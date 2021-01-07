Müzeler açık mı? 2021 Müzeler açılış kapanış saatleri! Koronavirüs nedeniyle müze ziyaretleri kapatıldı mı?

Koronavirüs nedeniyle uygulanan yasaklar ve kısıtlamalar kapsamında pek çok işletmede tedbirler alındı. Bu kapsamda AVM'ler, kafeler, restoranlar, müzelere sınırlama getirildi. Ayrıca okullar ve iş merkezler için de bazı tedbirler alındı. Peki, müzeler açık mı? Müzeler açılış kapanış saatleri! Koronavirüs nedeniyle müze ziyaretleri kapatıldı mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' konulu genelge gönderilmişti. Bu kapsamda merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

Genelgeye göre yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak. Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işlemi yapılabilecek.

Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenecek. Ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid­-19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılacak.

AVM'LERE ÇALIŞANLAR VE MÜŞTERİLER HES KODU İLE ALINACAK

AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanacak.

MÜZELER AÇIK MI?

Müzeler ziyarete açık ancak bu kapsamda dikkate alınması gerekler için aşağıdaki tabloları inceleyebilirsiniz.

GEÇİCİ OLARAK KAPALI OLAN MÜZELER



MÜZE/ Ören Yeri AÇIKLAMA KAPANIŞ TARİHİ TAHMİNİ AÇILIŞ TARİHİ MÜZELER 1 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Klasik Bina Alt Kat: Salon 1, Salon 16, 17, 18, 19, 20



Klasik Bina Üst Kat: Salon 21-36 Arası Tümü 27 Ekim 2011 Çalışmalar tamamlanıncaya kadar 2 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Ek Bina 27 Ekim 2020 Çalışmalar tamamlanıncaya kadar 3 Bursa İznik Müzesi Genel 26 Ağustos 2014 Teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanıncaya kadar

4 Gaziantep Hasan Süzer Etnografya Müzesi Genel 12 Eylül 2018 Çalışmalar tamamlanıncaya kadar 5 Mersin Anamur Müzesi Genel 27 Aralık 2012 Çalışmalar tamamlanıncaya kadar 6 İstanbul Rumelihisarı Müzesi Kısmen (Sur Yapısı) 19 Eylül 2014 Çalışmalar tamamlanana kadar 7 Isparta Müzesi Genel 28 Ağustos 2014 Çalışmalar tamamlanana kadar 8 Kilis Müzesi Genel

7 Ağustos 2015

Çalışmalar tamamlanıncaya kadar 9 Samsun Müzesi Genel

05 Ocak 2016 Yeni Müze Açılana Kadar

10 Erzurum Arkeoloji Müzesi Genel

10 Şubat 2016 Yeni Müze Açılana Kadar

11 Elazığ Müzesi Genel

18 Ağustos 2016

Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar

12

İzmir Ödemiş Birgi Çakırağa Konağı Genel 01 Şubat 2017 Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar 13 Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Kısmî

01 Ekim 2017 Onarım Tamamlanıncaya Kadar 14 Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Klasik ve Ankara Salonları ile Eğitim Atölyesi 17 Ocak 2018 Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar 15 Trabzon Müzesi

Genel 31 Ocak 2018 Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar 16 İstanbul Fethiye Müzesi

Genel 05 Nisan 2018 Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar 17 Kırşehir Müzesi Genel 06 Eylül 2018 Yeni Müze Açılına Kadar 18 İzmir Etnografya Müzesi Genel 23 Eylül 2018 Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar 19 Gümüşhane Müzesi Genel 26 Kasım 2018 Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar 20 Diyarbakır Silvan Atatürk Evi Genel 24 Aralık 2018 Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar 21 Manisa Müzesi Genel 01 Şubat 2019 Yeni Müze Açılana Kadar 22 Çankırı Müzesi Genel 26 Haziran 2019 Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar 23 Bursa Yenişehir Şemaki Evi Müzesi Genel 16 Aralık 2019 Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar 24

Amasya Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi

Genel

27 Mayıs 2020

Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar

25

Batman Hasankeyf Müzesi

Genel

16 Haziran 2020

Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar

26 İzmir Tire Müzesi Genel 22 Haziran 2020 Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar 27

Sakarya Müzesi

Bahçe Teşhiri

26 Ağustos 2020

Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar

28 Antalya Alanya Ataürk Evi Müzesi Genel 05 Eylül 2020 15 Aralık 2021 29

Kocaeli Atatürk ve Redif Müzesi

Genel

12 Ekim 2020

Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar

30

Muğla Müzesi

Hizmet Binası Altyapı Çalımaları

19 Ekim 2020

19 Aralık 2020

TÜRBELER 1 Sultan Selçuk Türbesi (Türbeler Müzesi) Genel 10 Nisan 2014 Onarım Tamanlanıncaya Kadar 2 Sultan II. Bayezid Türbesi (Türbeler Müzesi) Genel 10 Nisan 2014 Onarım Tamanlanıncaya Kadar 3 Şehzade Mehmet Türbesi 07.06.2016 Tarihinde Vezneciler Semtinde meydana gelen patlamada hasar görmüştür. 04 Ekim 2016 Onarım Tamanlanıncaya Kadar 4 Şehzade Mahmut Türbesi 07.06.2016 Tarihinde Vezneciler Semtinde meydana gelen patlamada hasar görmüştür. 04 Ekim 2016 Onarım Tamanlanıncaya Kadar 5 Rüstem Paşa Türbesi 07.06.2016 Tarihinde Vezneciler Semtinde meydana gelen patlamada hasar görmüştür. 04 Ekim 2016 Onarım Tamanlanıncaya Kadar 6 Hatice Sultan Türbesi 07.06.2016 Tarihinde Vezneciler Semtinde meydana gelen patlamada hasar görmüştür. 04 Ekim 2016 Onarım Tamanlanıncaya Kadar 7 Ramazan Efendi Türbesi Restorasyon Çalışması

07 Ekim 2016 Onarım Tamanlanıncaya Kadar 8 Muhammed'ülEnsari Türbesi Restorasyon Çalışması

19 Eylül 2017

Onarım Tamanlanıncaya Kadar

9 Şeybet'ül Hudri Türbesi Restorasyon Çalışması

19 Eylül 2017

Onarım Tamanlanıncaya Kadar

ÖRENYERLERİ 1 Nevşehir Göreme Kızlar Manastırı Genel 27 Şubat 2012 - 2 Nevşehir Göreme El Nazar Kilisesi Genel (Olumsuz hava koşulları nedeniyle her yıl) 1 Aralık 15 Nisan 3 Batman Hasankeyf Ören Yeri Genel 30 Temmuz 2012 - 4 Muğla Fethiye Kayaköy Ören Yeri Kısmen (Aşağı ve Yukarı Kilise Avluları) 03 Mart 2013 Çalışmalar Tamamlanana Kadar 5 Side Ören Yeri Kısmen (Apollon-Athena Tapınağı ile AA Bazilikası) 22 Ocak 2014 Çalışmalar Tamamlanana Kadar 6 Muğla Sedir Adası Genel (Olumsuz hava koşulları nedeniyle her yıl) 15 Kasım 15 Nisan 7 Aksaray Ihlara Vadisi Pürenliseki Kilisesi 27 Eylül 2016 Restorasyon Çalışmaları Tamamlanana Kadar 8 Nevşehir Çavuşin Ören Yeri Koruma Müdahaleleri ve Ziyaretçi Güzergah Çalışmaları 23 Ocak 2018 Çalışmalar Tamamlanana Kadar 9 Şanlıurfa Kalesi Kazı,İnceleme ve Restorasyon Çalışmaları 10 Ocak 2018 Çalışmalar Tamamlanana Kadar 10 Mersin Kızkalesi Ören Yeri Korykos Kalesi (Dışkale) 15 Mart 2019 Çalışmalar Tamamlanana Kadar 11 Trabzon Sümela Manastırı Genel 03 Kasım 2020 31 Ocak 2021 12

Mersin Anamur Mamure Kalesi

Genel

01 Aralık 2020

Çalışmalar Tamamlanana Kadar













HAFTA İÇİ AÇIK OLAN MÜZELER (PAZARTESİ HARİÇ)

Sıra No İl Müze Adı 1 AĞRI





İshak Paşa Sarayı 2 AMASYA





Amasya Müzesi



Hazeranlar Konağı 3 ANKARA





Anadolu Medeniyetleri Müzesi



Gordion Müzesi



Cumhuriyet Müzesi



Etnografya Müzesi 4 ANTALYA





Antalya Müzesi



Alanya Müzesi



Side Müzesi



Likya Uygarlıklar Müzesi Aziz (St.) Nikolaus Anıt Müzesi Elmalı Müzesi 5 AYDIN





Aydın Arkeoloji Müzesi



Afrodisyas Müzesi 6 BALIKESİR





Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi 7 BİLECİK





Bilecik Müzesi 8 BOLU





Bolu Müzesi 9 BURDUR





Burdur Müzesi 10 BURSA





Bursa Arkeoloji Müzesi



Türk-İslam Eserleri Müzesi 11 ÇANAKKALE





Çanakkale Troya Müzesi 12 ÇORUM





Çorum Müzesi



Alacahöyük Müzesi



Boğazköy Müzesi 13 DENİZLİ





Hierapolis (Pamukkale) Arkeoloji Müzesi 14 EDİRNE





Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi



Türk-İslam Eserleri Müzesi 15 ERZURUM





Türk-İslam Eserleri Müzesi 16 ESKİŞEHİR





Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi 17 GAZİANTEP





Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi 18 GİRESUN





Giresun Müzesi 19 HATAY





Hatay Arkeoloji Müzesi



St. Pierre Anıt Müzesi 20 MERSİN





Mersin Arkeoloji ve Etnografya Müzesi



Mersin Atatürk Evi Müzesi



Silifke Müzesi



Tarsus Müzesi 21 İSTANBUL

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi



Kariye Müzesi



Fethiye Müzesi



İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi



İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi 22 İZMİR





İzmir Arkeoloji Müzesi



Etnografya Müzesi



Tarih ve Sanat Müzesi



Atatürk Müzesi



Bergama Müzesi



Çeşme Müzesi



Efes Müzesi 23 KASTAMONU





Kastamonu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi 24 KARS





Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi 25 KAYSERİ





Kayseri Arkeoloji Müzesi 26 KIRKLARELİ





Kırklareli Müzesi 27 KIRŞEHİR





Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi 28 KOCAELİ





Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi



Atatürk ve Redif Müzesi



Av Köşkü Saray Müze 29 KONYA





Mevlana Müzesi



Çini Eserleri Müzesi (Karatay Müzesi)



Taş ve Ahşap Eserler Müzesi (İnce Minareli Medrese)



Akşehir Arkeoloji ve Etnografya Müzesi



Batı Cephesi Karargâhı Müzesi 30 KÜTAHYA





Kütahya Arkeoloji Müzesi 31 MALATYA





Malatya Arkeoloji Müzesi 32 KAHRAMANMARAŞ





Kahramanmaraş Müzesi 33 MUĞLA





Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Zeki Müren Sanat Müzesi



Marmaris Müzesi



Fethiye Müzesi 34 NEVŞEHİR





Nevşehir Müzesi



Hacıbektaş Müzesi 35 NİĞDE





Niğde Müzesi 36 ORDU





Ordu Müzesi 37 SAMSUN





Gazi Müzesi 38 SİNOP





Sinop Arkeoloji Müzesi



Sinop Tarihi Cezaevi



Arslantorunlar Etnografya Müzesi 39 SİVAS





Sivas Arkeoloji Müzesi Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi 40 ŞANLIURFA





Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi



Haleplibahçe Mozaik Müzesi 41 ZONGULDAK





Karadeniz Ereğli Müzesi 42 VAN





Akdamar Anıt Müzesi 43 AKSARAY





Aksaray Müzesi

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.