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Yeni imajıyla beğenilmeyen Mine Tugay'ın bir de estetiksiz halini görün

Magazin Haberleri

Yalı Çapkını dizisindeki estetikli haliyle hiç beğenilmeyen Mine Tugay'ın yıllar önceki estetiksiz imajı yeniden gündem oldu. Oyuncunun yıllar önceki halini paylaşan birçok sosyal medya kullanıcısı "Keşke hiç estetik yaptırmasaydın" yorumunu yaptı.

Başarılı oyuncu Mine Tugay, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu. Tugay'ın yer aldığı diziden merakla beklenen fragman geldi. Yüzünü gerdiren oyuncunun son hali ise hiç beğenilmedi.

Yüzüne ışık dolgusu ve gerdirme işlemi yaptırdığı ileri sürülen Tugay'ın son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olurken yorumlar da beraberinde geldi. Oyuncunun son halini gören birçok kullanıcı "Kendine yazık etmiş" yorumunu yaptı.

Yeni imajıyla beğenilmeyen Mine Tugay'ın bir de estetiksiz halini görünMine Tugay'ın estetikli hali

Çıkan haberlerin ardından 44 yaşındaki oyuncunun estetiksiz hali de merak konusu oldu. Tugay'ın yıllar önceki hali sosyal medyada gündem olurken "Keşke hiç estetik yaptırmasaydın" yorumları da beraberinde geldi.

Yeni imajıyla beğenilmeyen Mine Tugay'ın bir de estetiksiz halini görün

Yeni imajıyla beğenilmeyen Mine Tugay'ın bir de estetiksiz halini görün

Yeni imajıyla beğenilmeyen Mine Tugay'ın bir de estetiksiz halini görün

Yeni imajıyla beğenilmeyen Mine Tugay'ın bir de estetiksiz halini görün

Yeni imajıyla beğenilmeyen Mine Tugay'ın bir de estetiksiz halini görün

Yeni imajıyla beğenilmeyen Mine Tugay'ın bir de estetiksiz halini görün

Yeni imajıyla beğenilmeyen Mine Tugay'ın bir de estetiksiz halini görün

Yeni imajıyla beğenilmeyen Mine Tugay'ın bir de estetiksiz halini görün

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Mine Tugay Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

UğuR DURAN:

Göz altı torbaları aldırsan yeterdi. çok çirkin olmuş bence.. siz ne dersiniz?

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