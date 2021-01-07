Müzeler açık mı? 2021 Müzeler açılış kapanış saatleri! Koronavirüs nedeniyle müze ziyaretleri kapatıldı mı?
Koronavirüs nedeniyle uygulanan yasaklar ve kısıtlamalar kapsamında pek çok işletmede tedbirler alındı. Bu kapsamda AVM'ler, kafeler, restoranlar, müzelere sınırlama getirildi. Ayrıca okullar ve iş merkezler için de bazı tedbirler alındı. Peki, müzeler açık mı? Müzeler açılış kapanış saatleri! Koronavirüs nedeniyle müze ziyaretleri kapatıldı mı?
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' konulu genelge gönderilmişti. Bu kapsamda merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.
Genelgeye göre yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak. Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işlemi yapılabilecek.
Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenecek. Ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid-19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılacak.
AVM'LERE ÇALIŞANLAR VE MÜŞTERİLER HES KODU İLE ALINACAK
AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanacak.
MÜZELER AÇIK MI?
Müzeler ziyarete açık ancak bu kapsamda dikkate alınması gerekler için aşağıdaki tabloları inceleyebilirsiniz.
GEÇİCİ OLARAK KAPALI OLAN MÜZELER
|MÜZE/ Ören Yeri
|AÇIKLAMA
|KAPANIŞ TARİHİ
|TAHMİNİ AÇILIŞ TARİHİ
|MÜZELER
|1
|İstanbul Arkeoloji Müzeleri
|Klasik Bina Alt Kat: Salon 1, Salon 16, 17, 18, 19, 20
Klasik Bina Üst Kat: Salon 21-36 Arası Tümü
|27 Ekim 2011
|Çalışmalar tamamlanıncaya kadar
|2
|İstanbul Arkeoloji Müzeleri
|Ek Bina
|27 Ekim 2020
|Çalışmalar tamamlanıncaya kadar
|3
|Bursa İznik Müzesi
|Genel
|26 Ağustos 2014
|Teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanıncaya kadar
|4
|Gaziantep Hasan Süzer Etnografya Müzesi
|Genel
|12 Eylül 2018
|Çalışmalar tamamlanıncaya kadar
|5
|Mersin Anamur Müzesi
|Genel
|27 Aralık 2012
|Çalışmalar tamamlanıncaya kadar
|6
|İstanbul Rumelihisarı Müzesi
|Kısmen (Sur Yapısı)
|19 Eylül 2014
|Çalışmalar tamamlanana kadar
|7
|Isparta Müzesi
|Genel
|28 Ağustos 2014
|Çalışmalar tamamlanana kadar
|8
|Kilis Müzesi
|Genel
|7 Ağustos 2015
|Çalışmalar tamamlanıncaya kadar
|9
|Samsun Müzesi
|Genel
|05 Ocak 2016
|Yeni Müze Açılana Kadar
|10
|Erzurum Arkeoloji Müzesi
|Genel
|10 Şubat 2016
|Yeni Müze Açılana Kadar
|11
|Elazığ Müzesi
|Genel
|18 Ağustos 2016
|Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
|12
|İzmir Ödemiş Birgi Çakırağa Konağı
|Genel
|01 Şubat 2017
|Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
|13
|Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
|Kısmî
|01 Ekim 2017
|Onarım Tamamlanıncaya Kadar
|14
|Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
|Klasik ve Ankara Salonları ile Eğitim Atölyesi
|17 Ocak 2018
|Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
|15
|Trabzon Müzesi
|Genel
|31 Ocak 2018
|Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
|16
|İstanbul Fethiye Müzesi
|Genel
|05 Nisan 2018
|Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
|17
|Kırşehir Müzesi
|Genel
|06 Eylül 2018
|Yeni Müze Açılına Kadar
|18
|İzmir Etnografya Müzesi
|Genel
|23 Eylül 2018
|Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
|19
|Gümüşhane Müzesi
|Genel
|26 Kasım 2018
|Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
|20
|Diyarbakır Silvan Atatürk Evi
|Genel
|24 Aralık 2018
|Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
|21
|Manisa Müzesi
|Genel
|01 Şubat 2019
|Yeni Müze Açılana Kadar
|22
|Çankırı Müzesi
|Genel
|26 Haziran 2019
|Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
|23
|Bursa Yenişehir Şemaki Evi Müzesi
|Genel
|16 Aralık 2019
|Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
|24
|Amasya Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi
|Genel
|27 Mayıs 2020
|Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
|25
|Batman Hasankeyf Müzesi
|Genel
|16 Haziran 2020
|Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
|26
|İzmir Tire Müzesi
|Genel
|22 Haziran 2020
|Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
|27
|Sakarya Müzesi
|Bahçe Teşhiri
|26 Ağustos 2020
|Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
|28
|Antalya Alanya Ataürk Evi Müzesi
|Genel
|05 Eylül 2020
|15 Aralık 2021
|29
|Kocaeli Atatürk ve Redif Müzesi
|Genel
|12 Ekim 2020
|Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar
|30
|Muğla Müzesi
|Hizmet Binası Altyapı Çalımaları
|19 Ekim 2020
|19 Aralık 2020
|TÜRBELER
|1
|Sultan Selçuk Türbesi (Türbeler Müzesi)
|Genel
|10 Nisan 2014
|Onarım Tamanlanıncaya Kadar
|2
|Sultan II. Bayezid Türbesi (Türbeler Müzesi)
|Genel
|10 Nisan 2014
|Onarım Tamanlanıncaya Kadar
|3
|Şehzade Mehmet Türbesi
|07.06.2016 Tarihinde Vezneciler Semtinde meydana gelen patlamada hasar görmüştür.
|04 Ekim 2016
|Onarım Tamanlanıncaya Kadar
|4
|Şehzade Mahmut Türbesi
|07.06.2016 Tarihinde Vezneciler Semtinde meydana gelen patlamada hasar görmüştür.
|04 Ekim 2016
|Onarım Tamanlanıncaya Kadar
|5
|Rüstem Paşa Türbesi
|07.06.2016 Tarihinde Vezneciler Semtinde meydana gelen patlamada hasar görmüştür.
|04 Ekim 2016
|Onarım Tamanlanıncaya Kadar
|6
|Hatice Sultan Türbesi
|07.06.2016 Tarihinde Vezneciler Semtinde meydana gelen patlamada hasar görmüştür.
|04 Ekim 2016
|Onarım Tamanlanıncaya Kadar
|7
|Ramazan Efendi Türbesi
|Restorasyon Çalışması
|07 Ekim 2016
|Onarım Tamanlanıncaya Kadar
|8
|Muhammed'ülEnsari Türbesi
|Restorasyon Çalışması
|19 Eylül 2017
|Onarım Tamanlanıncaya Kadar
|9
|Şeybet'ül Hudri Türbesi
|Restorasyon Çalışması
|19 Eylül 2017
|Onarım Tamanlanıncaya Kadar
|ÖRENYERLERİ
|1
|Nevşehir Göreme Kızlar Manastırı
|Genel
|27 Şubat 2012
|-
|2
|Nevşehir Göreme El Nazar Kilisesi
|Genel (Olumsuz hava koşulları nedeniyle her yıl)
|1 Aralık
|15 Nisan
|3
|Batman Hasankeyf Ören Yeri
|Genel
|30 Temmuz 2012
|-
|4
|Muğla Fethiye Kayaköy Ören Yeri
|Kısmen (Aşağı ve Yukarı Kilise Avluları)
|03 Mart 2013
|Çalışmalar Tamamlanana Kadar
|5
|Side Ören Yeri
|Kısmen (Apollon-Athena Tapınağı ile AA Bazilikası)
|22 Ocak 2014
|Çalışmalar Tamamlanana Kadar
|6
|Muğla Sedir Adası
|Genel (Olumsuz hava koşulları nedeniyle her yıl)
|15 Kasım
|15 Nisan
|7
|Aksaray Ihlara Vadisi
|Pürenliseki Kilisesi
|27 Eylül 2016
|Restorasyon Çalışmaları Tamamlanana Kadar
|8
|Nevşehir Çavuşin Ören Yeri
|Koruma Müdahaleleri ve Ziyaretçi Güzergah Çalışmaları
|23 Ocak 2018
|Çalışmalar Tamamlanana Kadar
|9
|Şanlıurfa Kalesi
|Kazı,İnceleme ve Restorasyon Çalışmaları
|10 Ocak 2018
|Çalışmalar Tamamlanana Kadar
|10
|Mersin Kızkalesi Ören Yeri
|Korykos Kalesi (Dışkale)
|15 Mart 2019
|Çalışmalar Tamamlanana Kadar
|11
|Trabzon Sümela Manastırı
|Genel
|03 Kasım 2020
|31 Ocak 2021
|12
|Mersin Anamur Mamure Kalesi
|Genel
|01 Aralık 2020
|Çalışmalar Tamamlanana Kadar
HAFTA İÇİ AÇIK OLAN MÜZELER (PAZARTESİ HARİÇ)
Sıra No
İl
Müze Adı
1
AĞRI
İshak Paşa Sarayı
2
AMASYA
Amasya Müzesi
Hazeranlar Konağı
3
ANKARA
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Gordion Müzesi
Cumhuriyet Müzesi
Etnografya Müzesi
4
ANTALYA
Antalya Müzesi
Alanya Müzesi
Side Müzesi
Likya Uygarlıklar Müzesi
Aziz (St.) Nikolaus Anıt Müzesi
Elmalı Müzesi
5
AYDIN
Aydın Arkeoloji Müzesi
Afrodisyas Müzesi
6
BALIKESİR
Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi
7
BİLECİK
Bilecik Müzesi
8
BOLU
Bolu Müzesi
9
BURDUR
Burdur Müzesi
10
BURSA
Bursa Arkeoloji Müzesi
Türk-İslam Eserleri Müzesi
11
ÇANAKKALE
Çanakkale Troya Müzesi
12
ÇORUM
Çorum Müzesi
Alacahöyük Müzesi
Boğazköy Müzesi
13
DENİZLİ
Hierapolis (Pamukkale) Arkeoloji Müzesi
14
EDİRNE
Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
Türk-İslam Eserleri Müzesi
15
ERZURUM
Türk-İslam Eserleri Müzesi
16
ESKİŞEHİR
Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi
17
GAZİANTEP
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
18
GİRESUN
Giresun Müzesi
19
HATAY
Hatay Arkeoloji Müzesi
St. Pierre Anıt Müzesi
20
MERSİN
Mersin Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
Mersin Atatürk Evi Müzesi
Silifke Müzesi
Tarsus Müzesi
21
İSTANBUL
|Büyük Saray Mozaikleri Müzesi
Kariye Müzesi
Fethiye Müzesi
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
22
İZMİR
İzmir Arkeoloji Müzesi
Etnografya Müzesi
Tarih ve Sanat Müzesi
Atatürk Müzesi
Bergama Müzesi
Çeşme Müzesi
Efes Müzesi
23
KASTAMONU
Kastamonu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
24
KARS
Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi
25
KAYSERİ
Kayseri Arkeoloji Müzesi
26
KIRKLARELİ
Kırklareli Müzesi
27
KIRŞEHİR
Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi
28
KOCAELİ
Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
Atatürk ve Redif Müzesi
Av Köşkü Saray Müze
29
KONYA
Mevlana Müzesi
Çini Eserleri Müzesi (Karatay Müzesi)
Taş ve Ahşap Eserler Müzesi (İnce Minareli Medrese)
Akşehir Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
Batı Cephesi Karargâhı Müzesi
30
KÜTAHYA
Kütahya Arkeoloji Müzesi
31
MALATYA
Malatya Arkeoloji Müzesi
32
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Müzesi
33
MUĞLA
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
|Zeki Müren Sanat Müzesi
Marmaris Müzesi
Fethiye Müzesi
34
NEVŞEHİR
Nevşehir Müzesi
Hacıbektaş Müzesi
35
NİĞDE
Niğde Müzesi
36
ORDU
Ordu Müzesi
37
SAMSUN
Gazi Müzesi
38
SİNOP
Sinop Arkeoloji Müzesi
Sinop Tarihi Cezaevi
Arslantorunlar Etnografya Müzesi
39
SİVAS
Sivas Arkeoloji Müzesi
Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi
40
ŞANLIURFA
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi
Haleplibahçe Mozaik Müzesi
41
ZONGULDAK
Karadeniz Ereğli Müzesi
42
VAN
Akdamar Anıt Müzesi
43
AKSARAY
Aksaray Müzesi
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