim. Benimle fotoğraf ve görüntü çektirenler çok mutlu oluyor. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum." dedi.

ASTRONOT KOSTÜMÜYLE OY VERDİ

Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacağı okula, kendi tasarladığı astronot kostümüyle geldi. Beyciler Mahallesi'ndeki evinden astronot kostümünü giyerek çıkan 34 yaşındaki Bişgin, oy kullanacağı Beyciler İlkokulu'na gitti. Kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektiren Bişgin, daha sonra 1085 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bişgin, yaptığı açıklamada, kıyafeti tasarlarken Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan esinlendiğini söyledi.Gezeravcı ile gurur duyduğunu belirten Bişgin, Gezeravcı'nın uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe geçtiğini, kendisinin de seçimlerde astronot kostümüyle oy kullanan ilk kişi olarak tarihe geçmek istediğini ifade etti.

81 İLDEN GÖRÜNTÜLER GELDİ

Milyonlarca vatandaş soluğu sandıklarda alırken ortaya dikkat çeken kareler çıktı. İşte 81 ilde kurulan sandıklardan ilk görüntüler.