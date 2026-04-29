Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet

Güncelleme:
FENERBAHÇE Kulübü, Süper Lig'in 32'nci haftasında RAMS Başakşehir FK ile oynanacak karşılaşma öncesinde genç taraftarlarına ücretsiz bilet tanımlayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, 18 yaş altı taraftarlar için sınırlı sayıda ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ücretsiz bilet işlemleri 29 Nisan Çarşamba, 30 Nisan Perşembe ve 1 Mayıs Cuma günleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan Maraton Passo gişesinden, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Uygulamadan yararlanmak isteyen taraftarların belirli şartları sağlaması gerekiyor. Buna göre, 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş, yani henüz 18 yaşını doldurmamış olan taraftarlar kampanyaya dahil olabilecek. Ayrıca geçerli e-bilet süresine sahip olunması ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunlu tutuluyor. Başvuru sırasında T.C. kimlik belgesinin gişe görevlisine ibraz edilmesi gerekirken, işlemlerin yalnızca şahsen yapılabileceği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada ücretsiz bilet tanımlamalarının kontenjanla sınırlı olduğunun altı çizildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranıyordu! 8 yaşındaki Osman'dan kahreden haber
Tarihi geceye damga vuran görüntü

Tarihi geceye damga vuran görüntü
Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Ankara'da özel ekipler inceliyor

Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Özel ekipler inceliyor
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi