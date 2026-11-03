Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarla büyük bir değişim yaşayan Danla Bilic, yüzüne ve vücuduna harcadığı toplam parayı açıkladı. Bugüne kadar 30 milyon TL harcadığını söyleyen ünlü fenomen, pişmanlığını dile getirerek "Keşke Suadiye'den bir tane daha daire alsaydım" dedi.

  • Danla Bilic, yüzü ve vücudu için bugüne kadar toplam 30 milyon TL estetik harcaması yaptığını açıkladı.
  • Bilic, estetik yerine aynı parayla Suadiye'den bir daire daha alabileceğini söyledi.
  • Kalçasına yaptırdığı Aquafilling dolgu uygulaması sonrası komplikasyonlar nedeniyle 9 kez ameliyat geçirdi.

Yaptırdığı estetik operasyonlar ve yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık adından söz ettiren Danla Bilic, bu kez güzelleşmek uğruna harcadığı parayla dikkat çekti. Yıllar içerisinde birçok kez ameliyat masasına yatan ünlü fenomen, estetik müdahalelere ayırdığı bütçeyi açıklarken geçmişte aldığı kararlardan duyduğu pişmanlığı da gizlemedi.

ESTETİĞE TAM 30 MİLYON TL HARCAMIŞ

Yüzü ve vücudu için bugüne kadar yaptığı harcamaların toplam 30 milyon TL'ye ulaştığını belirten Bilic, aynı parayla gayrimenkul yatırımı yapabileceğini söyledi.

Ünlü fenomen, "Yüzüm ve bedenim dahil şu zamana kadar toplamda 30.000.000 TL harcamışımdır. Keşke hiç yüzümü ve bedenimi güzelleştirmeye çalışmayıp Suadiye'den bir tane daha daire alsaydım." ifadelerini kullandı.

9 KEZ AMELİYAT MASASINA YATTI

Danla Bilic'in estetik operasyonlarla başlayan değişim süreci, ilerleyen yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir döneme dönüştü. Özellikle vücuduna yaptırdığı dolgu uygulaması sonrasında çeşitli komplikasyonlarla karşılaşan fenomen, dolgularından kurtulmak ve sağlığına kavuşmak için 9 kez ameliyat geçirdi.

Daha önce yaşadığı süreci anlatan Bilic, kilo verdikten sonra kalçasına Aquafilling adı verilen dolgu uygulamasını yaptırdığını açıklamıştı. Kullanılan maddenin tehlikeli olduğunu sonradan öğrendiğini belirten ünlü isim, bu nedenle defalarca operasyon geçirmek zorunda kaldığını söylemişti.

ENFEKSİYON NEDENİYLE ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Geçirdiği operasyonların ardından bir süre önce yeniden rahatsızlanan Bilic, vücudunda enfeksiyon geliştiğini açıklamıştı. Yüksek ateş ve bacağının üzerine basmakta zorlanması nedeniyle sağlık ekiplerinden yardım isteyen fenomenin tedavisine evinde devam edildiği belirtilmişti.

Yaşadığı tüm bu sürecin ardından estetik için harcadığı 30 milyon TL'yi açıklayan Bilic'in, aynı parayla Suadiye'den daire alabileceğini söylemesi dikkat çekti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
AK Parti'den 3 Kasım'a özel video! İstanbul detayı dikkat çekti

AK Parti'den 3 Kasım'a özel video! İstanbul detayı dikkat çekti
Karabük'te lokantada bir kadını vuran köy muhtarı intihar etti

Köy muhtarı, otogarda dehşet saçtı
Antalya'da yıldırımın isabet ettiği ev küle döndü

Ev bir anda yanmaya başladı, dakikalar içinde küle döndü
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAsil Türk:

Ne oynatiyorsun vücudunla bu kadar.Yaşlaninca ne yapacaksın.O estetikle tutacak mı?Ajda Pekkan gibi ağzından şu aksa farkına varmayacaksin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında korkutan deprem
Nazilli'de 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçakla yaralayan lise öğrencisi tutuklandı! Annesi adliyede bayıldı

15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçakladı! Annesi adliyede bayıldı
BM'nin yeni patronu kim olacak? Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

Dünyanın en önemli koltuğuna Giresunlu aday
Deniz Ateş Bitnel'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na sert yanıt: Müfterisin!

Türk futbolunda tansiyon yükseldi! TFF Başkanı'na hodri meydan dedi
Rusya Ukrayna'da insani yardım okulunu vurdu: 24 kişi öldü, 27 kayıp var

Rusya insani yardım okulunu vurdu! Can kaybı korkunç boyutta

7 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, Alanyaspor kalesine gol yağdırdı

7 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, rakibinin kalesine gol yağdırdı