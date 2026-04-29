Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni takımı belli gibi

Galatasaray derbisi sonrası gelen tepkilerin ardından ayrılığa sıcak baktığı konuşulan Ederson’a Al Nassr’ın talip olduğu ve transfer sürecinin hızlanabileceği iddia edildi.

  • Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Fenerbahçe kalecisi Ederson için menajeri aracılığıyla ilk teması kurdu.
  • Ederson, sezon başında Manchester City'den 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi ve yıllık maaşı 11 milyon euro.
  • Ederson, Fenerbahçe formasıyla 36 resmi maça çıktı, 13 maçta kalesini gole kapatırken 23 maçta 35 gol yedi.

Fenerbahçe’de son haftalarda performansı ve yaşadığı kritik hatalarla eleştirilen Ederson Moraes için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Brezilyalı kaleciye Suudi Arabistan’dan talip çıktı.

AL NASSR DEVREYE GİRDİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Ederson için menajeri aracılığıyla ilk teması kurdu. Kısa süre içinde sarı-lacivertli kulüple resmi görüşmelerin başlamasının beklendiği ifade edildi.

DERBİ SONRASI ELEŞTİRİLER ARTTI

Çaykur Rizespor maçındaki hatalı golün ardından Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası Ederson, taraftarın ve kamuoyunun hedefi haline geldi. Yaşanan bu gelişmeler, tecrübeli kalecinin takımdaki geleceğini daha da tartışmalı hale getirdi.

AYRILIĞA SICAK BAKTIĞI KONUŞULUYOR

Derbi sonrası gelen yoğun tepkilerin ardından Ederson’un Fenerbahçe’den ayrılmaya daha sıcak baktığı da kulislerde konuşulmaya başlandı. Transfer iddiaları bu gelişmelerle birlikte daha da güç kazandı.

YÜKSEK MALİYETLE TRANSFER EDİLDİ

32 yaşındaki kaleci, sezon başında Manchester City’den 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Ederson’un yıllık maaşının da 11 milyon euro olduğu biliniyor.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 36 resmi maça çıkan Ederson, bu karşılaşmaların 13’ünde kalesini gole kapatırken, 23 maçta ise toplam 35 gol yedi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüneşin oğlu:

Ederson gibi bir kaleciye bu başlığı atan sende biliyorsun milyonlarca taraftarın hayallerini Kim çaldı edersem fenerbahçe de birkaç iyi futbolcular biriydi

Haber YorumlarıZeki Anti:

Asparagas haberlere tam gaz devam..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

