Öğretmenler günü şiirleri, öğretmenler için tebrik mesajları

Türkiye'de her yıl 1981 yılından beri 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti. 2015 yılı 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne yaklaşmışken, öğrenciler Öğretmenler Günü için öğretmenlerine en güzel ve özel şiiri, sözleri, konuşma metinlerini hazırlamak için araştırma içerisine girdiler. En orjina, etkileyici, duygusal Öğretmenler Günü Şiirleri, Öğretmenler Günü Mesajları, Öğretmenler Günü Sözleri ve Öğretmenler Günü Konuşma Metinleri bu adreste.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir

COŞAR ÖĞRETMEN

Öyle bir azim öyle gayret ki

Çalışmakla dolar taşar öğretmen

Yolların kısalır biraz sabret ki

Hizmet sevdasıyla yaşar öğretmen

Öğrenci fidandır öğretmen kaynak

Doğru bilgilere olur mu doymak

Hedefe götürür Ata'ya uymak

Yurdumun yoluna düşer öğretmen

Eserleri çoktur hiç sayamazsın

İnsanı seversin sen kıyamazsın

Ağzından kötü bir söz duyamazsın

Olgun bir insandır pişer öğretmen

Çocukları sever aşık olursun

Bilgi ile besler kaşık olursun

Karanlık köylere ışık olusun,

Nice engelleri aşar öğretmen

Bütün mesleklerin mimarı sensin

Aydınlat yurdumu göz yaşı dinsin

O kadar çalış ki gök yere insin

Nice zorlukları başar öğretmen

Bu vatanı verme aksa da kanın

Çalışıp didinin zorluğu yenin

Ay yıldızlı bayrak şerefin senin

Zirveye dikmeye koşar öğretmen

MEŞGUL VELİ'm der ki: sırrın açılmaz

Serden geçilir de yurttan geçilmez

Öğretmene hiç bir kıymet biçilmez

Kalkınma uğrunda coşar öğretmen

VELİ İMİR

2014 YILÖ 24 KASIMI ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE ÖĞRETMENLER ARASINDA

"Ana Gibi,baba Gibi"

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi…

"24 Kasım Öğretmenler Günü"

Ellerim kirliydi tuttun elimden

Bilgi dağarcığın açtın özünden

Bendeki cevheri gördün gözümden

Umudum sen oldun düşüm sen gibi

Yüksünmedin burnumdaki sümükten

Sende bir insandın etten kemikten

Annem miydin,babam mıydın,eğitmen.

Kutsal meslek istiyorum sen gibi

Yırtığımda yamam oldun dikişsiz

Özünde doğruydun süssüz nakışsız

Yüreğimdi yüreğin düzgün çakılsız

Düz yollarda gideceğim sen gibi

Aklaştı saçların bendeki kara

Yürüdüm bir hayli vermedim ara

Ektiğin tohumlar yeşersin daha

Ben de tohum ekeceğim sen gibi

Yurdumu öğrettin bayrağım başta

Atamı sevdirdin, her an,her yaşta

Kol kolaydık cehaletle savaşta

Şimdi eğitmenim tıpkı sen gibi

Yüreğim yorulmaz feyz aldım senden

Ben de tutacağım çamurlu elden

Dikensiz gördüğüm, dikenli gülden

Demet demet dereceğim sen gibi..

24 Kasım Öğretmen

"24 Kasım"



Bugün 24 Kasım

Seni anar,seninle gülleriz bugün

Kitap gibi bilgiler,senin gibi çiçekler

Senin gibi güllerler öğretmenim…

Ne kadar teşekkür etsek azdır sana

Bugün senin günün öğretmenim

Kutlu olsun bütün öğretmenlere

Kutlu olsun bugün…

Nizami Sunguroğlu

VE DÜŞÜNÜR ÖĞRETMEN

Eylülde sararan yapraklarla beraber,

Öğretmenler vurulur boş tarlaların ıssızlığında.

Ve düşünür öğretmen, ölümle yaşam arasında:

Kim, neden sıkmıştır kahpe kurşunları kahpece?

Yarar kurşunların sesi, karanlığı bir gece.

Akan her damla kan yaklaştırır ölümü.

Gurbetin kanlı tozu tutuşturur gönlünü.

Eğitim Ordusu'nda olunca şanlı nefer,

Başlamıştır gurbete gitmek için bir sefer.

Ölümün beklediğini bilemezdi bu yerde.

Çare diye gelmişti, cehalet denen derde.

Böyle mi olmalıydı öğretmenin kaderi?

Alırlardı sılada elbet kara haberi.

Yaşlı ana sarılır cansız duran bedene.

Lanetler yağdırılır ona ateş edene.

İntikam yeminleri edilir hep bir dilden.

Rahat uyu öğretmen, çıkmazsın gönüllerden.

Derler de unuturlar; adın kalır bir taşta.

Sorarsın bir gün elbet: "Niye öldüm bu yaşta?"

Eylülde sararan yapraklarla beraber,

Öğretmenler vurulur boş tarlaların ıssızlığında.

Ve düşünemez öğretmen, ölümün karanlığında.

Murat Arıcı Erdemli Lisesi Edebiyat Öğretmeni Erdemli/Mersin

Öğretmenler Günü Sözleri



v Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir. (Atatürk)

v Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. (Atatürk)

v Öğretmenler!.Sarsılmaz imanla sizi izleyeceğiz ve karşılaştığınız bütün engelleri kaldıracağız. (Atatürk)

v Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. (Atatürk)

v Dünyanın her yerinde öğretmenler, toplumun en fedakar ve saygıdeğer insanlarıdır. (Atatürk)

v Öğretmenler bir milleti kurtaran en büyük unsurlardır. (Atatürk)

v Yeni nesil en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır. (Atatürk)

v Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben, öğretmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek önemli değildir. (Atatürk)

v Öğretmen, taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır; ülkeler değil, gönüller fetheder.(Arif Hikmet Par)

v Öğretmen kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Rufini)

v Dünyada her şeye bir değer biçilir. Ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Onun eseri hem her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

v Herkesi aydınlatmak isteyen öğretmenler, mum gibi erimeğe razı olmalıdır. (Cenap Şahabettin)

v İyi bir öğretmen, kendini yavaş yavaş gereksiz yapabilen biridir. (T. J. Carruthers)

v Dünyada işlenmesi güç üç şey vardır: Elmas, çelik, insan ruhu. (Benjamin Franklin)

v Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. (Hz.Ali)

v Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. (Alman atasözü)

v Heykeltıraş mermere ne ise, öğretmen de çocuğa odur. (Atasözü)

v Yeryüzünde öğretmenlikten başka onurlu bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

v Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

v Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

v Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

v Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.

v Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

v Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

v Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

Öğretmenler Günü Konuşma Metni 24 Kasım

İnsan, dünyaya geldiğinde, daha bebek iken gözlerini açar açmaz çevresindekileri hissetmeye çalışır. Yemeği, içmeyi, emeklemeyi, yürümeyi, koşmayı ve konuşmayı öğrenir. Kendisini ve çevreyi algılamaya çalışır. Tüm bunlara karşın yine de yardıma muhtaçtır.

İnsanın yaşamdaki ilk yardımcıları anne, baba, abla, ağabey, nine ve dedesidir. Büyüyüp gelişen çocuk bilgilenme sürecine girer. Bu nedenle aile içi eğitim ve öğretim yetersiz kalır. Çocuğun bu döneminde ihtiyaç duyduğu bilgileri, ancak okulda öğretmen kılavuzluğunda sistemli bir eğitimle olacağı ve yönlendirileceği somut olarak ortaya çıkmıştır. Okulun ve öğretmenin devreye girmesiyle ailenin de bu konuda sorunu çözülür.

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir.



Eğitim sorunlarını çözen uluslar; kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanında da kalkınmış ve ilerlemiştir. Eğitime gereken önem ve ilgiyi göstermeyen uluslar, başka ulusların kölesi olmaya mahkumdurlar. Kalkınmanın temel şartı eğitim ve öğretimdir.

Öğretmen; insanları eğitmeyi ve öğretmeyi meslek edinen, eğitim kurumlarında çocuk ve gençlerin eğitim öğretimlerine rehberlik eden, yön veren ve yaşam hazırlayan kimsedir. Öğretmenler gününün amacı öğretmenin toplumdaki yerini, rolünü, önemini ve değerini kavratmak, sorunlarını belirlemek ve öğretmeni olması gerekli yüce konuma oturtmaktır. Öğretmenlerin kendi aralarında bağı kuvvetlendirmek, öğrencileri ile aralarındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmektir. Emekli olan öğretmenleri saygıyla anmak ve yeni atanmış öğretmenlere mesleklerinin kutsal bilincine varmalarını sağlamaktır. İşte, Öğretmenler Günü, bu fedakar öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gündür. Millet Mektepleri in açılışı ve Atatürkün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirmek için bu günü fırsat bilmeli ve bu duygularla, onların ellerini öpmeliyiz. Okulu bitirip hayata atıldığımız zaman, bizi bu günlere hazırlayan öğretmenlerimizi hatırlamak, ziyaret etmek ya da bir telefon, kart veya mektupla hatırlarını sormak onlar için en büyük ve en değerli armağan olacaktır. Tüm öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar saygı ve sevgilerimi sunarım.

Türkçe Öğretmeni

ÖĞRETMENİM

Küçük bir çocukken geldik yanına,

Kucakladın bizi sardın canına,

Sevgiyi saygıyı kattık şanına,

Okuryazar olduk ilk öğretmenim.

Tüm bildiklerini bize öğrettin,

Millete faydalı bireyler ettin,

Kalemi kılıçtan çok keskinlettin,

Çareler ürettin sen öğretmenim.

Ödevler yaptırıp asıl talibe,

İmkân hazırlayıp her bir talep'e,

Feraset gösterip seçtin talebe,

Sanatkâr adayı hep öğretmenim.

Edebiyatla Din Tıp Filoloji,

Tarih Fizik Kimya ve Biyoloji,

İktisatla Sanat ve Sosyoloji,

Bilimden yelpaze sen öğretmenim.

İstikbale giden bilgi selinde,

Kitaplık dolusu her eserinde,

Derin ilim varken ana dilinde,

Neye başka talep var öğretmenim.

Vatan bir okulsa ilk nöbettesin,

İlim denizinde hep seferdesin,

Kutsal mesleğinle gönüllerdesin,

Benim de gönlümü al öğretmenim.

Saymakla tükenmez faziletlerin,

Zamanen ödenen o bedellerin,

Kıvancındır üstün talebelerin,

İftihar ediniz siz öğretmenim.

Atam sen de dahi bir öğretmendin,

Bütün yenilikler senin eserin,

Layık insanlarda bil şaheserin,

Büyük Atatürk'üm başöğretmenim.

Öğretmen Olmak İstiyorum

Ben, öğretmen olmak istiyorum,

Ben, şairimin mısralarında dil

Genç kızımın gergefinde nakış nakış gül,

Aşığımın sazında tel

Öpülesi bir el olmak istiyorum.

Ben, öğretmen olmak istiyorum...

Ben çaresizliğin filizlendiği yerde ümit,

Korkunun mayalandığı yerde yürek,

Güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum.

Ben öğretmen olmak istiyorum...

Şu öksüz yavruya sımsıcak kucak,

Şu yetim çocuğa yanan bir ocak,

Çorak topraklara yağan yağmur,

Azgın sulara, bend,

Mehmedimin elinde çağlar açan kılıç,

Ben ana, ben baba, ben Fatih, ben İbni Sina,

Ben Mimar Sinan olmak istiyorum.

Ben öğretmen olmasam diyorum,

Kim ekecek tohumları toprağa.

Ben ressamımın elinde fırça, tualinde renk

Bestekarımın en içli şarkısında nağme,

Hattatımın, nakkaşımın elinde kalem;

Ben Hoca Ali Rıza,

Ben Itri, Leyla Hanım,

Ben öğretmen olmak istiyorum.

Ben zehirli mantarların,

Deve dikenlerinin,

Ayrık otlarının boy attığı verimsiz bir toprak değil,

Ben,

Kırlarda elvan elvan çiçeklerin açtığı,

Dağlarında hür kuşların uçtuğu,

Pınarlarından susayanın içtiği,

Yollarından yiğitlerin geçtiği

Çiftçisinin başak, başak kardeşliği biçtiği

Bir vatan olmak istiyorum;

Ben, öğretmen olmak istiyorum.

Ben Hakka yönelen alınlarda nur,

Vatan topraklarını çevreleyen sur,

Mehmetçiğin göğsünde "iman"

Gençliğimin damarlarında "asil kan"

Bu zulme eğilmeyen baş,

Ben vatan için ağlayan gözlerde yaş,

Barışta güvercin, savaşta kartal olmak istiyorum;

Ben, öğretmen olmak istiyorum.

Nejat SEFERCİOĞLU

24 Kasım

Bu gün 24 Kasım, yine başlar tacısın.

Tüm gönüllere sultan, dertlerin ilacısın.

Elleri öpülesi çok mübarek insansın.

Çok kutsaldır mesleğin, korunacak ilk cansın.

Her büyük işte imzan, her iyide sen varsın.

Bu gün 24 Kasım, her gönüle sığarsın.

Aslında herkes bilir, ışıttıkça erirsin.

Ömrün bitene kadar doğruyu gösterirsin.

Senin yol gösterdiğin, bir yere getirdiğin,

Ancak bu gün hatırlar onca emek verdiğin.

Diktiğin fidanların meyvesini yemezsin.

Kimseye boyun bükmez, asla "aman" demezsin.

Bu gün bunca övenler, yarın bakmaz yüzüne.

Hep dışına bakarlar, hiç bakmazlar özüne.

Her 24 Kasımda, övülmektir kaderin.

Eserinin kalbinde bir gündür ancak yerin.

Elinin dokunduğu işler hep güzel olur.

Bu millet bu zilletten ancak senle kurtulur.

Bu gün 24 Kasım, çıkarırlar göklere.

Oradan paraşütsüz bırakırlar yerlere.

Bu gün 24 Kasım, bütün başlara taçsın.

Yarın yine yalnızsın, ailene muhtaçsın.

Her 24 Kasımda seni yücelten kafa,

25 Kasım günü kaldırır tozlu rafa.

Bu gün ne kadar güzel, ne büyük bir insansın.

Senede bir gün anan insanlıktan utansın.

Bu gün 24 Kasım, anladık artık yeter.

Seni bu hale koyan, olsun senden bin beter...

Enver ÜSTE

Düşümde Öğretmenimi Gördüm

Düşümde

Öğretmenimi gördüm...

Açıktı kalbinin kapıları,

Ziller çalıyor çalıyordu,

İçeri giriyordum...

Dünyanın en güzel perileri

Yıldız yıldız gözlerimi kamaştırıyor,

Sanki omuzlarımdan güvercinler havlanıyordu...

Düşümde

Öğretmenimi gördüm...

Tahta başında hayatı anlatıyordu.

Annemin,tarladan,

Çoluk çocuktan

Zaman bulup öremediği

Saçlarımı örüyordu...

Düşümde

Öğretmenimi gördüm...

Atatürkü göstererek

Öğrenmeyi öğretiyordu...

Paydos zili çalınca ,

"İyi geceler çocuğum" diyor

Yanaklarımdan öpüyordu...

Bilgi Kaynağı Öğretmenim

Şiiriniz Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Harun ÇETİN

Öğretmenler Günü Özlü Sözler

Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir. (Atatürk)

Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. (Atatürk)

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk)

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk)

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. (Atatürk)

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)

Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. (Atatürk)

Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. (Atatürk)

Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin. (M.L. BOREN)

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. (Addison)

Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur. (Ukrayna Atasözü)

Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir. (H. Mann)

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. (Atatürk)

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. (H.V. Dyke)

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. (Alman Atasözü)

Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. (Atatürk)

Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir. (Atatürk)

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz... Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. (Atatürk)

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler. (Atatürk)

Öğretmenlik Tanrı sanatıdır. (Hz.Ali)

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk)

Öğretmenler Günü Konuşma Metni

Millet Mektepleri in açılışı ve Atatürkün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, unutulmadıklarını gösteren bir gündür.

Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma arkasını dönmeden toplumun sürekli önünde giden bir gönül eridir. Bundan dolayı da karşısına çıkabilecek zorluklar kendisini yıldırmayacaktır, yıldırmamalıdır.

Her işi bilen, her işi yapan, bilgi deposu ve ayaklı kütüphane olmak yerine; bilgi kaynaklarını öğreten yönlendiren, değerlendirme alışkanlığı kazandıran bir kişidir, öğretmen.

Necip Fazıl Kısakürek vapurla Karaköy'e geçerken yanına biri yaklaşıp: Üstat, diye sormuş. Peygamberlere ne diye gerek duyuldu, biz kendimiz yolumuzu bulabilirdik. Necip Fazıl, okuduğu kitaptan başını kaldırmadan: Ne diye vapura bindin ki, cevabını vermiş. Yüzerek geçsene karşıya. Öğretmenler kılavuzdur. İşini ve yolunu bilen kılavuzla yolculuk mutlaka iyi sona erer.

Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Toprak altına atılan bir tohumun, onlarca tohum verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi, bir öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adayabilmelidir.

Bir insanı kurtarmanın, bir âlemi kurtarmak kadar önemli olduğu çok iyi bilinmelidir. Çünkü iyi eğitilen bir insan, huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir. Başağın yetişmesine engel, zararlı otlar değil; çiftçinin ihmalidir. Bunun için muhatabı insan olan öğretmenlerin yapacağı bir hatanın telafisi yoktur.

Sevgi dolu bir öğretmen ışık demektir. Öğrenciler onu arar, onu sorar. Unutmayınız; kelebeklerini ışığa koştuğu gibi, çocuk yürekler, genç kalpler sevgiye koşar. Bunun için sevgiyi sunanın, sevgiyi hak etmesi gerekir. En çok sevilen öğretmen, en çok seven öğretmendir.

Kendini kontrol edemeyen bir öğretmen, öğrencisini hiç kontrol edemez. Kendi eksikliğini gören ve onu tamamlayan bir öğretmen, başarıya adaydır. Öğretmenlerin başarılı olmaktan başka bir seçeneği yoktur. Olsaydı öğretmen olmazdı. Öğretmen her şey değil, her şeye açılan kapı olmalı. Dolayısıyla öğretmen başarıyı hedef almalı, mükemmel olmayı değil.

Baş döndürücü bir gelişimin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bunun için öğretmenlerin kendilerini yenilemeleri, gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekir. Öğretmen, hayatının her aşmasını planlamalıdır. Planı olmayanlar, başkalarının planına uymak zorunda kalırlar. Öğretmen yarını bir gün önceden yaşayan kişi olmalıdır. Onun hayalleri olmazsa, başkalarının hayallerinin de önemi olmayacaktır. Öğretmen, yaptıkları kadar yapamadıklarından da sorumludur. Meşhur bir filozofa: Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar fakirsiniz, diye sorulduğunda, Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan, demiş. Öğretmenin kendindeki gücü fark etmesi, harekete geçirmesi ve elindeki işlenmeyi bekleyen servetin kıymetini bilmesi gerekir. Çeşitli bahanelerin ardına sığınarak kendindeki bu gücü ve serveti eritmemelidir.

Öğretmen bir ayna olmalıdır. Kendisine bakanlar iyiyi, doğruyu, hoşgörüyü, geleceği görmelidir. Ayna kırık olursa ona bakanlar baktığına pişman olur. Öğretmenin bir ayna olarak kendisine çok iyi bakması gerekir.

Yeri doldurulmaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, tahammülü seven idealci, her an muhtaç olduğumuz doktor, gerçeğin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır öğretmen. Bugünü değil yarını düşünürsek gelecek çok daha iyi olacaktır. Bunu da biz öğretmenler başaracaktır.

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, öğretmenlerimize yaşamları boyunca başarı, sağlık ve mutluluklar dilerim.

Köy Öğretmenleri

Yurdumuz uçsuz bucaksız

Gökte yıldız kadar köylerimiz var

Ama uzak ama harap ama garipsi

Alın benim gönlümden de o kadar

Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi

Her sabah çocuklar size uçar

Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç

Alın benim gönlümden de o kadar

Siz kara göklerin yıldızları

Işıtın yurdumuzu sabaha kadar

Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu

Alın benim gönlümden de o kadar...

CAHİT KÜLEBİ

Başöğretmen

Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim.

Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenimdir.

Tarık ORHAN

