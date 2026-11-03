Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti

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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla kazdıkları kuyuda suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların kuyudan çıkarıldıkları esnada ekiplere selam vermesi dikkat çekti.

TEKNİK VE FİZİKSEL TAKİP YAPILDI

Olay, Güzelyurt ilçesine bağlı Ilısu köyünde meydana geldi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 5 şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, şüphelileri ve kazı yapılan bölgeyi takibe aldı.

KUYUDAN ÇIKARKEN SELAM VERDİLER

Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve emareye ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Kazı alanına düzenlenen baskında şüpheliler kazdıkları kuyunun içinde suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından teker teker kuyudan çıkarılan şahıslar, kendilerini yakalayan ekiplere selam vererek kuyudan çıktı. Operasyon sonucunda H.T. (24), A.D. (36), N.B. (36), B.Ö. (32) ve S.K. (35) isimli 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı