Müzeler açık mı? 2021 Müzeler açılış kapanış saatleri! Koronavirüs nedeniyle müze ziyaretleri kapatıldı mı?
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Müzeler açık mı? 2021 Müzeler açılış kapanış saatleri! Koronavirüs nedeniyle müze ziyaretleri kapatıldı mı?

07.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:59
Müzeler açık mı? 2021 Müzeler açılış kapanış saatleri! Koronavirüs nedeniyle müze ziyaretleri kapatıldı mı?

Koronavirüs nedeniyle uygulanan yasaklar ve kısıtlamalar kapsamında pek çok işletmede tedbirler alındı. Bu kapsamda AVM'ler, kafeler, restoranlar, müzelere sınırlama getirildi. Ayrıca okullar ve iş merkezler için de bazı tedbirler alındı. Peki, müzeler açık mı? Müzeler açılış kapanış saatleri! Koronavirüs nedeniyle müze ziyaretleri kapatıldı mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' konulu genelge gönderilmişti. Bu kapsamda merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

Genelgeye göre yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak. Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işlemi yapılabilecek.

Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenecek. Ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid­-19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılacak.

AVM'LERE ÇALIŞANLAR VE MÜŞTERİLER HES KODU İLE ALINACAK

AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanacak.

MÜZELER AÇIK MI?

Müzeler ziyarete açık ancak bu kapsamda dikkate alınması gerekler için aşağıdaki tabloları inceleyebilirsiniz.

GEÇİCİ OLARAK KAPALI OLAN MÜZELER


 MÜZE/ Ören Yeri AÇIKLAMAKAPANIŞ TARİHİTAHMİNİ AÇILIŞ TARİHİ
MÜZELER
1İstanbul Arkeoloji MüzeleriKlasik Bina Alt Kat: Salon 1, Salon 16, 17, 18, 19, 20

Klasik Bina Üst Kat: Salon 21-36 Arası Tümü		27 Ekim 2011Çalışmalar tamamlanıncaya kadar
2İstanbul Arkeoloji MüzeleriEk Bina27 Ekim 2020Çalışmalar tamamlanıncaya kadar
3Bursa İznik MüzesiGenel26 Ağustos 2014Teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanıncaya kadar
4Gaziantep Hasan Süzer Etnografya MüzesiGenel12 Eylül 2018Çalışmalar tamamlanıncaya kadar
5Mersin Anamur MüzesiGenel27 Aralık 2012Çalışmalar tamamlanıncaya kadar
6İstanbul Rumelihisarı MüzesiKısmen (Sur Yapısı)19 Eylül 2014Çalışmalar tamamlanana kadar
7Isparta MüzesiGenel28 Ağustos 2014Çalışmalar tamamlanana kadar
8Kilis MüzesiGenel
7 Ağustos 2015
Çalışmalar tamamlanıncaya kadar
9Samsun MüzesiGenel
05 Ocak 2016Yeni Müze Açılana Kadar
10Erzurum Arkeoloji MüzesiGenel
10 Şubat 2016Yeni Müze Açılana Kadar
11Elazığ MüzesiGenel
18 Ağustos 2016
Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
12
İzmir Ödemiş Birgi Çakırağa KonağıGenel01 Şubat 2017Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
13Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
Kısmî
01 Ekim 2017Onarım Tamamlanıncaya Kadar
14Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Klasik ve Ankara Salonları ile Eğitim Atölyesi17 Ocak 2018Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
15Trabzon Müzesi
Genel31 Ocak 2018Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
16İstanbul Fethiye Müzesi
Genel05 Nisan 2018Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
17Kırşehir MüzesiGenel06 Eylül 2018Yeni Müze Açılına Kadar
18İzmir Etnografya MüzesiGenel23 Eylül 2018Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
19Gümüşhane MüzesiGenel26 Kasım 2018Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
20Diyarbakır Silvan Atatürk EviGenel24 Aralık 2018Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
21Manisa MüzesiGenel01 Şubat 2019Yeni Müze Açılana Kadar
22Çankırı MüzesiGenel26 Haziran 2019Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
23Bursa Yenişehir Şemaki Evi MüzesiGenel16 Aralık 2019Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
24
Amasya Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi
Genel
27 Mayıs 2020
Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
25
Batman Hasankeyf Müzesi
Genel
16 Haziran 2020
Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
26İzmir Tire MüzesiGenel22 Haziran 2020Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
27
Sakarya Müzesi
Bahçe Teşhiri
26 Ağustos 2020
Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
28Antalya Alanya Ataürk Evi MüzesiGenel05 Eylül 202015 Aralık 2021
29
Kocaeli Atatürk ve Redif Müzesi
Genel
12 Ekim 2020
Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
30
Muğla Müzesi
Hizmet Binası Altyapı Çalımaları
19 Ekim 2020
19 Aralık 2020
TÜRBELER
1Sultan Selçuk Türbesi (Türbeler Müzesi)Genel10 Nisan 2014Onarım Tamanlanıncaya Kadar
2Sultan II. Bayezid Türbesi (Türbeler Müzesi)Genel10 Nisan 2014Onarım Tamanlanıncaya Kadar
3Şehzade Mehmet Türbesi07.06.2016 Tarihinde Vezneciler Semtinde meydana gelen patlamada hasar görmüştür.04 Ekim 2016Onarım Tamanlanıncaya Kadar
4Şehzade Mahmut Türbesi07.06.2016 Tarihinde Vezneciler Semtinde meydana gelen patlamada hasar görmüştür.04 Ekim 2016Onarım Tamanlanıncaya Kadar
5Rüstem Paşa Türbesi07.06.2016 Tarihinde Vezneciler Semtinde meydana gelen patlamada hasar görmüştür.04 Ekim 2016Onarım Tamanlanıncaya Kadar
6Hatice Sultan Türbesi 07.06.2016 Tarihinde Vezneciler Semtinde meydana gelen patlamada hasar görmüştür.04 Ekim 2016Onarım Tamanlanıncaya Kadar
7Ramazan Efendi Türbesi Restorasyon Çalışması
07 Ekim 2016Onarım Tamanlanıncaya Kadar
8Muhammed'ülEnsari Türbesi Restorasyon Çalışması
19 Eylül 2017
Onarım Tamanlanıncaya Kadar
9Şeybet'ül Hudri TürbesiRestorasyon Çalışması
19 Eylül 2017
Onarım Tamanlanıncaya Kadar
ÖRENYERLERİ
1Nevşehir Göreme Kızlar ManastırıGenel27 Şubat 2012-
2Nevşehir Göreme El Nazar KilisesiGenel (Olumsuz hava koşulları nedeniyle her yıl)1 Aralık15 Nisan
3Batman Hasankeyf Ören YeriGenel30 Temmuz 2012-
4Muğla Fethiye Kayaköy Ören YeriKısmen (Aşağı ve Yukarı Kilise Avluları)03 Mart 2013Çalışmalar Tamamlanana Kadar
5Side Ören Yeri Kısmen (Apollon-Athena Tapınağı ile AA Bazilikası)22 Ocak 2014Çalışmalar Tamamlanana Kadar
6Muğla Sedir AdasıGenel (Olumsuz hava koşulları nedeniyle her yıl)15 Kasım15 Nisan
7Aksaray Ihlara VadisiPürenliseki Kilisesi27 Eylül 2016Restorasyon Çalışmaları Tamamlanana Kadar
8Nevşehir Çavuşin Ören YeriKoruma Müdahaleleri ve Ziyaretçi Güzergah Çalışmaları23 Ocak 2018Çalışmalar Tamamlanana Kadar
9Şanlıurfa KalesiKazı,İnceleme ve Restorasyon Çalışmaları10 Ocak 2018Çalışmalar Tamamlanana Kadar
10Mersin Kızkalesi Ören YeriKorykos Kalesi (Dışkale)15 Mart 2019Çalışmalar Tamamlanana Kadar
11Trabzon Sümela Manastırı Genel03 Kasım 202031 Ocak 2021
12
Mersin Anamur Mamure Kalesi
Genel
01 Aralık 2020
Çalışmalar Tamamlanana Kadar





HAFTA İÇİ AÇIK OLAN MÜZELER (PAZARTESİ HARİÇ)

Sıra No

İl

Müze Adı

1

AĞRI




İshak Paşa Sarayı

2

AMASYA




Amasya Müzesi



Hazeranlar Konağı

3

ANKARA




Anadolu Medeniyetleri Müzesi



Gordion Müzesi



Cumhuriyet Müzesi



Etnografya Müzesi

4

ANTALYA




Antalya Müzesi



Alanya Müzesi



Side Müzesi



Likya Uygarlıklar Müzesi

Aziz (St.) Nikolaus Anıt Müzesi

Elmalı Müzesi

5

AYDIN




Aydın Arkeoloji Müzesi



Afrodisyas Müzesi

6

BALIKESİR




Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi

7

BİLECİK




Bilecik Müzesi

8

BOLU




Bolu Müzesi

9

BURDUR




Burdur Müzesi

10

BURSA




Bursa Arkeoloji Müzesi



Türk-İslam Eserleri Müzesi

11

ÇANAKKALE




Çanakkale Troya Müzesi

12

ÇORUM




Çorum Müzesi



Alacahöyük Müzesi



Boğazköy Müzesi

13

DENİZLİ




Hierapolis (Pamukkale) Arkeoloji Müzesi

14

EDİRNE




Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi



Türk-İslam Eserleri Müzesi

15

ERZURUM




Türk-İslam Eserleri Müzesi

16

ESKİŞEHİR




Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi

17

GAZİANTEP




Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

18

GİRESUN




Giresun Müzesi

19

HATAY




Hatay Arkeoloji Müzesi



St. Pierre Anıt Müzesi

20

MERSİN




Mersin Arkeoloji ve Etnografya Müzesi



Mersin Atatürk Evi Müzesi



Silifke Müzesi



Tarsus Müzesi

21

İSTANBUL


Büyük Saray Mozaikleri Müzesi


Kariye Müzesi



Fethiye Müzesi



İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi



İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

22

İZMİR




İzmir Arkeoloji Müzesi



Etnografya Müzesi



Tarih ve Sanat Müzesi



Atatürk Müzesi



Bergama Müzesi



Çeşme Müzesi



Efes Müzesi

23

KASTAMONU




Kastamonu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

24

KARS




Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi

25

KAYSERİ




Kayseri Arkeoloji Müzesi

26

KIRKLARELİ




Kırklareli Müzesi

27

KIRŞEHİR




Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi

28

KOCAELİ




Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi



Atatürk ve Redif Müzesi



Av Köşkü Saray Müze

29

KONYA




Mevlana Müzesi



Çini Eserleri Müzesi (Karatay Müzesi)



Taş ve Ahşap Eserler Müzesi (İnce Minareli Medrese)



Akşehir Arkeoloji ve Etnografya Müzesi



Batı Cephesi Karargâhı Müzesi

30

KÜTAHYA




Kütahya Arkeoloji Müzesi

31

MALATYA




Malatya Arkeoloji Müzesi

32

KAHRAMANMARAŞ




Kahramanmaraş Müzesi

33

MUĞLA




Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Zeki Müren Sanat Müzesi


Marmaris Müzesi



Fethiye Müzesi

34

NEVŞEHİR




Nevşehir Müzesi



Hacıbektaş Müzesi

35

NİĞDE




Niğde Müzesi

36

ORDU




Ordu Müzesi

37

SAMSUN




Gazi Müzesi

38

SİNOP




Sinop Arkeoloji Müzesi



Sinop Tarihi Cezaevi



Arslantorunlar Etnografya Müzesi

39

SİVAS




Sivas Arkeoloji Müzesi

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi

40

ŞANLIURFA




Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi



Haleplibahçe Mozaik Müzesi

41

ZONGULDAK




Karadeniz Ereğli Müzesi

42

VAN




Akdamar Anıt Müzesi

43

AKSARAY




Aksaray Müzesi

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