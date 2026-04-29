33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden şok eden savunma!

Dünyaca ünlü rock grubu Red Hot Chili Peppers’ın ikonik solisti Anthony Kiedis, son dönemde müzik kariyerinden ziyade özel hayatıyla magazin dünyasının odak noktasında yer alıyor. 63 yaşındaki rock efsanesinin, kendisinden 33 yaş küçük olan yazar ve podcast yayıncısı Eileen Kelly ile olan birlikteliği, sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı.

30 yaşındaki Kelly, gelen eleştirilere sessiz kalmayarak Vogue dergisinde kaleme aldığı kişisel denemesinde, aralarındaki yaş farkını savundu ve modern ilişkilerdeki önyargıları masaya yatırdı. Kelly, kaleme aldığı yazıda Kiedis’in adını doğrudan telaffuz etmese de tarif ettiği profil ve paylaşılan detaylar, "Scar Tissue" hitinin arkasındaki ismi açıkça işaret ediyor.

Hayatında ilk kez kendisinden bu kadar büyük biriyle çıktığını belirten Kelly, durumu "ya alarm verici ya da etkileyici" olarak tanımlayanlara karşı esprili bir dille yanıt vererek, bazen arkadaşlarına tüm hayatı boyunca çok şey kaçırdığını söyleyerek şaka yaptığını dile getirdi. Kelly’ye göre, yaşça büyük bir erkekle ilişki yaşamanın en büyük avantajı, partnerinin hayatını çoktan düzene sokmuş olması.

Genç yazar, Kiedis’in hayatındaki taşların yerine oturmuş olmasının ilişkiye güven ve huzur kattığını savunurken; kendi işini halletmiş, olgunlaşmış bir adamın yanında olmanın tadının başka olduğunu ve sevgilisinin kendisiyle olduğu için gerçekten heyecan duyduğunu vurguladı.

Çiftin tanışma hikayesi de en az ilişkileri kadar ilgi çekici bir tesadüfe dayanıyor. Bir doğum günü partisinde tanışan ikilinin arasındaki bağ, Kelly’nin o dönem gerçekleştirdiği Hawaii seyahati üzerine sohbet etmeleriyle başladı. Sohbet sırasında Kiedis’in, Kelly’nin ziyaret ettiği tam noktada bir mülkü olduğunun ortaya çıkması, aralarındaki ilk kıvılcımı ateşleyen unsur oldu.

İkilinin ilişkisi ilk olarak Haziran 2025’te Kelly’nin verdiği bir röportajda "yaşça büyük bir adamla görüştüğünü" açıklamasıyla sinyallerini vermiş, Kasım ayında ise birlikte görüntülenmeleriyle resmiyet kazanmıştı. Kelly, yazısında aralarındaki yaş farkını başlarda fark etmediğini belirterek, farklı nesiller arasında bir bağ kurulabileceğini ve iki farklı yaştaki insanın birbirinde gerçek bir şeyler bulabileceğini hayal etmenin zor olmaması gerektiğini ifade etti.

Ancak bu durum sosyal medyada büyük bir bölünmeye yol açtı. Eileen Kelly’nin Instagram paylaşımları, Kiedis hayranlarının yorum yağmuruna tutulurken, bazı kullanıcılar Anthony’nin aradığı şeyin bu olmadığını iddia etti. Kelly ise bu eleştirilere, çift için büyük anlam taşıyan Hawaii’den paylaştığı fotoğraflarla ve "mutlu yerim" notuyla yanıt vererek huzurunun yerinde olduğunu gösterdi.

İlişkinin diğer tarafında ise rock dünyasının en "hayatta kalan" isimlerinden biri olan Anthony Kiedis yer alıyor. 2000 yılından bu yana uyuşturucu ve alkolden uzak duran Kiedis, geçmişteki bağımlılıklarıyla olan mücadelesini hiçbir zaman gizlemedi. 1988’de grubun gitaristi Hillel Slovak’ı aşırı dozdan kaybetmesinin ardından temizlenmeye çalışan ancak birkaç kez nüks yaşayan ünlü şarkıcı, hayatındaki en büyük motivasyon kaynağının oğlu Everly Bear olduğunu her fırsatta belirtiyor.

Model Heather Christie’den olan 18 yaşındaki oğlu Everly ile olan ilişkisinden bahseden Kiedis, her eski bağımlı gibi ayartılmanın her zaman orada olduğunu ancak baba olmanın kendisine yaşamak ve sonsuza dek temiz kalmak için asıl nedeni verdiğini söylüyor. Bir haber editörü gözüyle bakıldığında; Kiedis ve Kelly’nin ilişkisi sadece bir magazin haberi değil, aynı zamanda değişen ilişki dinamiklerinin ve toplumsal algıların bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Kelly’nin prestijli bir platformda bu konuyu derinlemesine ele alması, konunun sadece bir "ünlü dedikodusu" olmaktan çıkıp, nesiller arası iletişim ve duygusal olgunluk tartışmasına dönüştüğünü kanıtlıyor. Şu an için her iki tarafın da kendi kariyerlerinde başarılı ve ne istediğini bilen bireyler olması, ilişkinin üzerindeki "yaş farkı" gölgesini biraz olsun dağıtıyor.