Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Finali, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45’te Antalya’da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası ile ilgili bir açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir."

TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL

  • Gençlerbirliği - Trabzonspor
  • Konyaspor - Beşiktaş
Alper Kızıltepe
