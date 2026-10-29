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Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz

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Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz Haber Videosunu İzle
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
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Martı TAG ile taksiciler arasındaki gerilim, Maslak’ta yaşanan eylemin ardından yeniden alevlendi. Bir grup taksicinin şirketin ofisi önünde toplanarak trafiği kesmesine Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem’den sert yanıt geldi. New York’a yatırımcı görüşmeleri için giderken açıklama yapan Öktem, yaşananların kendisini yıldırmayacağını belirterek taksicilere, “Siz bittiğinizin farkında değilsiniz” sözleriyle seslendi.

  • Martı ve Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, bir grup taksicinin Maslak'taki şirket ofisine yönelik eylemini ve Büyükdere Caddesi'nde trafiği kesmesini hedef aldı.
  • Öktem, Türkiye'de 620 bin Martı TAG sürücüsü bulunduğunu, taksici sayısının ise 80 bin olduğunu belirtti.
  • Öktem, yatırımcı görüşmeleri için gittiği New York'tan yayımladığı videoda Martı TAG, RoboMartı ve teknoloji projelerine yatırımı artıracağını açıkladı.

Martı ve Martı TAG’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, bir grup taksicinin şirketin Maslak’taki ofisine yönelik eylemi ve Büyükdere Caddesi’nde trafiği kesmesine tepki gösterdi. Yatırımcı görüşmeleri için New York’a giderken bir video yayımlayan Öktem, yaşananların kendisini yıldırmayacağını belirterek Martı TAG ve teknoloji projelerine daha fazla yatırım yapacağını söyledi.

“OFİS BOŞKEN GELİP ÇALIŞANLARA SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR”

Taksicilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde şirketin ofisine geldiğini belirten Öktem, eyleme sert sözlerle tepki gösterdi. Bir grup taksicinin ofisi bastığını ve çalışanlara saldırmaya çalıştığını öne süren Öktem, Büyükdere Caddesi’nde trafiğin kesilmesi nedeniyle vatandaşların yollarda kaldığını ve ambulansların da ilerlemekte zorlandığını ifade etti.

“DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM, TÜRKİYE’YE DAHA ÇOK YATIRIM GETİRECEĞİM”

New York’a yatırımcılarla görüşmek için gittiğini belirten Öktem, eylemin kendisini geri adım atmaya değil, daha fazla çalışmaya yönelttiğini söyledi.

Öktem, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi beni daha da motive ettiniz. Türkiye’ye daha çok yatırım getireceğim, Martı’nın büyümesi için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım. RoboMartı projesine daha çok özen gösterecek, teknolojisini geliştireceğim. Martı TAG’ın reklamlarını artırıp daha çok sürücüye ulaşacak ve günün sonunda çok daha fazla insanı Martı TAG’a bindireceğim.”

“620 BİN MARTI TAG SÜRÜCÜSÜ VAR”

Martı TAG ile taksi sektörü arasındaki rekabete de değinen Öktem, sürücü sayılarını gündeme getirdi. Türkiye’de 620 bin Martı TAG sürücüsü bulunduğunu, taksici sayısının ise 80 bin olduğunu öne süren Öktem, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün Türkiye’de 620 bin Martı TAG sürücüsü var, buna karşın sadece 80 bin taksici bulunuyor. Olay zaten bitti, konu kapandı; siz sadece henüz bunun farkında değilsiniz.”

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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıHakki Devran:

Ülke artık bu taksicilerden kurtulmalı.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa sagdic:

uc bes tane Kisi taksi olakalarini eline almis deger kaybetmesin diye zam ustune zam yapiyor. halka hix metin H si yok. taksiciler olmus kral burunlarindan kil aldirmiyorlar. dunyanin hic bir yerinde bu yok. Marti da olmali Uber de olmali. hayirdir taxicilere zarari ne ? uc bes Kisi olaka dn para kazanacak diye.

yanıt11
yanıt1
Haber YorumlarıAlperen Kaya:

İstanbul trafiğinde saatlerce direksiyon sallamak kolay mı neden taksicileri bu kadar eziyorsunuz.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıabbas dursun:

sarıları sevmem ama bu gibi yabancı destekli kim olduğu belli olmayanlarıda istemem ülkemde her an herşeyi yapar herkezi satar aile üyeleride dahil bak burda kibar yazdım

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıberkcan çınar:

kimler gelsin abbas söyle bakalım o zaman

yanıt7
yanıt0
Haber YorumlarıTazmania80 Tazmania80:

abbas bi git uyu sen

yanıt5
yanıt1
Haber Yorumlarıvedat cici:

daha fazlası gelmeli

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Merrsin'de gelin ve taksicileri görün. Terlik, tespih , araba sigara kokusu. Tarz zaten keko. Kaliteli araç zaten 3-5 tane. Keko Sarı taksi ve dolmuş şoförlerinin artık süresi doldu.

yanıt0
yanıt0

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