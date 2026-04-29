Haberler

Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı

Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler’de görüntülenen altın taçlı uçan tilki türü dev yarasa sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, uzmanlar bunun sanıldığı kadar büyük olmayan ancak dünyanın en büyük ve zararsız meyve yarasalarından biri olduğunu belirtti.

  • Filipinler'de çekilen görüntülerdeki yarasa, 'Giant Golden-Crowned Flying Fox' (Altın taçlı uçan tilki) türüdür.
  • Bu türün kanat açıklığı 1.5 ila 1.7 metreye ulaşabilir ancak insan boyutunda değildir.
  • Meyveyle beslenen bu yarasa türü, kaçak avcılık ve ormansızlaşma nedeniyle nesli tehlike altındadır.

Filipinler’de çekildiği belirtilen ve sosyal medyada hızla yayılan dev yarasa görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Evlerin çatısına asılı halde görülen devasa kanatlı hayvanın “insan boyutunda” olduğu iddiaları tartışma yarattı.

“UÇAN TİLKİ” TÜRÜ: DÜNYANIN EN BÜYÜK YARASALARINDAN

Uzmanlar görüntülerdeki hayvanın “Giant Golden-Crowned Flying Fox” (Altın taçlı uçan tilki) olarak bilinen bir meyve yarasası türü olduğunu belirtiyor. Bu tür yalnızca Filipinler’de yaşıyor ve dünyanın en büyük yarasaları arasında yer alıyor.

Kanat açıklığı 1.5 ila 1.7 metreye kadar ulaşabilen bu yarasalar, fotoğraflarda görüldüğü gibi büyük görünse de aslında insan boyutunda değil.

GÖRÜNTÜLER NEDEN BU KADAR KORKUTUCU?

Paylaşılan fotoğraflarda yarasanın bir evin çatısına ters şekilde asılı olduğu görülüyor. Ancak uzmanlara göre bu tür karelerde perspektif etkisi, hayvanın olduğundan çok daha büyük görünmesine neden oluyor. Yarasaların doğası gereği baş aşağı uyuduğu ve geniş kanat yapılarının açıldığında insan boyutuna yakın bir siluet oluşturduğu belirtiliyor.

ZARARSIZ AMA TEHLİKE ALTINDA

Görünümü ürkütücü olsa da bu tür tamamen meyveyle besleniyor ve insanlara saldırmıyor. Aksine, ormanların yeniden oluşmasında önemli rol oynayan bir tür olarak biliniyor. Ancak kaçak avcılık ve ormansızlaşma nedeniyle nesli tehlike altında bulunuyor.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLDÜ

Görüntüler bazı kullanıcılar tarafından “korku filmi sahnesi” olarak yorumlanırken, bazıları ise bunun doğanın büyüleyici bir örneği olduğunu savundu.

Kaynak: Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımehmet:

kurban olduğum mevlam hiç bir şeyi boşa yaratmamış.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Birçok insan kılıklıdan daha çok sevimli

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı

İlk kez açıkladı! Savaşa gönderdiği askerlerle ilgili çarpıcı itiraf
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

Erdoğan tarih verdi! Kira fiyatlarını düşürecek uygulama başlıyor