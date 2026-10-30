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Binance'de 2,53 milyar dolarlık hareket! Şirketten açıklama geldi

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Binance'de 2,53 milyar dolarlık hareket! Şirketten açıklama geldi
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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, 29 Ekim'de sıcak cüzdanlarından gerçekleştirildiği belirtilen yaklaşık 2,53 milyar dolarlık transferin ardından ortaya atılan siber saldırı iddialarına yanıt verdi. 60'tan fazla kripto varlığı kapsayan işlemlerde Tornado Cash bağlantısı dikkat çekerken şirket, olası güvenlik sorununu araştırdığını ve kullanıcı fonlarının tamamen güvende olduğunu açıkladı.

  • Blockchain verilerine dayandırılan iddialara göre Binance'in sıcak cüzdanlarında 29 Ekim'de 60'tan fazla kripto varlığı kapsayan yaklaşık 2,53 milyar dolarlık transfer gerçekleşti.
  • Binance 14 etiketli cüzdandan yaklaşık 388 milyon dolar değerinde 167 bin 464 ETH ile Binance 16 etiketli cüzdandan 28 bin 5 ETH aynı alıcı adrese gönderildi.
  • Transferi başlatan cüzdanın, işlemlerin izini sürmeyi zorlaştıran gizlilik protokolü Tornado Cash üzerinden fonlandığı belirtildi.

Binance'de gerçekleştiği belirtilen milyarlarca dolarlık kripto para transferleri, olası siber saldırı şüphesini beraberinde getirdi. Şirket, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu belirterek inceleme başlattığını duyurdu.

BİNANCE'DE 2,53 MİLYAR DOLARLIK ŞÜPHELİ TRANSFER

Kripto para borsası Binance'in sıcak cüzdanlarında 29 Ekim'de gerçekleştiği belirtilen yüksek tutarlı işlemler dikkat çekti. Blockchain verilerine dayandırılan iddialara göre, 60'tan fazla kripto varlığını kapsayan yaklaşık 2,53 milyar dolarlık transfer gerçekleştirildi. İşlemlerin büyüklüğü ve bazı cüzdanlar arasındaki para hareketleri, olası bir siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi.

BİNANCE'DEN AÇIKLAMA: KULLANICI FONLARI GÜVENDE

Ortaya atılan iddiaların ardından Binance, potansiyel güvenlik sorununa ilişkin raporları incelediğini açıkladı. Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Takımlarımız, potansiyel bir güvenlik sorununa dair raporların farkındadır ve aktif olarak inceleme yapmaktadır. Kullanıcı fonları tamamen güvendedir. Güvenlik takımlarımız, tüm ilgili bilgileri aciliyetle gözden geçirmektedir ve doğrulanan bilgilere sahip olur olmaz resmi Binance kanalları aracılığıyla güncellemeler sağlayacağız. Kullanıcılar, dolandırıcılığa karşı dikkatli olmalı ve resmi olmayan bağlantılara, mesajlara veya hesap bilgisi taleplerine güvenmemelidir.” Binance, açıklamasında kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu vurgularken incelemenin sonucuna ilişkin henüz kesin bir değerlendirme yapmadı.

167 BİN 464 ETH AYNI ADRESE AKTARILDI

Blockchain verilerine göre, Binance 14 olarak etiketlenen cüzdandan yaklaşık 388 milyon dolar değerinde 167 bin 464 ETH transfer edildi. Binance 16 etiketli başka bir cüzdandan ise 28 bin 5 ETH aynı alıcı adrese gönderildi. Bu işlemler, 29 Ekim'de gerçekleştiği belirtilen büyük çaplı varlık hareketlerinin dikkat çeken bölümlerini oluşturdu. 

TORNADO CASH DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İddiaların en dikkat çekici ayrıntılarından biri, transferi başlatan cüzdanın Tornado Cash üzerinden fonlandığı yönündeki bilgi oldu. Tornado Cash, kripto para işlemlerinin izini sürmeyi zorlaştırabilen bir gizlilik protokolü olarak biliniyor. Alıcı adrese gönderilen varlıkların bir bölümünün kısa süre içinde başka bir cüzdana taşındığı öne sürüldü. Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kripto varlığın ise alıcı adreste kaldığı bildirildi. 

Kaynak: Haberler.com
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