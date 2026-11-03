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Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü

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Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü
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Kripto para borsası Binance'e yönelik 6,3 milyar dolarlık siber saldırı, ABD ile Kuzey Kore arasında gerilime neden oldu. FBI ve siber güvenlik uzmanları saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Group'un bulunduğunu açıklarken, Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong suçlamaları sert sözlerle reddetti. ABD'yi siyasi provokasyonla suçlayan Kim, ülkesinin uluslararası itibarının hedef alındığını savundu.

Kripto para piyasalarını sarsan 6,3 milyar dolarlık siber saldırının ardından ABD makamları ve siber güvenlik uzmanları inceleme başlattı. FBI ve analistler, saldırının Kuzey Kore istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirtilen ve Lazarus Group adıyla da bilinen TraderTraitor adlı bilgisayar korsanı grubu tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Söz konusu saldırı, çalınan varlıkların toplam değeri bakımından tarihin en büyük kripto para hırsızlığı olarak nitelendirildi.

KİM JONG UN'UN KIZ KARDEŞİNDEN SERT TEPKİ

ABD'nin açıklamalarına Kuzey Kore'den yanıt geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Genel İşler Departmanı Direktörü Kim Yo Jong, suçlamaların ülkesinin uluslararası itibarını zedelemeyi amaçladığını savundu.

Kuzey Kore devlet ajansı KCNA'da yayımlanan açıklamasında Kim, Washington yönetiminin ülkesini siber suçlarla ilişkilendirmesini "bayat bir provokasyon" olarak değerlendirdi.

Kim Yo Jong, "Dünyanın farklı yerlerindeki tüm siber suçlar bizim işimizmiş gibi uluslararası kamuoyunu yanıltmak, Kuzey Kore'ye yönelik ağır bir siyasi provokasyondur" ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ NİYETLİ BİR GİRİŞİM"

ABD'nin iddialarını "kötü niyetli bir girişim" olarak nitelendiren Kim Yo Jong, Washington'ın Kuzey Kore'nin uluslararası imajına zarar vermeye çalıştığını ileri sürdü.

Kuzey Kore yönetiminin siber alandaki her türlü kötü niyetli eyleme karşı kararlı tutumunu sürdürdüğünü vurgulayan Kim, ülkesine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti.

BİNANCE SALDIRININ NASIL GERÇEKLEŞTİĞİNİ AÇIKLADI

Saldırının hedefindeki Binance ise olayın ardından yürütülen ilk incelemelerin sonuçlarını paylaştı.

Şirket, siber saldırının bir mühendisin dizüstü bilgisayarına sızılması sonucunda gerçekleştiğini duyurdu. Saldırganların bu yöntemle sisteme erişim sağladığı belirtildi.

ÇALINAN VARLIKLARIN YÜZDE 95'İ KARŞILANDI

Binance, saldırı sonucunda çalınan varlıkların yüzde 95'inin karşılandığını açıkladı. Şirket ayrıca güvenlik incelemelerinin ardından platformdaki para çekme işlemlerinin kademeli olarak yeniden başlatıldığını bildirdi.

Siber saldırının arkasındaki isimlere ilişkin ABD ile Kuzey Kore arasındaki görüş ayrılığı sürüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTeoman Teo:

Caldirmasinlar canim essegini iyi bagla komsuyu hirsiz tutma bu kadar basit

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Haber YorumlarıAhmed Yıldız:

kim, Ülkenizin bir itibarî var mıydı ki? Gerçi ne kadar olmasa da Amerika'dan 1000 kat daha iyi

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