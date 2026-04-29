Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Borussia Dortmund’un ilgi mektubu gönderdiği Dorgeles Nene için Fenerbahçe’nin 25 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Dorgeles Nene için Avrupa’dan talipler artarken, sarı-lacivertli yönetim bonservis beklentisini belirledi. Alman devi Borussia Dortmund’un ilgisi somut adımlara dönüştü.

A Spor’un haberine göre Borussia Dortmund, 23 yaşındaki Malili futbolcu için Fenerbahçe’ye ilgi mektubu gönderdi. Alman ekibinin transfer sürecini yakından takip ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi ise genç oyuncu için kapıyı yüksekten açtı. Sarı-lacivertlilerin, Dorgeles Nene’nin transferi için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maçta görev alan Nene, 11 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Barış Polat
Haberler.com
