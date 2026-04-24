Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti

Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun erken evre prostat kanseri tedavisi gördüğü ve tamamen iyileştiği açıklandı. 2024’te geçirdiği ameliyat sonrası tespit edilen küçük tümörün radyoterapiyle yok edildiği belirtilirken, sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Netanyahu, açıklamanın savaş döneminde propaganda yapılmaması için gizlendiğini söyledi.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 29 Aralık 2024'te iyi huylu prostat büyümesi ameliyatı oldu.
  • Ameliyat sonrası kontrollerde 1 mm'den küçük erken evre prostat kanseri tespit edildi ve radyoterapi ile tamamen tedavi edildi.
  • Netanyahu'nun sağlık raporu, İran ile savaş sürecinde propaganda malzemesi yapılmaması için iki ay gecikmeli olarak 20 Nisan 2026'da kamuoyuna duyuruldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun erken evre prostat kanseri tedavisi gördüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Bilgi, Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan resmi sağlık raporuyla ilk kez kamuoyuna duyuruldu.

TEDAVİ BAŞARILI GEÇTİ

20 Nisan 2026 tarihli yıllık sağlık raporuna göre, 76 yaşındaki Netanyahu, 29 Aralık 2024’te iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyonun ardından yapılan rutin kontrollerde prostatta 1 milimetreden küçük şüpheli bir lezyon tespit edildi.

Yapılan ileri tetkiklerde bunun erken evre prostat kanseri olduğu belirlendi. Netanyahu’nun radyoterapi tedavisi gördüğü ve lezyonun tamamen ortadan kalktığı bildirildi.

“SAĞLIK DURUMUM İYİ”

Raporda tedavinin “tamamen başarılı” olduğu vurgulanırken, yapılan görüntüleme ve testlerde kanser bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi. Netanyahu yaptığı açıklamada, “Çok erken evrede tespit edilen prostat kanseri tamamen tedavi edildi. Şu anda sağlığım ve fiziksel durumum çok iyi” dedi.

AÇIKLAMA NEDEN GECİKTİ?

Netanyahu, sağlık durumuna ilişkin bilginin iki ay gecikmeli açıklanmasının nedenine de değindi. Açıklamanın, İran ile yaşanan savaş sürecinde propaganda malzemesi yapılmaması için ertelendiğini söyledi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAta_Mete:

Bu haber sevindirici,çünkü yeryüzünde milyonlarca insan süngüler elde fırsat kolluyor-kolon kanseride olabilirdi!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

