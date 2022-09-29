Yeni filminde tesettürlü bir kadını oynayan İrem Sak'tan ilk poz geldi
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Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı "Yılbaşı Gecesi" filminde tesettürlü bir kadını oynayan İrem Sak'ta merakla beklenen ilk poz geldi. Sak'ın yer aldığı film, Disney Plus'ta yayınlanacak.
Haziran ayında Türkiye pazarına giren Disney Plus ile anlaşan Gülse Birsel'in yazdığı "Yılbaşı Gecesi" filmi, konusu ve oyuncu kadrosuyla gündeme geldi. Kadroda yer alan İrem Sak'ın rolü ise dikkat çekti.
Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren İrem Sak, Ozan Açıktan'ın ise yönetmen koltuğunda oturduğu filmde tesettürlü bir kadını oynuyor. Rolüyle merak uyandıran sevilen oyuncudan ilk fotoğraf da geldi.
Disney+ tarafından paylaşılan bilgilere göre Yılbaşı Gecesi, oyuncu kadrosunda Gülse Birsel, Zeynep Güngör, İrem Sak, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Alina Boz ve Şebnem Bozoklu gibi pek çok yıldız isme yer verecek. Kadroda Alican Yücesoy, Ayta Sözeri, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Kubilay Tunçer ve Nazmi Sinan Mıhçı da yer alacak.
Yılbaşı Gecesi, salgının sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi'nde buluşmaya hazırlanan Didem'in yılbaşı sabahına aldığı tatsız haberle başlayacak. Didem, günlerdir sevdikleriyle birlikte Yılbaşı Gecesi'ni kutlamayı hayali, son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile yıkılır.
Bir yandaysa Ozan, salgın süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi'ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur. Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların yanlışlıkla çağrıldığı bu komşu partisinin neye yol açacağı ise merak konusu.