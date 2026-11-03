Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'da Tenerife ile Andorra arasında oynanan maçta rakip kaleciyle çarpışarak ağır yaralanan Jesus de Miguel'den acı haber geldi. 30 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti.

  • İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan maçın uzatma dakikalarında rakip kaleci Jesus Owono ile çarpışan Tenerife'nin 30 yaşındaki forveti Jesus de Miguel hayatını kaybetti.
  • De Miguel, hastaneye kaldırıldığı sırada kalbi durmuş, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüş ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
  • Futbolcunun ölüm haberini İtalyan gazeteci Fabrizio Romano duyurdu.

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada yaşanan korkunç olayın ardından futbol dünyasını yasa boğan bir haber geldi. Maçın uzatma dakikalarında rakip kaleciyle çarpışarak ağır yaralanan Tenerife'nin 30 yaşındaki forveti Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiği bildirildi.

SAHADA HAREKETSİZ KALDI

Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında, Andorra kalecisi Jesus Owono ile Jesus de Miguel sert şekilde çarpıştı. Yere yığılan futbolcunun hareketsiz kalması üzerine sağlık ekipleri sahaya girdi. Oyuncuya ilk müdahale yapılırken karşılaşma tatil edildi.

AMBULANSTA KALBİ DURMUŞTU

Hastaneye kaldırıldığı sırada kalbi duran De Miguel, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan futbolcunun durumunun ağır olduğu, sonrasında ise nörolojik tablosunun kötüleştiği açıklanmıştı.

ACI HABERİ FABRIZIO ROMANO DUYURDU

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Romano, futbolcunun Andorra karşılaşmasında yaşadığı olayın ağır sonuçlarını atlatamadığını belirterek ailesine, arkadaşlarına, takım arkadaşlarına ve Tenerife camiasına başsağlığı diledi.

İlgili Haberler
Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildiFutbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu

Milyonlarca kiracının ve ev sahibinin beklediği oran netleşti

Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak

Bakan'dan emeklileri heyecanlandıran sözler! Ek zam müjdesi verdi
BM'nin yeni patronu kim olacak? Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

Dünyanın en önemli koltuğuna Giresunlu aday
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhamdullahs013:

Futbolu n Futbdlcu İçin Her Anında Bir Katil Katil Pozisyonda Duruyor. Maalesef Yazık Oldu İspanyanın Başı Sağolsun. Seni Saviyorum Koca Yürekli İSPANYA

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump ve Putin geliyor! Çin'de bıçakları bile zincirlediler

Tarihi zirve öncesi pes dedirten önlem!
Gonca Vuslateri'den şaşırtan estetik itirafı! Hepsini erittirmiş

Estetikte ölçüyü kaçırdı! Sonunda hepsinden kurtuldu
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: İhanet...
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi

Oğul Sarıgül ve İmamoğlu cezaevinde birbirine girdi! Diyaloglar bomba

Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber

Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açan isimden haber var
8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

8 yıl sonra görkemli karşılama! Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
Adana'da çocuklarının gözü önünde eski eşi tarafından vurulan Dilan Öztürk: Serbest kalırsa yarım kalan işini tamamlar

Silah tutukluk yaptı, ölümden döndü! 'Son duanı et' demişti