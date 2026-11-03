Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü

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İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada yaşanan korkunç olayın ardından futbol dünyasını yasa boğan bir haber geldi. Maçın uzatma dakikalarında rakip kaleciyle çarpışarak ağır yaralanan Tenerife'nin 30 yaşındaki forveti Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiği bildirildi.

SAHADA HAREKETSİZ KALDI

Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında, Andorra kalecisi Jesus Owono ile Jesus de Miguel sert şekilde çarpıştı. Yere yığılan futbolcunun hareketsiz kalması üzerine sağlık ekipleri sahaya girdi. Oyuncuya ilk müdahale yapılırken karşılaşma tatil edildi.

AMBULANSTA KALBİ DURMUŞTU

Hastaneye kaldırıldığı sırada kalbi duran De Miguel, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan futbolcunun durumunun ağır olduğu, sonrasında ise nörolojik tablosunun kötüleştiği açıklanmıştı.

ACI HABERİ FABRIZIO ROMANO DUYURDU

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Romano, futbolcunun Andorra karşılaşmasında yaşadığı olayın ağır sonuçlarını atlatamadığını belirterek ailesine, arkadaşlarına, takım arkadaşlarına ve Tenerife camiasına başsağlığı diledi.

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