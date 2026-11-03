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Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak

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Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
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Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027'de yapılacak maaş artışlarına çevrilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirten Işıkhan, mevcut yasal zamların üzerine ilave iyileştirmeler yapılması için çalışma yürüttüklerini duyurdu. Bakan Işıkhan, düzenlemenin 2027 yılının ocak ayından itibaren hayata geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

  • Emekli maaşlarına yönelik, mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri içeren ve 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.
  • Düzenleme, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ekonomi yönetimiyle koordinasyon içinde hazırlanıyor ve tamamlanınca TBMM'nin takdirine sunulacak.
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere gelecek ay toplanacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını söyledi.

Emeklilerin alım gücünü artırmayı hedeflediklerini belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz."

EMEKLİLER ARASINDAKİ GELİR FARKLARI DİKKATE ALINACAK

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen çalışmada emekliler arasındaki gelir farklılıklarının da gözetileceğini belirtti.

Işıkhan, düzenlemede adalet ve hakkaniyet ilkelerinin esas alınacağını, emeklilerin alım gücü ile yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde durduklarını ifade etti.

ÇALIŞMA TAMAMLANINCA MECLİS'E SUNULACAK

Emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin ekonomi yönetimiyle koordinasyon içerisinde hazırlandığını aktaran Işıkhan, çalışmaların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütüldüğünü bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Koordinasyon Kurulunda yer alan kamu kurumlarının da sürece dahil olduğunu belirten Işıkhan, hazırlıkların tamamlanmasının ardından düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılacağını ve TBMM'nin takdirine sunulacağını söyledi.

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ARALIK AYINDA TOPLANACAK"

Işıkhan, net asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu anımsatarak, asgari ücrette 2002'den bu yana reel olarak yüzde 207 artış sağlandığını söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere gelecek ay toplanacağını bildiren Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayıtlı istihdamı korumak, ilave istihdamı desteklemek ve özellikle asgari ücretin daha yüksek seviyede belirlenebilmesi için uyguladığımız Asgari Ücret Desteği'ni 2026 yılında 1.270 liraya çıkardık; yaklaşık 1,5 milyon işyerine 48,4 milyar lira destek verdik.

Memur ve memur emeklilerimizin aylıklarında 2026 yılında toplu sözleşme kazanımlarıyla birlikte kümülatif yüzde 34,63 artış gerçekleşti. En düşük devlet memuru maaşı temmuz ayında 70 bin 224 liraya yükseldi. Ayrıca memurlarımızın taban aylıklarını, emekli aylıklarına da yansıyacak şekilde 1.000 lira artırdık. Yürürlükteki 2026-2027 dönemine ilişkin Toplu Sözleşme kapsamında, memur ve memur emeklilerimiz için 2027 yılında yüzde 5 ve yüzde 4 oranındaki artışlar ile olası enflasyon farkı da aylıklara yansıtılacaktır. 2025-2026 dönemi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile kamu işçilerimizin ücret ve sosyal haklarında da iyileştirmeler sağladık. Bu kapsamda, taban ücret ve seyyanen artış düzenlemeleriyle farklı ücret seviyelerindeki çalışanlarımızın gelirlerini destekledik. Ücret politikalarımızda, çalışanlarımızın alım gücünü ve refahını, sosyal taraflarımızla birlikte gözetmeye devam edeceğiz."

EMEKLİLERE ŞİMDİDEN YÜZDE 8,29 ZAM GÖRÜNDÜ

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin dört aylık zam oranı yüzde 8,29, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı dahil artış oranı ise yüzde 6,27 olarak hesaplandı.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (44)

Haber YorumlarıSedat DOĞAN:

bi zahmet emekli öldü be, daha yeni mi aklınıza geldi. ayıp lan size.

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıS Yıl:

seçim yaklaşıyor demekk ki

yanıt28
yanıt7
Haber Yorumlarıyusufcakmak0660:

3 lira artırıp 1 lirada benden diyecek ne diyecek sanki zaten 4 verecekti kılıf uyduruyolar . asgari ücrete endeksle kimse yorulmasın !

yanıt10
yanıt4
Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Seçim yaklaşıyor, bu çalışmalar bitmez, hep aynı hikaye

yanıt10
yanıt4
Haber YorumlarıHakan T:

2008 de çıkardığınız 5510 nolu yasayı iptal edin ve hiç çıkmamış gibi hesaplama yapın emeklinin sorunu kalmaz

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCevoli:

Neymiş o kanun?

yanıt2
yanıt5
Haber Yorumlarınameless nameless:

Kanundan haberi yok cevolinin gelmiş yorum yapıyor.

yanıt3
yanıt1
Haber Yorumlarıyetim sali:

neymiş o kanun diyen.. bilen biliyo sen bilmesende olur.

yanıt0
yanıt0

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