Trabzonspor'a Franculino Dju'dan kötü haber! Forma giyemeyecek

Trabzonspor'a Gaziantep FK karşılaşması öncesinde sakatlık şoku yaşatan haber geldi. Bordo-mavili takımın bu sezonki etkili isimlerinden Franculino Dju, sakatlığı nedeniyle kritik mücadelede forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR'DA FRANCULINO DJU ŞOKU

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, önemli bir oyuncusundan yararlanamayacak. Bordo-mavili ekibin hücum hattında gösterdiği performansla dikkat çeken Franculino Dju, yaşadığı sakatlık nedeniyle Gaziantep FK maçının dışında kaldı. 22 yaşındaki Gine-Bissaulu santrforun adalesinde ödem ve gerilme tespit edildi. Bu gelişmeyle birlikte Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısındaki hücum planlarında değişikliğe gitmesi bekleniyor.

GAZİANTEP FK MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Franculino Dju'nun sakatlığı, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde bordo-mavili ekibin önemli eksiklerinden biri oldu. Adalesindeki sorun nedeniyle mücadelede görev yapamayacağı belirtilen golcü futbolcunun tedavi süreci önem kazandı. Bu sezon takımının hücumdaki en üretken isimlerinden biri olan Dju'nun yokluğu, Trabzonspor açısından dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı. Oyuncunun sahalara dönüşü için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, sakatlığının ne kadar süreceğine ilişkin kesin bir süre açıklanmadı.

FREIBURG MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Trabzonspor'da Franculino Dju'nun Gaziantep FK karşılaşmasını kaçırmasının ardından gözler Freiburg mücadelesine çevrildi. Bordo-mavili ekipte Gine-Bissaulu golcünün Freiburg maçına yetiştirilmesi hedefleniyor. Ancak oyuncunun bu karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği henüz kesinlik kazanmadı. Dju'nun adalesindeki ödem ve gerilmenin durumuna göre sahalara dönüş takviminin netleşmesi bekleniyor.

PAUL ONUACHU İLK 11'E HAZIRLANIYOR

Franculino Dju'nun sakatlığı sonrasında Gaziantep FK karşılaşmasında hücum hattında kimin görev alacağı da merak konusu oldu. Bordo-mavili takımda Paul Onuachu'nun Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.