Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti

Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düğün sonrası elleri ve ayakları direğe bağlanan damat İsa Bayrak'ın üzerine un, kola, ketçap ve mayonez dökülüp başında yumurta kırıldığı "damat eziyeti" şakası renkli görüntülere sahne oldu.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dünyaevine giren bir damat, arkadaşlarının hazırladığı sürpriz geleneksel "damat eziyeti" şakasıyla unutulmaz anlar yaşadı. Tesisat direğine bağlanan damadın üzerine un, kola, sıvı yağ, ketçap ve mayonez dökülüp başında yumurta kırıldı.
DÜĞÜN SONRASI ZORLU ŞAKA
Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesi'nde gerçekleşen düğün merasiminin ardından çiçeği burnunda damat İsa Bayrak, arkadaş grubunun hedefi oldu. Ellerinden ve ayaklarından mahalledeki bir direğe bağlanan Bayrak'a arkadaşları mutfakta ne varsa uyguladı. Başında yumurta kırılan ve sıvı maddelerle ıslatılan damadın renkli anları çevredekilerin ilgisini çekti.
BİDONDAN SUYLA TEMİZLEDİLER
Eğlenceli anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayda alan arkadaş grubu, şakanın ardından damadı yalnız bırakmadı. Yanlarında getirdikleri su bidonlarıyla damadın üzerindeki malzemeleri temizleyen arkadaşları, "Seni hamama götürelim" diyerek şakayı espriyle noktaladı.