Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz

Martı ve Martı TAG’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, bir grup taksicinin şirketin Maslak’taki ofisine yönelik eylemi ve Büyükdere Caddesi’nde trafiği kesmesine tepki gösterdi. Yatırımcı görüşmeleri için New York’a giderken bir video yayımlayan Öktem, yaşananların kendisini yıldırmayacağını belirterek Martı TAG ve teknoloji projelerine daha fazla yatırım yapacağını söyledi.

“OFİS BOŞKEN GELİP ÇALIŞANLARA SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR”

Taksicilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde şirketin ofisine geldiğini belirten Öktem, eyleme sert sözlerle tepki gösterdi. Bir grup taksicinin ofisi bastığını ve çalışanlara saldırmaya çalıştığını öne süren Öktem, Büyükdere Caddesi’nde trafiğin kesilmesi nedeniyle vatandaşların yollarda kaldığını ve ambulansların da ilerlemekte zorlandığını ifade etti.

“DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM, TÜRKİYE’YE DAHA ÇOK YATIRIM GETİRECEĞİM”

New York’a yatırımcılarla görüşmek için gittiğini belirten Öktem, eylemin kendisini geri adım atmaya değil, daha fazla çalışmaya yönelttiğini söyledi.

Öktem, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi beni daha da motive ettiniz. Türkiye’ye daha çok yatırım getireceğim, Martı’nın büyümesi için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım. RoboMartı projesine daha çok özen gösterecek, teknolojisini geliştireceğim. Martı TAG’ın reklamlarını artırıp daha çok sürücüye ulaşacak ve günün sonunda çok daha fazla insanı Martı TAG’a bindireceğim.”

“620 BİN MARTI TAG SÜRÜCÜSÜ VAR”

Martı TAG ile taksi sektörü arasındaki rekabete de değinen Öktem, sürücü sayılarını gündeme getirdi. Türkiye’de 620 bin Martı TAG sürücüsü bulunduğunu, taksici sayısının ise 80 bin olduğunu öne süren Öktem, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün Türkiye’de 620 bin Martı TAG sürücüsü var, buna karşın sadece 80 bin taksici bulunuyor. Olay zaten bitti, konu kapandı; siz sadece henüz bunun farkında değilsiniz.”

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