Bakan Bayraktar: Libya’da enteresan şeyler duyacaksınız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda dijital medya yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda enerji politikaları, küresel gelişmeler ve Türkiye’nin yeni stratejik hedefleri ele alınırken, Bayraktar’ın özellikle yurt dışı enerji hamlelerine ilişkin açıklamaları öne çıktı.

“TÜRKİYE PETROLLERİ DIŞARIDA DAHA ETKİN OLACAK”

Türkiye’nin enerji alanında yeni bir döneme girdiğini belirten Bayraktar, “Biz yeni bir faza geçiyoruz. Berat Bey ile başlayan, aramalar yapan Türkiye’den; Milli Enerji ve Maden Politikası’nın 10’ncu yılında onun yeni fazına geçmiş oluyoruz. Artık Türkiye Petrolleri dışarıda daha etkin olacak” dedi.

Bayraktar, Türkiye’nin sadece kendi kaynaklarına odaklanan bir ülke olmaktan çıkıp küresel ölçekte enerji arayan ve üreten bir aktöre dönüştüğünü vurguladı.

“LİBYA’DA ENTRESAN ŞEYLER DUYACAKSINIZ”

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde Libya’ya işaret eden Bayraktar, “Onun için Somali’de varız, Libya’da enteresan şeyler duyacaksınız. Pakistan’da varız. Orta Asya’da, Türk cumhuriyetlerinde projelerimiz var” ifadelerini kullandı.

ENERJİDE KÜRESEL HAMLELER GENİŞLİYOR

Bayraktar, Türkiye’nin enerji yatırımlarının yalnızca Libya ile sınırlı olmadığını belirterek Somali, Pakistan ve Orta Asya’da da aktif çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Türk cumhuriyetleriyle enerji iş birliklerinin artırılacağını ifade eden Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin uluslararası alanda daha görünür hale geleceğini dile getirdi.

Ayrıca Venezuela dahil olmak üzere farklı bölgelerde yeni projelerin değerlendirildiğini açıklayan Bayraktar, Türkiye’nin günlük 1 milyon varil üretim hedefi bulunduğunu da açıkladı.

“ENERJİDE YENİ BİR MİMARİ KURUYORUZ”

Türkiye’nin enerji vizyonuna da değinen Bayraktar, elektrikleşmenin merkezde olduğu yeni bir enerji mimarisi kurduklarını belirtti. Yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği ve uluslararası bağlantı projeleriyle Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bayraktar, Türkiye’nin hem kendi ihtiyacını karşılayan hem de bölgesel bir enerji merkezi haline gelen bir ülke olma yolunda ilerlediğini vurguladı.