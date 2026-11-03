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Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş

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Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş Haber Videosunu İzle
Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yabancı uyruklu bir kadının aylık 25 bin liraya kiraladığı 2+1 daireyi hostele çevirerek göçmen işçilere yatak başına 15 bin liradan kiraladığı ortaya çıktı. Bir odasında 6 ranza bulunan evde yaklaşık 20 kişinin kaldığını öne süren komşular, durumu ev sahibine bildirdi. Suçlamaları reddeden ve ranzaları öylesine koyduğunu savunan kadının, olayın ortaya çıkmasının ardından evi boşalttığı öğrenildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde geçen yıl yabancı uyruklu bir kadın tarafından kiralanan 2+1 daireyle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Aylık 25 bin lira kira ödeyen kadının, evin odalarına ranza ve tekli yataklar yerleştirerek daireyi konaklama amacıyla kullandığı ileri sürüldü. Kadının, eve yerleştirdiği yatakları göçmen işçilere kişi başı aylık 15 bin liradan kiraladığı iddia edildi.

BİR ODADA 6 RANZA, EVDE YAKLAŞIK 20 KİŞİ

Bina sakinlerinin anlattığına göre, dairenin yalnızca bir odasında 6 ranza bulunuyordu. NTV'nin haberine göre komşular, 2+1 dairede yaklaşık 20 kişinin kaldığını öne sürdü. Evdeki yoğunluğu fark eden bina sakinleri, durumu ev sahibine bildirdi.

KİRACI SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddiaların ardından kiracı kadın, daireyi hostele çevirdiği yönündeki suçlamaları reddetti. Evde bulunan ranzaları herhangi bir kiralama amacı olmadan yerleştirdiğini savunan kadın, ranzaları öylesine koyduğunu ileri sürdü.

KOMŞULAR FARK ETTİ, KİRACI EVİ BOŞALTTI

Bina sakinleri, durumun ortaya çıkmasının ardından kiracının daireyi tahliye ettiğini öne sürdü. Yaklaşık 20 kişinin kaldığı iddia edilen evin boşaltılmasıyla birlikte binadaki hareketlilik sona erdi.

Dairenin gerçekten ücret karşılığında yatak kiralanan bir konaklama alanı olarak kullanılıp kullanılmadığına ilişkin resmi bir tespit ise paylaşılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvedat cici:

kadının kafası çalışıyormuş şimdi aptala malum ya kaç daireyi aynı şekilde işletmiş sorgulamak lazım değil mi

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