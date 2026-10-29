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Hatay Dörtyol'da yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

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Hatay Dörtyol'da yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde saat 13.00 sıralarında yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı, kazada 2 kişi yaralandı. İtfaiyenin araçtan çıkardığı yaralılar, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'da yük treninin, hemzemin geçitteki otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. O.B.'nin kullandığı otomobile, hemzemin geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı. Savrulan otomobilin sürücüsü ile yanındaki M.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin araçtan çıkardığı yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı, hemzemin geçidin yakınındaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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