Bosna Hersek'in Brcko bölgesinde EUFOR helikopteri düştü, 3 kişi öldü 12 kişi yaralandı

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Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko'da, Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü Misyonuna (EUFOR) ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Brcko Sağlık Merkezi Direktörü Jasmin Mehanovic, yerel basına yaptığı açıklamada, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi. Mehanovic, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğunu da aktardı.

EUFOR'dan yapılan açıklamada, Brcko bölgesinde rutin bir operasyon sırasında hava araçlarından birinin düştüğü belirtildi.

Kaza yerine Brcko polisi, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik altına alınırken, yerel basında yayımlanan görüntülerde helikopterin tamamen parçalandığı görüldü.

Helikopterde kaç kişinin bulunduğu ile hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve uyrukları henüz resmi olarak açıklanmadı.

Kaynak: AA